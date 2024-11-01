edición general
La UE planea impulsar el código abierto para competir comercialmente con la tecnología estadounidense. [ENG]

La Comisión Europea está preparando una nueva estrategia para escalar el software europeo de código abierto y convertirlo en alternativas comercialmente viables a la tecnología estadounidense, con el objetivo de conservar su valor dentro de la UE y fortalecer la soberanía digital.

frankiegth #6 frankiegth *
La buena noticia del día. En la UE llegan tarde a casi todo, pero al menos este es el comienzo hacia una independencia tecnológica democrática y deseable.

Tengo clarísimo que el futuro reside en el "Software" y el "Hardware" "Libres" bajo licencias GNU y sin DRMs de por medio.

Todo el oscurantismo y dependencia ejercido sobre la tecnología bajo "patentes" y "propiedad intelectual" debe erradicarse cuanto antes.
#8 Pitufo
Bases fuera, Windows fuera...
jonolulu #1 jonolulu
Bienvenidos a 1999
#4 cederrón
#1 europa necesita más observatorios
#9 bizcobollo *
#1 Tal vez sea mejor un 1999 independiente que un 2026 sometido. También te digo que si las leyes internacionales ya no valen, las patentes tampoco.
jonolulu #10 jonolulu
#9 Yo solo digo que llegan 25 años tarde
frankiegth #11 frankiegth *
#9. El verdadero escándalo con las patentes de hardware es que los diseños originales de los circuitos integrados no solo no se acaban publicando por parte de las multinacionales sino que además se acaban perdiendo. Al final lo único que quedan son las pastillas de silicio con sus circuitos impresos y en gran medida indescifrables sin conocmientos profundos sobre el tema. Todos los diseños de circuitos integrados de los 70, los 80 y lo 90 que ya no son comerciales por…   » ver todo el comentario
#3 gershwin
también puede restringir uso si no entrega control como han hecho en usa con tiktok.
alfema #12 alfema
La UE debería migrar completamente a software libre, además todo aquello que sea financiado con dinero de todos los contribuyentes debería ser libre, tanto sean programas, contenido de páginas web, libros, música, programas de TV, radio, estudios de investigación, ...
#2 jorgeesc
Ahora...
Gry #7 Gry *
#2 El otro día me dio por preguntarle a una IA sobre el software que utilizan las instituciones europeas y tienen un montón de cosas funcionando sobre software libre (y contribuyendo a su desarrollo).

Lo que no han logrado hasta ahora es extenderlo a los países miembros, a ver si con las pataletas de Trump espabilamos un poco y nos desligamos de Microsoft, Google y CIA.
tunic #5 tunic
A buenas horas, mangas verdes.
