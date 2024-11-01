·
16
meneos
194
clics
Escolar desmonta a Elisa Beni y le explica claramente por qué la ha despedido
Elisa Beni "insultaba y retuiteaba a los que insultan" a Escolar y los periodistas de su medio
periodismo
elisa beni
ignacio escolar
13
3
2
K
196
actualidad
20 comentarios
13
3
2
K
196
actualidad
#5
obmultimedia
lo de "insultaba y retuiteaba a los que insultan" a Escolar y los periodistas de su medio" parece que para ti no es suficiente para un despido disciplinario.
8
K
126
#11
laruladelnorte
*
Eres muy libre de discrepar: de la línea de
@eldiarioes
y de lo que tú misma opinabas hace unos años. Pero no de insultarnos o retuitear a quien nos insulta. Si este periódico te parece “basura” no puedes escribir aquí.
Pues si ese periódico le parece basura estará contenta de no seguir ahí,al menos tendrá que ser consecuente...
4
K
63
#19
Supercinexin
#11
Ser consecuente es para los de izquierdas. Los que critican a la izquierda y se pasan todos los días del año buscándole las costuras a la izquierda y ni un microsegundo en criticar nunca jamás nada que venga de la Derecha, esos no tienen que ser consecuentes ni haser autocrítica ni na de ná. Eso es pa los rojos, que sen mu malo.
0
K
18
#8
Tarod
Super patinazo de Escolar.
Despedida simplemente por critricarle. Y se acabó.
Por cierto, que Beni tiene toda la razón en lo que criticaba. Pero los panfletos no aceptan criticas.
5
K
40
#10
soberao
#8
El twit de Escolar parece que está bastante claro:
Eres muy libre de discrepar: de la línea de
@eldiarioes
y de lo que tú misma opinabas hace unos años. Pero no de insultarnos o retuitear a quien nos insulta.
Si este periódico te parece “basura” no puedes escribir aquí.
x.com/iescolar/status/1993787192637063467
4
K
65
#12
Tarod
#10
De cara a su gente para salvar la cara. Pero no se lo cree ni él. La echaron por criticarle a él y su ataque al supremo.
Todo lo que pone él ahí pasó DESPUES del despido.
1
K
33
#17
Supercinexin
#8
Espérate, que vamos a hablar de "panfletos" desde posiciones derechistas
Y por supuesto, los medios privados de izquierdas
deben hacer autocrítica
y aceptar no sólo todo tipo de opiniones derechistas, fascistas, racistas, xenófobas y machistas en sus comentarios sin borrar ninguno, sino además aceptar también en plantilla a trabajadores que echen mierda a espuertas hasta del propio medio y de su director
Si no, no son suficientemente libertá
Por supuesto,…
» ver todo el comentario
0
K
18
#1
YSiguesLeyendo
*
hasta donde yo sé, lo que un trabajador haga o deje de hacer en sus cuentas particulares de redes sociales NO está recogido como motivo de despido... así que el papelito del despido registrado ante Trabajo NO puede incluir esto como motivo del cese de la relación laboral. ¿alguien que conozca alguna entrada de laboro-spain donde nos aclaren esto? gracias!
1
K
33
#3
Wolfgang
#1
¿Incluso si insultas a tus compañeros y a tu jefe?
5
K
87
#6
Murciegalo
#1
no hay relación laboral.
4
K
71
#7
u_1cualquiera
#1
Yo no he leído nada del tipo de contrato que tenía. Escribiendo dos columnas a la semana dudo que fuera contratada en plantilla, sino más bien una colaboradora que facturaba por sus columnas. Simplemente se dejan de pedir esas dos columnas y ya está. Más que despedir, ha dejado de contar con ella.
6
K
68
#9
pozz
Escolar no ha desmontado nada, ha quedado como el totalitario que realmente es.
2
K
30
#15
frg
#9
¿Estás sacando la cara a Elisa Beni?
Me parece muy bien que cagues contra Escolar, pero en este caso tienes que hacértelo mirar.
2
K
41
#13
frg
Si y no. En tu tiempo libre puedes machacártela mientas te pones piercings en el rabo en directo en una carpa de una rave en el desierto pero, siempre hay un pero, si hablas mal de tu empresa desprestigiándola e intentándo que pierda clientes, ya no es tu tiempo libre.
1
K
23
#20
omega7767
#13
esto tiene más sentido
0
K
11
#16
JotaMcnulty
Es curioso que elplural use twits para "crear" noticia y que de esta manera se cuele en meneame.
Muy curioso. Ya llevo tiempo observándolo.
1
K
19
#2
dclunedo
Escolar
"explica claramente"
que la checa no hace prisioneros
3
K
17
#14
frg
#2
¿Elisa Beni?, ¿quién quiere hacerla prisionera? NADIE.
3
K
61
#18
MiguelDeUnamano
Joder, se trata de un medio privado, no público. Contratarán a quien quieran. Si ya hace años muchas de sus publicaciones eran reprochadas en los comentarios de los suscriptores, que son una parte importante de la financiación del medio, no sé qué necesidad tienen de mantenerla.
0
K
15
#4
chewy
A mi me gustaría saber qué insultos ha hecho, porque solo está criticando la información que están publicando, pero no hay ataques personales
0
K
10
Ver toda la conversación (
20
comentarios)
