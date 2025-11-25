Tortilla pal concurso

El contexto: www.meneame.net/m/Cocíname/concurso-tortilla
Así es como la hago yo:
Corto patatas en rodajinas más bien finas, pero no papel de fumar. Media cebolla en Juliana. Hecho un poco de aceite en la sartén, poca cosa, sal y tapo para que suden. A fuego bajo (como esta la hice en la cocina de leña y le tengo cogido el punto la voy moviendo de un punto a otro para regular la temperatura)
Cuando están blandinas se pueden partir con cuchara de madera, no hay que hacer puré, sólo partirlas:
Y ahí se quedan hasta que doren un poquitín, pero poco! Cuando están las mezclo con el huevo batido y un chin de sal para corregir. Y las dejo reposar unos 15 min.
Y ya después sin mucho misterio, poco de aceite y al fuego:
Y chim pum, ni líquida ni como un estropajo. Cremosa y cuajada, se puede!