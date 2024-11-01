·
7
meneos
22
clics
Ayuso se supera y saca a ETA... en la presentación del plan invernal de carreteras
Efectivamente, ahí estaba Ayuso, vestida con cazadora reflectante, con unas excavadoras detrás y ella hablando... de Bildu, de ETA y Pedro Sánchez. Vivimos en una simulación
ayuso
eta
plan invernal de carreteras
Madriléame
#1
fareway
Ella vive en el 1997, tanto mental como políticamente. Que se recupere pronto de lo suyo.
#2
pepel
Pim, Pam, Pum.
#3
Leon_Bocanegra
Alguien sabe lo que ha tardado en sacar a la ETA? su anterior marca es 1'18. Si tarda más en sacarla sus seguidores se despistan. No tienen mucha capacidad de concentración los pobres.
