El jefe de gabinete de Mazón reconoce ante la jueza de la dana que borró sus 'whatsapps' con él

El jefe de gabinete del president en funciones, José Manuel Cuenca, ha reconocido este miércoles que borró sus mensajes de Whatsapp con Carlos Mazón, según fuentes presentes en el interrogatorio consultadas por elDiario.es. El pasado mes de junio, ha dicho, conservaba en su teléfono móvil “mucha foto” y pidió otro terminal corporativo.
Según el fallo se le ha absuelto de los delitos relacionados con la destrucción de pruebas, así que a saber a qué te refieres, cuentanos.
PD: que le jodan y que pringuen todos los culpables
Igual la información que maneja un fiscal general no es la misma que la del encargado de la propaganda. Y tampoco es lo mismo cambiar le móvil que borrar unas conversaciones.
Por que no llega a portada que depodifilo fugado de la formación En marea ha sido detenido en Cuba?
Por que llegan a portada mierdas de la talla de un chop de la cara del alcande de Madrid en un niño por medio del spamer delay?
Este agredador se va a la mierda. Ya es exagerado.
Lo del chop de la cara del alcalde en un niño delay no lo entiendo, pero si es del carapolla o de la hija de fruta, ahí estaremos para dar nuestro apoyo