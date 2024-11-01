Metí tierra y agua en un jarro, 6 meses después esto apareció  

Durante seis meses dejé un jarro completamente cerrado, con solo tierra, arena y agua de río. Lo que apareció dentro de este pequeño ecosistema me sorprendió más de lo que imaginaba. Criaturas diminutas, vida natural espontánea y comportamientos que nunca había visto en un acuario, terrario o paludario. En este video exploro esta ecosfera casera donde surgieron animales, microinvertebrados y formas de vida que evolucionaron sin intervención humana. Un ecosistema de río en miniatura, aislado del exterior durante medio año, que muestra cómo...
| etiquetas: ecosistema , río , jarro , agua
Entré a verlo con cero espectativas, pero me ha impresionado lo interesante y ameno que se hace.