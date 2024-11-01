edición general
La carnicería de Israel en Gaza es 31.000 muertos mayor de lo conocido hasta ahora

Un análisis del alemán Instituto Max Planck de Investigación Demográfica (MPIDR) ha hallado que desde el 7 de octubre de 2023 probablemente han muerto en la franja palestina más de 100.000 personas.

Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
Y aún asi sospecho que se quedan cortos...
Deviance #3 Deviance
#1 Pues ya somos dos, y añado; muy muy cortos.
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#3 El titulo de la noticia se queda cortos con los asesinados en Gaza, luego la noticia pone provablemente 100,000 que también serán cortos con la realidad de esa masacre.
Peka #10 Peka
#1 Las peores estimaciones son de 600.000 asesinados, entre medio muchas intermedias, pero todas por encima de la oficial de 70.000.
#15 Dav3n
#10 Por desgracia, históricamente hablando, las peores estimaciones suelen ser las más cercanas a la realidad.

Como por ejemplo, Irak.

De las cifras oficiales a las que se entregaron años después había un abismo.

Puto asco de civilización y de sistema, que vengan los aliens ya y nos enseñen a ser Star Trek porque vamos...
paumal #2 paumal
Poco se habla ya del genocidio de Israel en Gaza. Memoria corta tenemos.
pitercio #6 pitercio
#2 no hace falta memoria, siguen matándoles a tiros, de hambre y de enfermedad.
capitan__nemo #7 capitan__nemo *
Sera 100.000 personas, muertes directas. Entre 300.000 y 1.500.000 muertes indirectas (hambre, enfermedades evitables, ...).
Muertes indirectas que son muy directas si son por un bloqueo de entrada de alimentos y medicinas intencionado y por la destruccion de infraestructura sanitaria y de de agua intencionada
#12 lordban
#7 No será 1 millón ni de cerca, Israel juega con los números sirviéndose del incierto censo poblacional de Gaza para jugar a la negación plausible. Con 100-200K muertos de entre 2 millones de habitantes tiene juego para envenenar los datos y el discurso para salirse con la suya, eliminar al 50% de la población resultaría en un genocidio innegable que Israel no puede permitirse.
PaulDurden #8 PaulDurden
Qué feliz sería si Izrael desapareciera...
dirlego1 #13 dirlego1
#8 Israel al final no es más que una manifestación de lo que representa Occidente en su conjunto. Así que sí, todo Occidente debe desaparecer.
Ze7eN #9 Ze7eN
No tengo pruebas, ni tampoco dudas, de que falta algún cero al final de esa cifra.
#4 laruladelnorte
Y faltan los indirectos
La científica destacó que el análisis se centra solo en las muertes causadas de forma directa por el conflicto y no las que se originan de forma indirecta, aunque probablemente las cifras reflejan solo el límite inferior de la mortalidad real, según dijo.

A estos hay que sumarles los que han matado de hambre o a causa de enfermedades...
#14 soberao *
#4 Y los que han muerto torturados en cárceles de Israel. Israel está devolviendo cuerpos a los palestinos en Gaza donde en muchos casos son trozos que no se pueden identificar, también Israel impide la entrada de material sanitario y forense para tomar muestras de ADN para una posterior identificación. Hay también denuncias de cuerpos a los que les han extraído los órganos. Los están enterrando sin identificar en tumbas anónimas y hechas en serie por la cantidad de cuerpos que tienen y el grado de descomposición en que Israel los devuelve.
vicus. #17 vicus.
Esto quedará para la historia de la infamia, por mucho que lo quieran tapar.
dirlego1 #11 dirlego1
Carnicería no, genocidio.
Mathrim #16 Mathrim
Y cómplices todos nosotros
