La carnicería de Israel en Gaza es 31.000 muertos mayor de lo conocido hasta ahora

Un análisis del alemán Instituto Max Planck de Investigación Demográfica (MPIDR) ha hallado que desde el 7 de octubre de 2023 probablemente han muerto en la franja palestina más de 100.000 personas.
Como por ejemplo, Irak.
De las cifras oficiales a las que se entregaron años después había un abismo.
Puto asco de civilización y de sistema, que vengan los aliens ya y nos enseñen a ser Star Trek porque vamos...
Muertes indirectas que son muy directas si son por un bloqueo de entrada de alimentos y medicinas intencionado y por la destruccion de infraestructura sanitaria y de de agua intencionada
La científica destacó que el análisis se centra solo en las muertes causadas de forma directa por el conflicto y no las que se originan de forma indirecta, aunque probablemente las cifras reflejan solo el límite inferior de la mortalidad real, según dijo.
A estos hay que sumarles los que han matado de hambre o a causa de enfermedades...