La crisis de vivienda explicada en gráficos

El ladrillo se ha divorciado de la gente. En un mercado financiarizado, el precio puede subir aunque la demanda física (personas) se mantenga estable o incluso baje, siempre que la demanda de inversión (capital) siga fluyendo. El activo no compite por albergar a una familia, compite por ofrecer rentabilidad en una cartera de inversión global.
Es un fenómeno global.
Los fondos de inversión y los grandes rentistas se lo están quedando todo.
Le encuentro un agujero, pequeño: no explica por qué también sube el precio en Zamora, donde no van nómadas digitales, ni fondos, y la población baja cada año. ¿Efecto arrastre del resto del país? Puede ser, pero...
"Europa del Este (Lituania/Letonia): Pese a tener saldos migratorios negativos y pérdida de población sostenida, han encabezado las listas de crecimiento de precios de la vivienda en la UE (doble dígito). La vivienda allí funciona como reserva de valor especulativa, no como respuesta a una necesidad habitacional creciente."
Lo que imagino que debe abundar en Zamora son segundas viviendas de gente que ha emigrado a otras ciudades o herencias.
Es tu vecino que tiene dinero y se compra un piso para complementar su pensión, o al que le toca la lotería y se compra un apartamento para poner en AirBnb...
El dinero de inversión se ha ido a lo seguro y rentable que es la vivienda, y es un fenómeno global.
Por ejemplo: Una familia tiene dos hijos y los dos hijos de quieren independizar: La población es la misma pero ahora hacen falta 3 viviendas y antes solo una.
O una pareja que se divorcia o termina su relación.
O familias que vivían allí antes pero se han mudado a otro sitio por trabajo o cualquier otro motivo. Pero vuelven de vez en cuando al pueblo o a la ciudad a pasar fines de semana o vacaciones, o visitar a amigos, familiares, etc... La población baja, pero la vivienda se mantiene en lugar de liberarse.
Si esa narrativa fuera cierta y el precio dependiera exclusivamente de la presión poblacional sobre el stock físico, las ciudades o países que pierden población deberían experimentar caídas drásticas de precios. Pero la realidad económica actual contradice esta lógica básica de oferta y demanda."
Confunde correlación con causalidad: que los precios suban donde hay expat no implica que ellos sean la causa por ejemplo, o que ciudades que pierden población aumenten los precios puede deberse también a que cada vez vive menos gente en cada casa o que hay zonas con sobredemanda en el centro frente a la periferia.
Minimiza el papel de la oferta, construir en zonas prime como el centro de Madrid o Barcelona no abaratará los