Bienvenidos a Action Park: El auge y la caída del parque de atracciones más peligroso de Estados Unidos en fotos [ENG]  

Ofrecía atracciones que desafiaban la lógica, funcionaba en un ambiente en el que incluso la seguridad básica a menudo parecía opcional, y existía bajo una cultura descrita como «sin ley», dirigida por «empleados adolescentes borrachos» y visitada por «clientes adolescentes aún más borrachos». Las atracciones a veces se construían con una supervisión técnica limitada, lo que daba lugar a diseños que ignoraban tanto la física como el sentido común. Uno de los ejemplos más infames fue el tobogán acuático cerrado que completaba un bucle vertical.