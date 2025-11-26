edición general
Archivan el caso de un hostelero de Vigo propalestino investigado por un delito de odio por increpar a unos clientes y turistas israelíes

Archivan el caso de un hostelero de Vigo propalestino investigado por un delito de odio por increpar a unos clientes y turistas israelíes

El juez sostiene que la embajada de Israel no colaboró en la identificación de los perjudicados y, por otra parte, tiene sus dudas de que el dueño del restaurante tuviese una verdadera motivación antisemita

rusito #3 rusito
Yo comí allí y lo conocí. Me alegro muchísimo por él. Recuerdo preguntarle por ese asunto y le desee que "le saliera bien". "Y si sale mal, da igual", me respondió feliz de haber hecho frente a una injusticia.
21 K 192
JackNorte #6 JackNorte *
#4 A veces no coindice , pero alguien que decide exponerse por los derechos humanos de otros, incluso exponiendose a perjuicios personales, suele respetar un poco mas de los que no respetan ningun derecho humano.
10 K 99
#8 AlexGuevara
En un país decente no podrían venir turistas con pasaporte de Israel
7 K 83
Pablosky #9 Pablosky
#8 es literalmente permitir a asesinos de niños pasearse por tus calles.
3 K 32
javibaz #10 javibaz
#9 casi toda esa gentuza tiene dos pasaportes, el del país de origen y el de Israel.
3 K 40
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
-los del caso de Vueling.
-los del caso de Vigo.
7 K 79
JackNorte #2 JackNorte
Me alegro por el, ya es dificil llevar un negocio con gente normal , como para aguantar con progenocidas.
7 K 67
#4 poxemita
#2 es un hostelero estará forrado por explotar a sus trabajadores.
1 K -2
Andreham #7 Andreham
#4 Seguramente le vaya mejor que a sus trabajadores, sí.

Lo importante no es la archivación, lo importante es que se admitió a trámite y por tanto el mal trago y perder el tiempo en el juzgado y el dinero en el abogado ya sirve de aviso para el siguiente.
1 K 20
Suspicious #12 Suspicious *
#_2 #7 Y como sabes que eran progenocidas?
0 K 10
#14 chavi
#12 Porque lo decian a gritos
0 K 12
Suspicious #15 Suspicious
#14 Ah si? No he visto ese video. Lo podrías enlazar? Fue hace tiempo ya
0 K 10
#13 chavi
#4 Manzanas traigo.

Tienes información al respecto?
0 K 12
#1 Barriales
Si es en Madriz, ya estaría fusilado.
1 K 12
BuckMulligan #16 BuckMulligan
#1 Creo que fue un madrileño que ni pinchaba ni cortaba el que le denunció
0 K 9
#11 Archaic_Abattoir
Odiar a los judíos o a los israelitas no puede ser causa de antisemitismo porque no son un pueblo semita.
0 K 8

