Javier Fesser publica el que seguramente sea el mensaje más sonado sobre la condena al Fiscal General del Estado

En su cuenta de Instagram, y superando los 120.000 'me gusta', ha señalado: "Quiero preguntarles a las personas de derechas si de verdad consideran un triunfo para España que haya sido condenado en nuestro país un hombre por un delito que no ha cometido. Dos años de inhabilitación. Ni una sola prueba contra él". "Quiero preguntarles también si de verdad se sienten próximas a un ciudadano que se ha lucrado obscenamente cobrando comisiones desmesuradas durante la pandemia y que, luego, además, ha falsificado facturas para no pagar los impuestos"
| etiquetas: javier fesser , publica , mensaje , fiscal general , sentencia
Nos vamos a la mierda sin remision.
Nos vamos a la mierda sin remision.
Una sociedad que trata la política con la irracionalidad de los más tontos hinchas del fútbol y que le da al fútbol una importancia absurda.
Cero esperanza me queda.
No es que sea un gran consuelo, pero eso del forofismo no es para nada nuevo, así que si algo hemos evolucionado a pesar del mismo, siempre queda esperanza.
es.wikipedia.org/wiki/Disturbios_de_Niká
Como si que el ejecutivo pretenda controlar el poder judicial, algo que sólo sucede en gobiernos dictatoriales, fuese lo mismito que existan ciudadanos defraudadores.
Javier Fesser está siendo un demagogo al servicio del gobierno.
En fin, los hooligans señalando a otros de ser hooligans
Para que luego digan que hay separacion de poderes, mis cojones 33!
Pero como no he leido la sentencia porque no está escrita hablo sin saber y en base a suposiciones, pero como soy de la cultura lo que digo tiene que ser cierto.
Pues el PP, igual.
.
Llamar a eso patada en la cara es tirar de una imaginación cuasi infinita.
Luego algunos llaman a otros fascistas, por no respetar otros puntos de vista.
Claro, el mensaje es correcto y por eso se hace docenas de cuentas clon, porque tiene un mensaje correcto y moderado.
No sé si te has percatado que incluso escriben todos igual (cosa lógica en los clones)
Puedes facilitarme un enlace a la del FGE ?
Es para un amigo.
Gracias de antebrazo
Cuestionarlo es ser contrario a la justicia. Por lo visto.
Y por tanto, tampoco les parece mal que se condene a alguien que intentaba condenar a un defraudador fiscal.
Si, hay ciudadanos a los que la condena al FEG no les parece mal.
A mi tampoco me parece bien que yo no tenga coche y tú sí. De modo que voy a hacer un "chanchullo" y me lo voy a llevar.
¿A quién salváis?: ¿a Barrabás, que es un burdo
defraudador confesoladrón?, ¿o a este otro, que es hijo de Dios?
Pues ale, todos como becerros, a salvar al Barrabás
Dando lastima desde los USA o desde aquí. Da lo mismo.
- que le parece que aún no se haya derogado la ley mordaza
- que le parece que el sr sanchez dijera que no iba a indultar a nadie
- que le parece que el sr sanchez no hay derogado la ley de empleo del pp
- que le parece que telefónica, donde un presidente puesto por él, vaya a despedir a casi el 24% de su plantilla en un ERE
...
aahhh... pero "es que es compañero"
.
Ahora me queda la duda de cual es tu opinión sobre el tema de la noticia.
Leches, además guionista y director, es juez.
Pues nada, a partir de ahora, que sean ellos los jueces.
Por cierto, Javier Fesser creo que no abrió la boca cuando por el caso Gurtel, condenaron a "hombres por delitos que no habían cometido"
Mira, otro troll al pozo de la mierda.
Otro que va al ignore. No merecen ni el esfuerzo de ponerle un negativo por mentiroso. Bueno, uno si, pero de ahí al cuarto oscuro.
Todos los que defendéis la inocencia del fiscal os estás erigiendo como jueces. Yo digo que es culpable pq ha sido juzgado y condenado y estamos en un estado de derecho.
Aqui no.
Que en este país se condena sin sentencias razonadas ...
Supongo que usted se ha leído las dos sentencias, la de Gurtel y la del fiscal general ... (yo no, soy lego en la materia y tengo algo de confianza en la justicia, aunque haya gente en este país que confíen o no confíen si el acusado es de su partido o no)