RTVE confirma el veto a Israel en Eurovisión: "Los derechos humanos no son un concurso"

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha comparecido ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación para abordar varias cuestiones en relación con la cadena, entre ellas la participación de España en el Festival de Eurovisión. Ante las numerosas peticiones de boicot por parte de la audiencia y varios grupos políticos españoles, el presidente de RTVE ha confirmado que su postura va a seguir siendo la misma. “Mantenemos la misma posición desde hace meses, y es que la presencia de Israel es insostenible", ha declarado.

#1 Leon_Bocanegra
Este tío es mi ídolo. Rindo pleitesía a José Pablo López. El puto amo.
#3 tpm1
#1 ¿El que ha metido en TVE a Belén Esteban, Matamoros, Cifuentes, Victoria Federica, ... a cuenta de todos?
#4 Leon_Bocanegra
#3 no sé si las contrataciones las lleva él. Pero aunque fuera él. Sigue siendo el puto amo. Menudo máquina. Que bien habla, que bien defiende lo suyo con datos y con la verdad por delante. Un ejemplo a seguir.
#5 tpm1
#4 Es el presidente, así que en algo como contratar a determinada gente seguro que tiene, o debería tener, algo que decir. Yo nunca podría tener. de ejemplo a seguir a alguien que paga generosamente con dinero público a gente como Cifuentes; que encima ya son al menos dos programas diferentes a los que la llevan.
#2 laruladelnorte
Boicot a los genocidas,que sientan el repudio que provocan a todo ser humano y que allá donde vayan sientan ese desprecio.
mmlv #6 mmlv
Que no se nos olvide nunca lo que han hecho y siguen haciendo los sionazis

menéame