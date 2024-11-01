edición general
Bienvenidos a Action Park: El auge y la caída del parque de atracciones más peligroso de Estados Unidos en fotos [ENG]

Ofrecía atracciones que desafiaban la lógica, funcionaba en un ambiente en el que incluso la seguridad básica a menudo parecía opcional, y existía bajo una cultura descrita como «sin ley», dirigida por «empleados adolescentes borrachos» y visitada por «clientes adolescentes aún más borrachos». Las atracciones a veces se construían con una supervisión técnica limitada, lo que daba lugar a diseños que ignoraban tanto la física como el sentido común. Uno de los ejemplos más infames fue el tobogán acuático cerrado que completaba un bucle vertical.

reithor
Esto solo puede haberse materializado debido a un viaje en el tiempo, un plan para terminar con un Donald de manera temprana cuando le iban las emociones fuertes. Niños, riesgo, el cebo es evidente.
TusT
Cutriplicada, aunque sigue siendo divertida la historia.

famufa
Emprendedores oprimidos, no parece EEUU...
