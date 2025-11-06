Por qué Martínez Arrieta cometió delito de revelación de datos reservados en el Colegio de Abogados de Madrid

La filtración de la noticia de que Martínez Arrieta iba a hacer la sentencia, es decir, que Martínez Arrieta asumía la ponencia que correspondía a la magistrada Polo, tiene dos componentes. El primero es una revelación de datos reservados (artículo 417 del Código Penal) ya que las deliberaciones son secretas. El segundo es que al asumir la ponencia Martínez Arrieta aportaba un dato fundamental. Y es que si Martínez Arrieta asumia la ponencia eso quería decir que se estaba operando un cambio en el Tribunal
| etiquetas: martínez arrieta , delito , revelación , secretos , ts , supremo
Pero nada oye, con la chorra fuera. Y ya para recochinear, los jueces que están juzgando filtración y revelación datos filtrando y revelando datos.
“Pero es que mear en la pared está prohibido. La anomalía no es que hayan empapelado a ese, la anomalía es que no se haya empapelado a los otros cientos”. Ya.
Alguien que las conocía (o a alguna, da igual) las vio en esas webs y las avisó. Éstas por tanto lo denunciaron.
Y ahí es donde yo… » ver todo el comentario
La justificación que ha dado me ha puesto los pelos como escarpias. Al que ha filtrado el audio lo mandaba a galeras si pudiera. No al juez, al que grabó y filtro el audio. Como mínimo expulsarlo de la carrera judicial. Ah, y el juez bocazas... tirón de orejas leve por el desliz lingüe. Pero sin más. Que lo grave es lo del fiscal.
La misma sala que admitió a trámite la querella contra el fiscal general ha sido la que la ha juzgado.
A toda esa panda de gilipollas que no ven relación de connivencia, me gustaría preguntarles si les apetecería que el mismo hijop**** que pudiera juzgarles estuviera en un cursito, de cuchipandi y francachela, con el cabronazo de la asociación de abogados que te está inculpando y que encima se permite el lujo de pagarle al juez por dicho curso
El artículo se basa en decir que la frase "voy a poner la sentencia" significa que el juez iba a redactar la sentencia que estaba asignada a otro ponente, que es echarle imaginación.
Para empezar, la sentencia no está puesta, extraer el sentido literal es absurdo, no fue a… » ver todo el comentario
Eso es lo que os jode al facherío, que cuanto más se investiga a esta pandilla de facinerosos se comprueba que hay más contaminación que en los jardines de infancia de Prípiat, la población que estaba al lado de Chernobyl.