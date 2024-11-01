edición general
Tres jueces del Supremo que condenaron al fiscal general impartieron tras el juicio un curso pagado por una acusación

Tres jueces del Tribunal Supremo que suscribieron la condena al ex fiscal general del Estado impartieron un curso remunerado organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) que empezó un día después de acabar el juicio. Se trata de Andrés Martínez Arrieta, presidente del tribunal que juzgó a Álvaro García Ortiz, y de los magistrados Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral. Este último es el director del curso. Las sesiones en las que impartieron ponencias tuvieron lugar los días 17, 18 y 19 noviembre, coincidiendo con las delibera

karakol #3 karakol
La mujer del César todavía intentaba parecer honesta, a otros se la pela sobremanera y van a calzón quitado.
4 K 68
ezbirro #5 ezbirro
Para qué disimular si son impunes, quién los va a juzgar si son ellos mismos.
4 K 58
pingON #6 pingON
soborno y prevaricación ....
3 K 49
Dramaba #1 Dramaba
Bah, siempre atacando a los pobres jueces del supremo. Ya ni emprender se puede en esta dictadura sanchista...
5 K 43
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
La fachosfera es una entidad robusta, compleja y resiliente. Corrompe a muchos sectores y es disciplinada.
3 K 36
cax #7 cax
#2 Una banda de criminales es lo que son, como todos sus acólitos y correligionarios. Ratas de cloaca. Con mucho poder, eso sí.
2 K 24
cocolisto #12 cocolisto
Paqué van a disimular. Son dueños del cortijo y de los cortijanos.
1 K 28
#8 tpm1
"En la presente edición, Martínez Arrieta ha impartido dos horas de clase, lo que supone una remuneración de 180 euros; y Del Moral y Berdugo cuatro horas cada uno, lo que supone 360 euros. Del Moral ha percibido además 270 euros por su labor como coordinador del curso, lo que eleva su remuneración total hasta los 630 euros. "

Se van a hacer ricos los magistrados.
1 K 23
ewok #9 ewok *
#8 No se trata de hacerse rico por una acción concreta. Ortiz tampoco se hizo rico por publicar una nota de prensa corrigiendo datos falsos que la otra parte había publicado.

* También te digo que a 90 euros la hora... no está mal.
1 K 20
#14 tpm1
#9 ¿Tan raro te parece que el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid tenga ponentes en cursos a jueces del tribunal supremo?
1 K 23
oceanon3d #15 oceanon3d *
#14 No cuando lo hace en medio, y final, del juicio mas importante en años y el que da los cursos es acusación en el mismo ¿te hago un croquis o puedes tu solo? ... madre del amor hermoso que nivel ....
1 K 16
#17 tpm1
#15 Como os gustan las chorriconspiraciones a algunos.
0 K 10
Veelicus #11 Veelicus
#8 como siempre intentando desviar el debate... no cuela
2 K 27
#13 tpm1
#11 ¿Te refieres al diario insinuando mierda par amoscas?
1 K 23
oceanon3d #16 oceanon3d *
#13 El diario expone un hecho mas que noticiable ... solo embarrar ... ¿que no se vea verdad amigo?
1 K 16
Veelicus #18 Veelicus
#13 Por si no quedaba claro, me referia a tu comentario
0 K 11
Veelicus #10 Veelicus
Peinado ya esta preparando la imputacion!, por menos ha llevado a gente a juicio
1 K 19
#4 konde1313
¿Y acaso eso rompe la apariencia de imparcialidad de los jueces? No para la derecha. Así que no hay más que hablar.
1 K 18

