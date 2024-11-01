El TJUE avisa de que todo Estado miembro debe reconocer el matrimonio homosexual contraído en otro país de la UE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado este martes que todo Estado miembro debe reconocer la legalidad de un matrimonio del mismo sexo contraído en otro país de la Unión Europea, independientemente de que el matrimonio homosexual no esté recogido en su ordenamiento jurídico nacional, ya que lo contrario vulneraría la libertad de movimiento y residencia de la pareja afectada y el derecho fundamental al respeto de la vida privada y familiar.
| etiquetas: tjue , matrimonio homosexual , ue , reconocido , país , europa
Debería ser requisito para entrar en la UE.
Si sale bien* las parejas homosexuales a las que no les dejen casarse en su país, van a poder viajar a otro país de la UE, casarse y que les reconozcan el matrimonio en su país de origen.
*Siempre y cuando los tribunales locales, como el polaco, no se inventen pretextos para no reconocerlos.