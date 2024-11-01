VERDADERO: «El 83% de los detenidos por robos con violencia y el 91% por hurtos en Barcelona son extranjeros»

VERDADERO. En 2024, de las 5.442 personas detenidas por hurto en Barcelona, 4.942 fueron extranjeras, casi el 91% del total, según los datos facilitados por los Mossos d’Esquadra a Maldita.es a través de una solicitud de acceso a la información
| etiquetas: robos , violencia , barcelona
Solo nos queda canal-red
Te van a reportar
Eso que mandas aquí no puede salir
Yo no se que p problema ve parte de la izquierda con la expulsión de delincuentes, a Suiza o a Marruecos, me la pela.
Posiblemente muchos cambiarian el chip al ver que a sus colegas se los manda a su país de origen
Cuando tienes un sistema que no castiga a los delincuentes, es normal que toda la chusma del mundo quiera venir a 'trabajar'
Y hay poderes que fomentan estás leyes laxas para que tengamos esa chusma y se genere un odio al extranjero, es mi conclusión después de años y años sin corregir nada.
Eso toca a una media de 20 detenciones por multidetenido (no pone cual es el umbral para considerar a una persona así, puede que haya algunos con más de 30, 40 detenciones en un año...)
Menos Cifuentes.