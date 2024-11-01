edición general
13 meneos
16 clics

Eran cuentas dedicadas a generar odio, pero X ha cambiado sus políticas de localización y resultaron ser de la otra punta del mundo

Con esta nueva función, muchas cuentas han quedado expuestas provocando que muchos perfiles con discursos pro MAGA resultasen estar ubicados muy lejos de los EE.UU. Expandían odio a favor de la derecha estadounidense pertenecíendo a lugares como Europa del Este, Nigeria, Bangladesh o la India. "Parece que muchas cuentas MAGA tienen su sede en el extranjero y utilizan tecnología de IA para generar provocación sin esfuerzo". España tampoco se ha quedado atrás. Por ejemplo con el nombre 'Arriba España' y una foto de Franco, operada desde Colombia.

| etiquetas: x , odio , ia , bots , cuentas fake , extrema derecha , maga , nigeria , india
11 2 0 K 109 actualidad
6 comentarios
11 2 0 K 109 actualidad
SVSRTZ #3 SVSRTZ
Fascistas con pasta contratando a gente pobre para crear más fascistas.
4 K 52
azathothruna #4 azathothruna
#3 Sabes que algunos lo hacen de gratis y por joder a los europedos verdad? :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil:
0 K 17
Aluflipas #5 Aluflipas *
#3 Y estafadores aprovechandose de una hambruna como la de Gaza para timar a gente con empatía, dinero y mucha candidez.

edit: www.meneame.net/story/nueva-herramienta-localizacion-x-twitter-expone-
0 K 11
azathothruna #1 azathothruna
Lo ven?
Los colonizadores estan condenados.
Si unos pobres del tercer mundo los ponen a parir con solo unos posts de tercera categoria, que pasara CUANDO sigan la estela china, es decir resurgir de nuevo? (no como la mentira de trump, sino como deng xiaoping)
0 K 17
#6 arreglenenlacemagico
#1 es lo que pasa cuando te contratan por dos rupias como a ti buratino
0 K 5
#2 pozz
Es curioso ver como cuentas de tipejos que decian ser trumpistas, han resultado ser rusos, pakistanies, indios y serbios principalmente, tambiem han quedado expuestas muchas cuentas de propagandistas propalestinos que decian escribir desde Gaza cuando en realidad esparcian mierda desde Europa... el ridiculo ha sido monumental xD xD
2 K -15

menéame