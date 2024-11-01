La UE planea impulsar el código abierto para competir comercialmente con la tecnología estadounidense. [ENG]

La Comisión Europea está preparando una nueva estrategia para escalar el software europeo de código abierto y convertirlo en alternativas comercialmente viables a la tecnología estadounidense, con el objetivo de conservar su valor dentro de la UE y fortalecer la soberanía digital.
| etiquetas: ue , open source , competir , eeuu
Tengo clarísimo que el futuro reside en el "Software" y el "Hardware" "Libres" bajo licencias GNU y sin DRMs de por medio.
Todo el oscurantismo y dependencia ejercido sobre la tecnología bajo "patentes" y "propiedad intelectual" debe erradicarse cuanto antes.
Lo que no han logrado hasta ahora es extenderlo a los países miembros, a ver si con las pataletas de Trump espabilamos un poco y nos desligamos de Microsoft, Google y CIA.