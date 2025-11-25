Aprobada la PNL que reclama el fin de la alimentación forzada para producir foie gras

La Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados ha dado un paso firme en favor de los animales aprobando la Proposición no de Ley, con una enmienda del PSOE y Sumar, que reconoce la necesidad urgente de revisar el sistema de producción de foie gras mediante alimentación forzada. Han votado a favor el PSOE, ERC, Junts per Catalunya, Bildu, GM Podemos e Izquierda Unida dentro del Grupo Sumar, promotora de la PNL, y el PNV se ha abstenido. El Partido Popular y Vox han votado en contra.