Ayuso se supera y saca a ETA... en la presentación del plan invernal de carreteras

Efectivamente, ahí estaba Ayuso, vestida con cazadora reflectante, con unas excavadoras detrás y ella hablando... de Bildu, de ETA y Pedro Sánchez. Vivimos en una simulación

| etiquetas: ayuso , eta , plan invernal de carreteras
fareway #1 fareway
Ella vive en el 1997, tanto mental como políticamente. Que se recupere pronto de lo suyo.
pepel #2 pepel
Pim, Pam, Pum.
#3 Leon_Bocanegra
Alguien sabe lo que ha tardado en sacar a la ETA? su anterior marca es 1'18. Si tarda más en sacarla sus seguidores se despistan. No tienen mucha capacidad de concentración los pobres.  media
