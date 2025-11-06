Por qué Martínez Arrieta cometió delito de revelación de datos reservados en el Colegio de Abogados de Madrid

La filtración de la noticia de que Martínez Arrieta iba a hacer la sentencia, es decir, que Martínez Arrieta asumía la ponencia que correspondía a la magistrada Polo, tiene dos componentes. El primero es una revelación de datos reservados (artículo 417 del Código Penal) ya que las deliberaciones son secretas. El segundo es que al asumir la ponencia Martínez Arrieta aportaba un dato fundamental. Y es que si Martínez Arrieta asumia la ponencia eso quería decir que se estaba operando un cambio en el Tribunal