VERDADERO: «El 83% de los detenidos por robos con violencia y el 91% por hurtos en Barcelona son extranjeros»

VERDADERO. En 2024, de las 5.442 personas detenidas por hurto en Barcelona, 4.942 fueron extranjeras, casi el 91% del total, según los datos facilitados por los Mossos d’Esquadra a Maldita.es a través de una solicitud de acceso a la información

#1 JotaMcnulty *
Qué perversos los de Maldita... no sé qué pretendían cuando hicieron esa verificación. Se me ha caído un mito.

Solo nos queda canal-red
5
salchipapa77 #5 salchipapa77 *
#1 Y Publico y menéame
0
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
#1 ¿Pero qué haces?
Te van a reportar
Eso que mandas aquí no puede salir
1
cabobronson #4 cabobronson
Ahora habría que ver el por qué de tanta reincidencia, por qué los jueces en Cataluña los dejan irse de rositas, porque la legislación no es necesaria cambiarla, sólo hacerla cumplir
3
Magog #10 Magog
#4 por eso hay que eterno mano a las multi reincidencias y no andarse con jipiadas con el tema de las extraditaciones.
Yo no se que p problema ve parte de la izquierda con la expulsión de delincuentes, a Suiza o a Marruecos, me la pela.
Posiblemente muchos cambiarian el chip al ver que a sus colegas se los manda a su país de origen
1
a69 #9 a69
A mí no me preocupa que sean extranjeros, me preocupa que sean los mismos una y otra vez.
Cuando tienes un sistema que no castiga a los delincuentes, es normal que toda la chusma del mundo quiera venir a 'trabajar'

Y hay poderes que fomentan estás leyes laxas para que tengamos esa chusma y se genere un odio al extranjero, es mi conclusión después de años y años sin corregir nada.
1
#11 j-light
#9 Hay otra, y es que a los políticos se la suda. Si haces cumplir hay que invertir en cárceles, funcionarios de prisiones, pelearte con el gobierno extranjero de turno para que acepte a los suyos, etc. Total, no conviven con ellos, no les roban a ellos, así que...¿para qué molestarse? Los políticos solo solucionan problemas en los que los sobres son parte importante. Si no...
0
#13 EISev
#9 pone que hay 452 multidetenidos (más de 9000 veces)

Eso toca a una media de 20 detenciones por multidetenido (no pone cual es el umbral para considerar a una persona así, puede que haya algunos con más de 30, 40 detenciones en un año...)
0
Torrezzno #2 Torrezzno
Si eso es lo que dice la estadística pues se asimila y se ponen los medios para mejorarla. Se buscan las causas y cuando se entiendan se busca la solución. No es racista en trabajar con datos, lo es hacerlo sin ellos
0
#3 JotaMcnulty
#2 no hay una correlación entre delitos y nacionalidad. No lo sabías?
0
Sawyer76 #14 Sawyer76
Nada, esa estadística demuestra claramente que el factor principal es la pobreza, tal y como me han contado en Meneame. Deducir otra cosa es ser facha.
0
D303 #6 D303
Vale esta verificado. Pero te cuentan los reincidentes? Porque el metro de BCN esta plagado de carteristas, de países del este con mas de 50 detenciones. Y los que roban relojes de lujo, también suelen ser mafias de países del este también suelen ser reincidentes. Eso no quita que se un problema grave que debe solucionarse, pero dicha solución esta en tribunales y leyes.
0
#8 tromperri
El 100% son pobres.
Menos Cifuentes.
0
#12 Tunguska08Chelyabinsk13
#8 Ah cojones!!! Ya entiendo eso que decía de "Madrit ens roba!!!", era Cifuentes, que hacía escapadas a Barcelona, entonces!!!
0
#15 Dexton
Los mejores, los más valientes, los más talentosos.
0

