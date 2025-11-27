MALEMÁTICAS CCXCVII: un gráfico muy, muy poco manipulado

El Economista ha publicado un gráfico sobre la evolución del gasto mensual en pensiones a lo largo de los años donde lo han dado todo a la hora de manipular. Por un lado han puesto el dato de cada año tomando un mes normal, pero en 2025, ademas de poner el dato de octubre (realmente creo que lo han puesto duplicado), han añadido el dato de noviembre, que es el mes en que los pensionistas cobran la extra, por lo que el gasto es el doble, lo que hace que el gráfico muestre un subidón. Pero no es la única manipulación para exagerar la subida, ya que en el eje vertical han cambiado la escala, ya que empieza siendo de 10 (miles de millones de euros) para luego pasar a 5, lo que hace que los valores que superan los 10.000 millones es como si se estirase verticalmente el gráfico, exagerando visualmente la subida.