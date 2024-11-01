Eran cuentas dedicadas a generar odio, pero X ha cambiado sus políticas de localización y resultaron ser de la otra punta del mundo

Con esta nueva función, muchas cuentas han quedado expuestas provocando que muchos perfiles con discursos pro MAGA resultasen estar ubicados muy lejos de los EE.UU. Expandían odio a favor de la derecha estadounidense pertenecíendo a lugares como Europa del Este, Nigeria, Bangladesh o la India. "Parece que muchas cuentas MAGA tienen su sede en el extranjero y utilizan tecnología de IA para generar provocación sin esfuerzo". España tampoco se ha quedado atrás. Por ejemplo con el nombre 'Arriba España' y una foto de Franco, operada desde Colombia.
Los colonizadores estan condenados.
Si unos pobres del tercer mundo los ponen a parir con solo unos posts de tercera categoria, que pasara CUANDO sigan la estela china, es decir resurgir de nuevo? (no como la mentira de trump, sino como deng xiaoping)