Metí tierra y agua en un jarro, 6 meses después esto apareció

Durante seis meses dejé un jarro completamente cerrado, con solo tierra, arena y agua de río. Lo que apareció dentro de este pequeño ecosistema me sorprendió más de lo que imaginaba. Criaturas diminutas, vida natural espontánea y comportamientos que nunca había visto en un acuario, terrario o paludario. En este video exploro esta ecosfera casera donde surgieron animales, microinvertebrados y formas de vida que evolucionaron sin intervención humana. Un ecosistema de río en miniatura, aislado del exterior durante medio año, que muestra cómo...

Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
Magnífico vídeo. Interesante a más no poder.

Entré a verlo con cero espectativas, pero me ha impresionado lo interesante y ameno que se hace.
#1 capitan.meneito
Sí vamos, un Yautja en tu habitación.
Flogisto #3 Flogisto *
La teoría de la generación espontánea era cierta o_o
Olepoint #4 Olepoint
Aún recuerdo la cara de sorpresa de mi hijo cuando fuimos a la calle, a buscar "un charco sucio" cogimos una muestra de agua y la pusimos en su microscopio "de juguete" y pudimos ver multitud de "bichitos" moviéndose.
