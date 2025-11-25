edición general
17 meneos
17 clics
Aprobada la PNL que reclama el fin de la alimentación forzada para producir foie gras

Aprobada la PNL que reclama el fin de la alimentación forzada para producir foie gras

La Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados ha dado un paso firme en favor de los animales aprobando la Proposición no de Ley, con una enmienda del PSOE y Sumar, que reconoce la necesidad urgente de revisar el sistema de producción de foie gras mediante alimentación forzada. Han votado a favor el PSOE, ERC, Junts per Catalunya, Bildu, GM Podemos e Izquierda Unida dentro del Grupo Sumar, promotora de la PNL, y el PNV se ha abstenido. El Partido Popular y Vox han votado en contra.

| etiquetas: pnl. maltrato animal , foie gras , alimentacion forzada
14 3 1 K 145 politica
6 comentarios
14 3 1 K 145 politica
#4 chocoleches
Mis PNL para el año próximo:
- Ir al gimnasio al menos dos veces por semana.
- Aprender alemán
- renovar el baño
1 K 25
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Las PNL son los padres
1 K 20
#5 Pixmac
El PSOE votó ahora a favor, ¿lo harán cuando se vote en el congreso? Habrá que verlo.
0 K 19
Sandilo #3 Sandilo *
#_2 Veras el día que descubras que un PNL no es ninguna ley y que la N de PNL significa NO.

Tranquilo, tú a tu ritmo.
1 K 17
Noctuar #6 Noctuar
Voto errónea por decir que esto es a favor de los animales cuando en realidad esta pantomima no favorece en nada a los animales. Lo que les favorece es que dejemos de consumirlos y cosificarlos como recursos.
0 K 14
angelitoMagno #2 angelitoMagno
¿Otra ley que sale adelante? Pero si había dicho Feijoo que había que disolver el parlamento por haber perdido la capacidad de legislar.
0 K 13

menéame