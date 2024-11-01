La Fiscalía pide la disolución de CEPSA por un presunto fraude millonario en Canarias

Cepsa se enfrenta a multas que superan los 13 millones de euros en total, la disolución de la persona jurídica y la prohibición de obtener subvenciones o beneficios fiscales durante varios años. La Fiscalía también solicita multas millonarias y penas que suman 28 años de prisión para la directiva implicada en la evasión de los impuestos (tres años por un delito contra la Hacienda Pública en 2017 y cinco años por cada uno de los cinco delitos agravados de los años