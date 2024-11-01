edición general
Javier Fesser publica el que seguramente sea el mensaje más sonado sobre la condena al Fiscal General del Estado

Javier Fesser publica el que seguramente sea el mensaje más sonado sobre la condena al Fiscal General del Estado

En su cuenta de Instagram, y superando los 120.000 'me gusta', ha señalado: "Quiero preguntarles a las personas de derechas si de verdad consideran un triunfo para España que haya sido condenado en nuestro país un hombre por un delito que no ha cometido. Dos años de inhabilitación. Ni una sola prueba contra él". "Quiero preguntarles también si de verdad se sienten próximas a un ciudadano que se ha lucrado obscenamente cobrando comisiones desmesuradas durante la pandemia y que, luego, además, ha falsificado facturas para no pagar los impuestos"

#1 Es como preguntarle a un hincha de fútbol si la caída en su área fue penalti. Para la gran mayoría hoy la política es mucho peor que un deporte. Se miente, se falsea, se insulta, se vomita bilis y lo que se tenga que hacer con tal de poner a los míos en el poder.

Nos vamos a la mierda sin remision.
Es como preguntarle a un hincha de fútbol si la caída en su área fue penalti. Para la gran mayoría hoy la política es mucho peor que un deporte. Se miente, se falsea, se insulta, se vomita bilis y lo que se tenga que hacer con tal de poner a los míos en el poder.

Nos vamos a la mierda sin remision.
Ludovicio #4 Ludovicio
#1 #2 Y así nos va.
Una sociedad que trata la política con la irracionalidad de los más tontos hinchas del fútbol y que le da al fútbol una importancia absurda.

Cero esperanza me queda.
HeilHynkel #11 HeilHynkel *
#4

No es que sea un gran consuelo, pero eso del forofismo no es para nada nuevo, así que si algo hemos evolucionado a pesar del mismo, siempre queda esperanza.

es.wikipedia.org/wiki/Disturbios_de_Niká
#5 ombresaco
#1 tu comentario me ha recordado a este artículo www.meneame.net/m/Artículos/franco-mano-divina-maradona
#34 miraqueereslinda *
#1 no. Lo que está haciendo es poner al mismo nivel corrupción institucional con delincuencia común.

Como si que el ejecutivo pretenda controlar el poder judicial, algo que sólo sucede en gobiernos dictatoriales, fuese lo mismito que existan ciudadanos defraudadores.

Javier Fesser está siendo un demagogo al servicio del gobierno.
escuadron #44 escuadron
#1 Yo los hinchas los veo aquí. Y eso de "sin ninguna prueba" ya tal.
En fin, los hooligans señalando a otros de ser hooligans
#50 DonaldBlake
#1 Pues sí, sólo hay que ver cómo defienden a un jugador "suyo" cuando es condenado por defraudar o por abusar sexualmente (por no hablar de que insultan al negro del otro equipo, mientras jalean los goles del negro de su equipo :shit: ). Me recuerdan a toda esa gente que se echó a la calle a defender a Isabel Pantoja, vergonzoso.
obmultimedia #54 obmultimedia
#1 Lo has sacado a la fuerza porque no es su FGE (conservador).
Para que luego digan que hay separacion de poderes, mis cojones 33!
#26 poxemita
Miradme soy cineasta, de la cultura y hablo de este tema porque está de moda e igual en los próximos Goya hy que llevar chapita a favor de AGO.
Pero como no he leido la sentencia porque no está escrita hablo sin saber y en base a suposiciones, pero como soy de la cultura lo que digo tiene que ser cierto.
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Que le pregunten a los del Madrid si la patada en la cara al portero de Vinicius era falta del atacante o no. :roll:

Pues el PP, igual.
#12 chavi
#2 Penalty claro
#21 Kikoncito
#2 ¿Patada? ¿Cuándo le ha dado Vinicius una patada en la cara a un portero? A ver si el que necesitas gafas urgente eres tú. No he visto en mi vida pegarle una patada a un portero Vinicius en la cara.
Eibi6 #37 Eibi6
#21 el pie impacta con la cara en vez de con el balón, cambia "patada" por lo que quieras por qué es sin querer un lance del juego más, pero la imagen es la misma le llames impacto que patada un pie reventando una nariz
#42 Kikoncito
#37 Me imagino que habláis del choque con Vinicius, en el que cuando para, Iñaki Peña por la inercia impacta con el a la altura de la rodilla. Como bien dices un lance del juego, uno corre el otro se lanza y chocan, como reconoció el portero del Elche al acabar el partido, no hay nada, de hecho se levanta sin problema a intentar parar el tiro de Mbape, luego ya cambió la versión con la de que estaba KO.
Llamar a eso patada en la cara es tirar de una imaginación cuasi infinita.
#48 fingulod
#42 Que sea un lance del juego no impide que sea penalti. Y no voy a opinar más porque no lo he visto.
ApacheJoe #40 ApacheJoe
#2 Hombre, si agredes vilmente con la nariz a la bota del delantero, de toda la vida es penalti pal Real Madrid. Acabáramos!
Torrezzno #20 Torrezzno
Cuando la verdad se mide por me gustas.
#35 Daniel2000
Pozo de la mierda ... original ese insulto

Luego algunos llaman a otros fascistas, por no respetar otros puntos de vista.
HeilHynkel #47 HeilHynkel
#41

Claro, el mensaje es correcto y por eso se hace docenas de cuentas clon, porque tiene un mensaje correcto y moderado.

No sé si te has percatado que incluso escriben todos igual (cosa lógica en los clones)
#39 chavi
#30 Que en este país se condena sin sentencias razonadas

Puedes facilitarme un enlace a la del FGE ?

Es para un amigo.

Gracias de antebrazo
#49 Cilantro
#41 no se necesita ser juez para apreciar cuando se juzga sin pruebas, igual que no hay que ser panadero para notar cuando el pan está duro o mecánico cuando te devuelven el coche y sigue sacando humo.
#53 llegaelinvierno
#49 Ni un arquitecto para ver si un edificio es seguro, ni un neurocirujano para operar un cerebro porque todo es muy simple para los simples.
smilo #3 smilo
Todo sea por joder a los rojos, les da igual que les roben en la cara.
celyo #18 celyo
Yo lo que no me he enterado, es la motivación de la sentencia.
johel #24 johel *
#18 Normal, por lo que me explicaron la semana pasada la han cambiado al menos dos veces (la ultima se supone que es por incumplir su deber de confidencialidad al publicar los datos parcialmente privados del amador) ... aun estoy esperando que salga la carta con el texto para que la analicen a ver cual es la acusacion final/real por la que le condenan...
Ludovicio #33 Ludovicio
#18 ¿Y eso a quien le importa? Es rojo y está condenado.
Cuestionarlo es ser contrario a la justicia. Por lo visto.
angelitoMagno #10 angelitoMagno
Amigo Fesser. Si, hay más ciudadanos de los que tu crees que piensan que los impuestos son excesivos por lo cual no les parece mal cualquier chanchullo que se haga para evitar pagarlos.

Y por tanto, tampoco les parece mal que se condene a alguien que intentaba condenar a un defraudador fiscal.

Si, hay ciudadanos a los que la condena al FEG no les parece mal.
oghaio #14 oghaio
#10 Alberto... ¿eres tú? :troll:
#17 chavi
#10 Donde dices "chanchullo" debe poner delito.

A mi tampoco me parece bien que yo no tenga coche y tú sí. De modo que voy a hacer un "chanchullo" y me lo voy a llevar.
#31 Popsandbangs
#10 hay ciudadanos que no cobran del PSOE, sin más
ur_quan_master #55 ur_quan_master
#41 El mensaje es "Y tú|él|vosotros|ellos más". Ya ves tú que mensaje.
EvilPreacher #25 EvilPreacher
Por eso es tan importante instalar el discurso de que «todos los políticos son iguales». Igual de corruptos, se entiende, pero que me roben los míos.
#52 baronluigi
Los de derechas lo hubieran directamente fusilao. A ver si creemos que todos los putos franquistas de éste país desaparecieron de la noche a la mañana.
Battlestar #43 Battlestar
Le contestaré cuando vea la sentencia.
thingoldedoriath #19 thingoldedoriath
#0 Sí a la segunda pregunta... claro que se sienten próximos a ese homínido!
#51 capitansevilla
Es como en las "Sagradas Escrituras":
¿A quién salváis?: ¿a Barrabás, que es un burdo defraudador confeso ladrón?, ¿o a este otro, que es hijo de Dios?
Pues ale, todos como becerros, a salvar al Barrabás
#16 Kikoncito
Si, porque les mueve el odio. Lamentablemente en este país como de decía Quintero hay mucha basura y la basura conecta con la basura.
#22 Anais33
Tiene totalmente la razón . Pero hay en gente que apoya al churri de la ida
samuelCan #7 samuelCan *
No preguntes a tus amigos como se sienten con respecto a Florentino Pérez porque te vas a dar cuenta de que vives rodeado de tarados
Ludovicio #29 Ludovicio
#7 Ese tío es un genio. Con un pequeño porcentaje de lo que roba de las arcas públicas de este país, ha conseguido que sus víctimas le jaléen y lleven camisetas con su nombre.
Jack-Bauer #36 Jack-Bauer
El y el hermano son el GPS de la izquierda.
pin1982 #32 pin1982
No tardará en fugarse de la prisión en la que ha sido recluido. Mañana, buscado todavía por el partido que lo había encarcelado, sobrevive como abogado sin fortuna. Si usted tiene un problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlo.
#38 numantino
Un hombre inocente, Ni una sola prueba! Jajajajajajsjhajsjajajajajaja


Dando lastima desde los USA o desde aquí. Da lo mismo.
Ehorus #45 Ehorus
Le pregunto yo al sr. Javier Fesser que
- que le parece que aún no se haya derogado la ley mordaza
- que le parece que el sr sanchez dijera que no iba a indultar a nadie
- que le parece que el sr sanchez no hay derogado la ley de empleo del pp
- que le parece que telefónica, donde un presidente puesto por él, vaya a despedir a casi el 24% de su plantilla en un ERE
...
aahhh... pero "es que es compañero"
.
ur_quan_master #46 ur_quan_master
#45 Bravo! te da la mente para un "y tu más"!
Ahora me queda la duda de cual es tu opinión sobre el tema de la noticia.
#6 Daniel2000
" que haya sido condenado en nuestro país un hombre por un delito que no ha cometido "

Leches, además guionista y director, es juez.

Pues nada, a partir de ahora, que sean ellos los jueces.



Por cierto, Javier Fesser creo que no abrió la boca cuando por el caso Gurtel, condenaron a "hombres por delitos que no habían cometido"
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#6

Mira, otro troll al pozo de la mierda.  media
Ludovicio #27 Ludovicio
#8 Eh, pero lo que hay que arreglar en este sitio es que llegan muchas portadas de eldiario.
Sadalsuud #28 Sadalsuud
#8 Cualquier día de estos se va a descubrir que el 14% del P.I.B del país son trolls entrando a menéame para que les negativicen las tonterías que sueltan estando a sueldo de los carcamales gilifachas.

Otro que va al ignore. No merecen ni el esfuerzo de ponerle un negativo por mentiroso. Bueno, uno si, pero de ahí al cuarto oscuro.
#41 llegaelinvierno
#8 Será un troll ... pero el mensaje es correcto.

Todos los que defendéis la inocencia del fiscal os estás erigiendo como jueces. Yo digo que es culpable pq ha sido juzgado y condenado y estamos en un estado de derecho.
#9 nosurrender
#6 Aquí uno que no es capaz de opinar por sí solo.
#13 chavi
#6 Es que en la Gurteo.hubo hechos demostrados y sentencia razonada.

Aqui no.
#30 Daniel2000
#13 Ah, bueno ...

Que en este país se condena sin sentencias razonadas ...

Supongo que usted se ha leído las dos sentencias, la de Gurtel y la del fiscal general ... (yo no, soy lego en la materia y tengo algo de confianza en la justicia, aunque haya gente en este país que confíen o no confíen si el acusado es de su partido o no)
#23 Givetuban
#6 Ha tenido 120.000 me gustas. ¿Qué sabrán los del tribunal supremo si 120.000 le han dado me gusta a un comentario en una red social?
