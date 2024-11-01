edición general
46 meneos
107 clics
Antonio del Moral, juez del Opus Dei que ha condenado al fiscal general, defiende no respetar el secreto de sumario

Antonio del Moral, juez del Opus Dei que ha condenado al fiscal general, defiende no respetar el secreto de sumario

“Está feo que se oiga en boca de un magistrado, pero afortunadamente no se cumple”

| etiquetas: garcía ortiz , fiscal , sentencia , opus dei , antonio del moral
38 8 0 K 324 actualidad
10 comentarios
38 8 0 K 324 actualidad
Comentarios destacados:    
rojelio #2 rojelio
La coherencia para los demás, como siempre.
5 K 70
#3 moratos
#2 Haz lo que yo digo, no lo que yo hago.
1 K 17
frg #5 frg
#2 Luego le pillaran en una sauna, o con niños, y dirá que por "donde el incienso arde pero los dioses no ven" no es pecado.
0 K 11
#4 KaBeKa
Lo que no entiendo es como una persona que debe obediencia a una secta puede mantener un cargo en la judicatura y decidir sobre cuestiones en donde su decisión siempre estará supeditada a lo que le diga el diosito(lo que viene siendo un alto cargo del opus, obvio).
Pero claro como el opus no hace política ni tiene intereses económicos... vaya tomadura.
1 K 23
frg #6 frg *
#4 Éste se limpia el culo con el diosito y las páginas de la biblia en cuanto tiene una oportunidad. No tengo dudas.
0 K 11
#10 chocoleches
#4 El saludo secreto del Opus es "Pax" y la otra persona te dirá "In aeternum"

SI no funciona saca el carnet del PP
0 K 13
tarkovsky #7 tarkovsky
La judicatura está plagada de tipejos de la misma secta que este prenda. Y las universidades, y... en fin, se sabe hace la tira pero no hacemos nada
1 K 19
frg #8 frg *
#7 Hacer algo sería financiar futuribles desde instituciones sociales no religiosas. No conozco ninguna que tenga la capacidad económica y las universidades para hacerlo, y al ritmo que van las cosas, no van a quedar universidades públicas para que nadie lo intente.
1 K 21
Casiopeo #9 Casiopeo
A ver cuando se deciden a ilegalizar al Opus dei.
0 K 13
eldeloli #1 eldeloli
Antonio el inMoral
0 K 6

menéame