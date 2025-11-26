edición general
La BBC censura el discurso de un historiador para no ofender a Donald Trump

La corporación elimina la mención de Rutger Bregman al “presidente más abiertamente corrupto de la historia de EE UU” después del enfrentamiento con el republicano por un documental crítico con su papel en el asalto al Capitolio. El episodio resulta todavía más grave si se tiene en cuenta que el tema central del discurso de Bregman era precisamente una denuncia de “la cobardía paralizante” de muchas élites (universidades o medios de comunicación) ante el avance del autoritarismo por todo el mundo. “La autocensura provocada por el miedo debería

cocolisto #1 cocolisto
Nos están quitando el velo de creer que vivimos en una democracia.
makinavaja #2 makinavaja
#1 ¿Aún queda gente que cree en esas cosas? :troll: :troll:
#4 Acabose *
#1 Eso será en USA, aqui disfrutamos de una democracia plena desde 1936.
janatxan #3 janatxan
Blanquean un genocidio, esto en comparación parece broma.
#5 omega7767
BBC censura verdades y pide disculpas por una manipulación, todo para evitar la denuncia de Trump. Pero Trump seguramente les denuncie igualmente, huele mucho dinero.
