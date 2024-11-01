edición general
13 meneos
26 clics
El jefe de gabinete de Mazón reconoce ante la jueza de la dana que borró sus 'whatsapps' con él

El jefe de gabinete de Mazón reconoce ante la jueza de la dana que borró sus 'whatsapps' con él

El jefe de gabinete del president en funciones, José Manuel Cuenca, ha reconocido este miércoles que borró sus mensajes de Whatsapp con Carlos Mazón, según fuentes presentes en el interrogatorio consultadas por elDiario.es. El pasado mes de junio, ha dicho, conservaba en su teléfono móvil “mucha foto” y pidió otro terminal corporativo.

| etiquetas: mazon , gabinete , whatsapp , borró
11 2 0 K 146 actualidad
16 comentarios
11 2 0 K 146 actualidad
#1 Juanjolo
Como García Ortiz?
6 K 62
Escafurciao #4 Escafurciao
#1 eso le dije yo a mi mujer antes de echarme de casa.
2 K 31
Barney_77 #6 Barney_77
#1 Es inocente entonces. O por lo menos deberia ser ante la opinion publica. O acaso aqui si que es incriminatorio?
0 K 16
MyNameIsEarl #8 MyNameIsEarl
#6 no es inocente, a la sentencia del fiscal me remito. En una judicatura normal, ninguno de los dos debería ser sentenciado sin pruebas.
1 K 19
Barney_77 #13 Barney_77
#8 Segun muchos medios, el borrar las comunicaciones no es incriminatorio.
0 K 16
pedrario #16 pedrario
#8 ¿Tienes la sentencia? Pasatela a ver, que yo sepa, no estaba redactada :roll:

Según el fallo se le ha absuelto de los delitos relacionados con la destrucción de pruebas, así que a saber a qué te refieres, cuentanos.
0 K 12
#9 concentrado
#6 Si, ya que los fiscales están amparados para hacerlo. Si los presidentes de las autonomías también lo están por alguna norma, que la presente.
1 K 33
Barney_77 #15 Barney_77
#9 ¿Los fiscales estan amparados para borrar pruebas incriminatorias o exculpatorias? ¿Donde sale eso?
0 K 16
#10 NoMeVeas
#6 aaaah, ahora debe aplicar el criterio del público y no de el de los inquisidores. La cosa es caer siempre de pie, como se os ve el plumero.
1 K 26
#7 concentrado
#1 Pero sin una normativa que le ampare.
1 K 31
Garbns #2 Garbns
Según el PSOE y el FGE es un procedimiento estándar de seguridad :troll:

PD: que le jodan y que pringuen todos los culpables
3 K 50
Torrezzno #3 Torrezzno
#2 exacto, más de lo mismo
1 K 36
HeilHynkel #12 HeilHynkel *
#2

Igual la información que maneja un fiscal general no es la misma que la del encargado de la propaganda. Y tampoco es lo mismo cambiar le móvil que borrar unas conversaciones.
0 K 20
#14 NoMeVeas
Vaya, pues nada, una lastima, prueba eliminada que no será ni tenida en cuenta como indicio. Se siente!!!
0 K 12
Amoniaco #5 Amoniaco
Por que no llegan a poetfad cosas como que el fiscal general está en un proceso judicial?

Por que no llega a portada que depodifilo fugado de la formación En marea ha sido detenido en Cuba?


Por que llegan a portada mierdas de la talla de un chop de la cara del alcande de Madrid en un niño por medio del spamer delay?

Este agredador se va a la mierda. Ya es exagerado.
1 K -5
josete15 #11 josete15
#5 todo lo que comentas ha llegado a portada.
Lo del chop de la cara del alcalde en un niño delay no lo entiendo, pero si es del carapolla o de la hija de fruta, ahí estaremos para dar nuestro apoyo :troll:
0 K 10

menéame