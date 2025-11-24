Un juzgado condena al marido de Esperanza Aguirre a pagar 853.732 euros por la venta de un ‘goya’ de su familia

El marido de Esperanza Aguirre, Fernando Ramírez de Haro, ha sido condenado a pagar 853.732,83 euros a un hermano por un cuadro de Goya que vendió en 2012 y que pertenecía a la familia. Fernando Ramírez de Haro, según la sentencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS, vendió el goya, que formaba parte de la herencia indivisa del padre (fallecido 2010), al empresario Juan Miguel Villar Mir por un precio total de 5.800.000 euros (Sotheby’s, como intermediaria de la venta privada, se quedó con 684.400 euros). La sentencia, contra la que aún cabe...