·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12452
clics
El dueño de Menéame llamando "hijos de rata" a los usuarios ¿Nos hemos vuelto locos?
5072
clics
Bienvenidos a Action Park: El auge y la caída del parque de atracciones más peligroso de Estados Unidos en fotos [ENG]
5364
clics
Maravillas históricas de la ingeniería: fotos que revelan cómo lo lograron (ENG)
4606
clics
Desvelan la contraseña de la DGT en Informativos Telecinco y es tan fácil que cualquiera podría adivinarla
5010
clics
Llevo 2 años y medio desarrollando un juego para adultos, os lo comparto gratis y respondo preguntas
más votadas
462
Vito Quiles amenaza a "El Salto" tras desvelar los pagos del PP: "No queréis acabar como vuestro fiscal"
701
Tres jueces del Supremo que condenaron al fiscal general impartieron tras el juicio un curso pagado por una acusación
613
Una congresista republicana reconoce que Trump quiere Venezuela por el petróleo y que están a punto de entrar
328
El TJUE avisa de que todo Estado miembro debe reconocer el matrimonio homosexual contraído en otro país de la UE
381
Eran cuentas dedicadas a generar odio, pero X ha cambiado sus políticas de localización y resultaron ser de la otra punta del mundo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
46
meneos
107
clics
Antonio del Moral, juez del Opus Dei que ha condenado al fiscal general, defiende no respetar el secreto de sumario
“Está feo que se oiga en boca de un magistrado, pero afortunadamente no se cumple”
|
etiquetas
:
garcía ortiz
,
fiscal
,
sentencia
,
opus dei
,
antonio del moral
38
8
0
K
324
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
38
8
0
K
324
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
rojelio
La coherencia para los demás, como siempre.
5
K
70
#3
moratos
#2
Haz lo que yo digo, no lo que yo hago.
1
K
17
#5
frg
#2
Luego le pillaran en una sauna, o con niños, y dirá que por "donde el incienso arde pero los dioses no ven" no es pecado.
0
K
11
#4
KaBeKa
Lo que no entiendo es como una persona que debe obediencia a una secta puede mantener un cargo en la judicatura y decidir sobre cuestiones en donde su decisión siempre estará supeditada a lo que le diga el diosito(lo que viene siendo un alto cargo del opus, obvio).
Pero claro como el opus no hace política ni tiene intereses económicos... vaya tomadura.
1
K
23
#6
frg
*
#4
Éste se limpia el culo con el diosito y las páginas de la biblia en cuanto tiene una oportunidad. No tengo dudas.
0
K
11
#10
chocoleches
#4
El saludo secreto del Opus es "Pax" y la otra persona te dirá "In aeternum"
SI no funciona saca el carnet del PP
0
K
13
#7
tarkovsky
La judicatura está plagada de tipejos de la misma secta que este prenda. Y las universidades, y... en fin, se sabe hace la tira pero no hacemos nada
1
K
19
#8
frg
*
#7
Hacer algo sería financiar futuribles desde instituciones sociales no religiosas. No conozco ninguna que tenga la capacidad económica y las universidades para hacerlo, y al ritmo que van las cosas, no van a quedar universidades públicas para que nadie lo intente.
1
K
21
#9
Casiopeo
A ver cuando se deciden a ilegalizar al Opus dei.
0
K
13
#1
eldeloli
Antonio el inMoral
0
K
6
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pero claro como el opus no hace política ni tiene intereses económicos... vaya tomadura.
SI no funciona saca el carnet del PP