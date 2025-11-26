Archivan el caso de un hostelero de Vigo propalestino investigado por un delito de odio por increpar a unos clientes y turistas israelíes

El juez sostiene que la embajada de Israel no colaboró en la identificación de los perjudicados y, por otra parte, tiene sus dudas de que el dueño del restaurante tuviese una verdadera motivación antisemita
| etiquetas: hostelero , vigo , israelies , archivado , caso
-los del caso de Vigo.
…
Lo importante no es la archivación, lo importante es que se admitió a trámite y por tanto el mal trago y perder el tiempo en el juzgado y el dinero en el abogado ya sirve de aviso para el siguiente.
Tienes información al respecto?