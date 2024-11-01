·
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
39
clics
El 87% de las noticias sobre migración que circulan por las redes sociales son falsas, según un estudio
La edad media de emancipación de los españoles alcanza los 30,4 años frente a los 26,3 de los europeos
etiquetas
:
odio
,
inmigración
#1
Desideratum
¿Sólo el 87%? ¡Venga ya!
0
K
16
