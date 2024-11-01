RTVE confirma el veto a Israel en Eurovisión: "Los derechos humanos no son un concurso"

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha comparecido ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación para abordar varias cuestiones en relación con la cadena, entre ellas la participación de España en el Festival de Eurovisión. Ante las numerosas peticiones de boicot por parte de la audiencia y varios grupos políticos españoles, el presidente de RTVE ha confirmado que su postura va a seguir siendo la misma. “Mantenemos la misma posición desde hace meses, y es que la presencia de Israel es insostenible", ha declarado.