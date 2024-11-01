Desvelan la contraseña de la DGT en Informativos Telecinco y es tan fácil que cualquiera podría adivinarla

Durante el telediario, varios usuarios han podido capturar el dominio privado de la DGT, junto a las credenciales de inicio de sesión, con una de las contraseñas más fáciles.Concretamente, en una toma del vídeo reportaje en las dependencias de la DGT, se puede observar claramente al parar el frame que aparece una pegatina en la parte inferior del monitor con el nombre de usuario y contraseña.