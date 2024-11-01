edición general
Desvelan la contraseña de la DGT en Informativos Telecinco y es tan fácil que cualquiera podría adivinarla

Durante el telediario, varios usuarios han podido capturar el dominio privado de la DGT, junto a las credenciales de inicio de sesión, con una de las contraseñas más fáciles.Concretamente, en una toma del vídeo reportaje en las dependencias de la DGT, se puede observar claramente al parar el frame que aparece una pegatina en la parte inferior del monitor con el nombre de usuario y contraseña.

TheIpodHuman #1 TheIpodHuman *
#teahorrounclick la password es/era 54321.

Nivel de seguridad informatica de la DGT --> Cero patatero :troll:
Kleshk #2 Kleshk
#1 Nivel: LOUVRE
Gry #3 Gry
Pegar la contraseña al monitor para recordarla tiene cierto sentido si la usas todos los días y es algo difícil de recordar.

Pero que la contraseña sea 54321.... :wall:
#5 Lusco2 *
#3 Yo lo hago, pero está cifrada y para recuperar la clave aplico un algoritmo secreto que tengo apuntado del otro lado del monitor
Joker_2O #4 Joker_2O
Lo dije hace poco en una noticia del Louvre, en España prácticamente todas las empresas tienen a algún trabajador con sus credenciales en un postit pegado a la pantalla, no falla.
Lugon #6 Lugon
#4 yo las tengo en un postit pegado en el primer cajón de la cajonera 8-D
Joker_2O #7 Joker_2O
#6 Inhackeable {0x1f602} .
Yo lo que hice fue memorizarla la puta combinación de 14 números, letras y caracteres especiales e ir añadiendo un numero al final cada 3 meses.
abnog #8 abnog
Yo siempre tengo mis contraseñas apuntadas en los monitores. Uso "fujitsu", "samsung"... o lo que cuadre. Nunca olvido ninguna. Eso sí, cuando uso un monitor HP o LG tengo problemas en algunos sitios.
