edición general
21 meneos
74 clics
Por qué Martínez Arrieta cometió delito de revelación de datos reservados en el Colegio de Abogados de Madrid

Por qué Martínez Arrieta cometió delito de revelación de datos reservados en el Colegio de Abogados de Madrid

La filtración de la noticia de que Martínez Arrieta iba a hacer la sentencia, es decir, que Martínez Arrieta asumía la ponencia que correspondía a la magistrada Polo, tiene dos componentes. El primero es una revelación de datos reservados (artículo 417 del Código Penal) ya que las deliberaciones son secretas. El segundo es que al asumir la ponencia Martínez Arrieta aportaba un dato fundamental. Y es que si Martínez Arrieta asumia la ponencia eso quería decir que se estaba operando un cambio en el Tribunal

| etiquetas: martínez arrieta , delito , revelación , secretos , ts , supremo
17 4 1 K 328 politica
13 comentarios
17 4 1 K 328 politica
Comentarios destacados:    
#1 txepel *
Yo casi hasta creía que iban a absolver al fiscal no por falta de pruebas y esas pequeñeces sino porque condenarlo, fingir sorpresa de que aquí se fuma, sería estúpido. Con la casaputas de filtraciones y revelaciones que es esto, que todos (hasta los propios jueces) lo tenemos tan asumido que nos parece parte del proceso ordinario, se atrevieran a poner el foco justo ahí era demasiado burdo.

Pero nada oye, con la chorra fuera. Y ya para recochinear, los jueces que están juzgando filtración y revelación datos filtrando y revelando datos.
8 K 105
#2 Tensk
#1 Creo que, al contrario, precisamente se debería haber condenado desde el principio o cambiar la ley. Pero es que además, que lo haga el FGE sí que es ir con la chorra fuera ¿no?
2 K 40
#7 txepel
#2 Hay una pared donde literalmente mea todo el mundo. Tanto que hasta algunos honestamente creen que es un baño público. De hecho miro y ahora mismo hay tres tíos meando. Y empapelan por mearse en la pared a uno implicado en la investigación de una trama corrupta que salpica las instituciones. Y luego el propio juez se va a mear en la pared.

“Pero es que mear en la pared está prohibido. La anomalía no es que hayan empapelado a ese, la anomalía es que no se haya empapelado a los otros cientos”. Ya.
3 K 41
#12 Tensk
#7 Me has recordado a lo de las chicas de A Maruxaina. Para quien no lo recuerde o no lo sepa, se trata del caso de unas tías que, en unas fiestas (eso, a Maruxaina), allá por el norte de Lugo, se fueron a mear, sólo que no había baños. Alguien había puesto una(s) cámara(s) y las grabó para después compartir las imágenes en webs "de dudosa moralidad".

Alguien que las conocía (o a alguna, da igual) las vio en esas webs y las avisó. Éstas por tanto lo denunciaron.

Y ahí es donde yo…   » ver todo el comentario
0 K 11
#10 Finneward
#1 Y encima se vanaglorian. Está mañana una miembro de la judicatura (conservadora de pro) se quejaba en un desayuno compartido de la "injerencia política en la vida judicial" porque no le había hecho gracia que su vecina (una podemita de m. ) le había dicho en su cara que los jueces prevarican. Y justo ha salido esto en la conversación.
La justificación que ha dado me ha puesto los pelos como escarpias. Al que ha filtrado el audio lo mandaba a galeras si pudiera. No al juez, al que grabó y filtro el audio. Como mínimo expulsarlo de la carrera judicial. Ah, y el juez bocazas... tirón de orejas leve por el desliz lingüe. Pero sin más. Que lo grave es lo del fiscal.
3 K 45
Desideratum #5 Desideratum
El fiscal general estaba más que prejuzgado, preprocesador y precondenado mucho antes que pusiera un solo pie en la sala al inicio del juicio.

La misma sala que admitió a trámite la querella contra el fiscal general ha sido la que la ha juzgado.

A toda esa panda de gilipollas que no ven relación de connivencia, me gustaría preguntarles si les apetecería que el mismo hijop**** que pudiera juzgarles estuviera en un cursito, de cuchipandi y francachela, con el cabronazo de la asociación de abogados que te está inculpando y que encima se permite el lujo de pagarle al juez por dicho curso
3 K 54
pedrario #3 pedrario
Artículo de Ekaizer, famoso por sus invents. Hace 2 días mismo adelantó un fallo del TEDH, que resultó ser el contrario >www.elperiodico.com/es/politica/20251106/mea-culpa-ernesto-ekaizer-123

El artículo se basa en decir que la frase "voy a poner la sentencia" significa que el juez iba a redactar la sentencia que estaba asignada a otro ponente, que es echarle imaginación.

Para empezar, la sentencia no está puesta, extraer el sentido literal es absurdo, no fue a…   » ver todo el comentario
2 K 42
#4 dclunedo
#3 Van a sacar hasta donde se compran las bragas los magistrados "Fachas". No tienen límites, si no compras su relato eres el enemigo y hay que mandarte a la checka a casa.....
3 K 49
Desideratum #9 Desideratum *
#4 Ojalá pudieran hacerle, a esa banda de presuntos prevaricadores y, por tanto, potenciales delincuentes que se atrincheran en el Tribunal Supremo, una investigación la mitad de profunda que le han hecho a cualquier mindundi de Podemos. No digamos ya de Pablo Iglesias. Nos íbamos a echar unas risas que se nos iban a descolgar los huevos del ataque de incontinencia en el vientre bajo.

Eso es lo que os jode al facherío, que cuanto más se investiga a esta pandilla de facinerosos se comprueba que hay más contaminación que en los jardines de infancia de Prípiat, la población que estaba al lado de Chernobyl.
2 K 44
#11 dclunedo
#9 A ti no te hace falta investigarlos ya los has clasificado sin investigación, pruebas, indicios ni nada. Sigue con el relato.....:troll:
1 K 19
pitercio #8 pitercio
El pavo ha puesto el foco sobre un sistema completo de pagos por cursos, conferencias, seminarios, publicaciones o asesorías que enchufa la oligarquía al sistema judicial, para metérselos en el bolsillo, como se está viendo. Sobresueldos de jueces en clara incompatibilidad con su ocupación privilegiada.
2 K 30
#6 poxemita
Ekaizer parece que está hechando el currículum para elDiario, ahora que ha quedado el hueco de Elisa Beni libre.
1 K 25
Mikhail #13 Mikhail
#6 Echar echa la hache fuera.
0 K 8

menéame