comentarios de esta noticia
todos los comentarios
259
meneos
6958
clics
Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.
Rufián define con una palabra lo que está ocurriendo en Venezuela y es de lo más difundido del día
Gabriel Rufián: 'La película será esta y es mentira'...
|
etiquetas
:
venezuela
,
trump
,
rufian
137
122
17
K
616
actualidad
98 comentarios
Comentarios destacados:
#10
#2
Cuando van los de antiokupa a echar a palos a los okupas y se critica a los antiokupa no se está defendiendo a los okupas.
EEUU no tiene ninguna autoridad ni legal, ni ética ni moral para actuar como actúa. Con independencia de si un acto en concreto coincidiría con el que decidiríamos a través de cauces que sí fueran legítimos y éticos.
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#12
cocolisto
Extrapolemos a España y supongamos que el trompas bombardea España porque no le gusta el "régimen" de Pedro Sánchez. ¿Qué dirían todos los que apoyan el bombardeo a Venezuela?.
11
K
105
#16
Herumel
#12
Aplaudirían como monos, todos esos de las pulseritas...
9
K
98
#39
chavi
#12
No des ideas....
0
K
12
#42
Dakxin
#12
el ejemplo equiparable no es Sanchez, elegido democraticamente, sino Franco.
Pd: yo habria firmado que nos hubiesen quitado cuantos mas años de dictadura mejor
1
K
12
#50
Natxelas_V
#42
bingo.
0
K
6
#57
Fuñigao
#42
El ejemplo actual sería Groenlandia. Todos sabemos que esto es por recursos, no por democracia.
1
K
9
#88
Ingjen
#42
Si eso hubiera ocurrido tú no habrías nacido salvo que tengas más años que María castaña
0
K
7
#74
el_Tupac
#12
repetirían lo que les diga el argumentario, no esperes que razonen por sí mismos
0
K
10
#93
kwisatz_haderach
#12
Es lo que estan pidiendo cientos, pero cientos de comentarios.... Con este ya me caí de la risa...
Aunque luego ves a la gente defendiendo las elecciones USA que son lo mas corrupto del planeta (con decadas de cherrypiccking, manipulacion mediatica, ect ect.... )
0
K
14
#3
tdgwho
La mayoría de los que dicen estas tonterías, no vivirían bajo un gobierno como el que defienden.
18
K
93
#20
Sacronte
#3
Defender un gobierno ≠ Condenar un bombardeo a un tercer pais.
12
K
103
#23
tdgwho
#20
ya claro, pero luego rechaza enviar tropas a ucrania para ayudarles contra rusia.
2
K
28
#44
Sacronte
#23
Ah, que ahora las está ofreciendo para Venezuela?
2
K
25
#47
tdgwho
#44
no no, que rufián no quiere.
Y ya sabemos que rufián es dios.
No a la guerra. Deja que rusia invada.
Deja que EEUU haga lo mismo
1
K
23
#92
wonsterboy
#47
Eres tan listo que criticas y usas el mismo argumento en el mismo mensaje.
Mis dieses.
1
K
18
#22
Mustela
#3
¿No vivirían? ¿Y cómo es que el "chavismo" ha sido votado mayoritariamente tantas veces?
1
K
18
#24
tdgwho
#22
votado dice... Para empezar en las últimas elecciones nadie ha podido ver quién ha sido votado mayoritariamente.
Lo sabes tú?
2
K
27
#41
Mustela
#24
En las "últimas elecciones" pero aunque no quede claro han habido más elecciones que esta, todas ganadas por Chávez o Maduro.
0
K
11
#45
tdgwho
#41
ya, y cuando no, crean otra cámara aparte donde se autoproclaman.
Verdad?
0
K
10
#64
Jacusse
#41
siguen sin mostrar las pruebas de las últimas. Que son las que lo tenían ahí.
0
K
9
#87
pirtate
#24
Y tu?
0
K
6
#1
YSiguesLeyendo
x.com/gabrielrufian/status/2007374048993378354
7
K
90
#94
balancin
#1
voto sensacionalista por click bait innecesario
0
K
10
#54
escuadron
*
#48
Hablaré al que me salga de las pelotas, gurriato
4
K
55
#18
BurraPeideira_
Para tontería la tuya. Lo que dice Rufián es un realidad incontestable.
4
K
43
#38
Pilar_F.C.
Lo hacen por los venezolanos, no por el petróleo. Lo hemos visto buscar la democracía en países pobres.
3
K
43
#5
Malinois
El Huffington y su puñetero clickbait
2
K
40
#25
chavi
Suscribo todas sus palabras punto por punto.
No son opiniones, son hechos históricos contrastados.
3
K
36
#70
PaulDurden
#60
Coño! Pues a mí, en España, me han dicho ciertos partidos políticos, que tenemos un presidente ilegítimo y golpista, aún votado legalmente.
Espero que venga el legítimo a Trump a librarnos de nuestro presi opresor...
4
K
35
#19
javierchiclana
¿El bulo son las actas electorales impresas por las máquinas oficiales? ¿Sabes las actas y los resultados desagregados que ha publicado el gobierno (que es su obligación)? CERO.
3
K
31
#4
Connect
¿Con una palabra?
1
K
28
#81
Tachy
#4
Sí. Está en el artículo: "secuestro".
1
K
16
#36
Natxelas_V
*
Lo mejor es leer los comentarios de los venezolanos que escriben en el mismo post que Rufián. No sé como no se le cae la cara de vergüenza.
2
K
21
#52
Findeton
Según Rufián, ¿quién debería ser presidente de Venezuela, el presidente electo o el golpista Maduro?
1
K
21
#89
Mickimo
#52
Cierto, no sé cómo las valerosas democracias occidentales han tardado tanto tiempo en invadir el país y
secuestrar
arrestar al golpista para repartir un poquito de democracia de la buena de verdad.
Igual que hicieron con.... con... con... joder, que ya era hora.
0
K
6
#91
Findeton
#89
Yo sólo digo una cosa.
0
K
10
#96
Mickimo
#91
Gracias por el documento. Sólo espero que el adalid de la democracia, Cheto I "El Grande" no se pare en Venezuela y
acabe
democratice otros narcoestados como México y Colombia.
Le está quedando una partida al Risk de rechupete.
0
K
6
#98
Findeton
#96
para qué si en Colombia hay elecciones en 3 meses y en segunda vuelta probablemente gane la derecha.
0
K
10
#73
Verdaderofalso
#65
entonces vas jodido para votar viendo que unos defienden a uno y otros a otro
0
K
20
#15
DiCrEn
Hay un poco de titular en ese clickbait
1
K
19
#29
chavi
*
#_3
Cita de todo lo que ha dicho una sola cosa que no sea cierta.
1
K
19
#90
pirtate
Que aplaudamos la invasión de un país es demencial, ¿cuantas dictaduras hay en el mundo? ¿cuantas veces EEUU a actuado sobre una dictadura para instaurar la libertad real y no el interés económico? He leido en algunos comentarios en msn que debia actuar así en España para meter en la cárcel a Zapatero y Sánchez, ¿estamos locos?¿tanto odio hay sobre nuestro gobierno? ¿no basta con votar al que tu creas conveniente si no imponer tu voto a toda costa si no te gusta el resultado? menuda sociedad demócrata estamos creando.
2
K
19
#67
BM75
#63
Claro, seguro que lo hace, seguro que está para comerle los huevos a un troll patético de internet...
Hasta luegui
1
K
19
#78
Macnulti_reencarnado
#67
hasta luego rojelio.
1
K
-6
#43
Juanjolo
Callate rufián.
Maduro llegó tu hora tirano
7
K
17
#51
Pilar_F.C.
#43
Tirano como Trump pocos
1
K
12
#69
tropezon
Pues a mi me ha patinado bastante.
Es un triple giro mortal eso de relacionar la política interna (ataque al PP) con la política externa.
No lo he visto muy lúcido esta vez
0
K
16
#6
Mesopotámico
Cómo la tiene montada este tío es para estudiarlo, pone tuits, comenta la actualidad pero nunca hecho política real, nunca se ha manchado, y encima a la gente le encanta. Puto país.
3
K
13
#9
sotillo
#6
Viendo lo de Abascal, Mazon, la Ayuso, la alcaldesa de Marbella, Moreno Bonilla, Murcia y el resto del pp ¿De qué dices que te extrañas?
6
K
49
#11
Dargp
#6
pues más o menos como Abascal y Albise.
1
K
12
#37
chavi
*
#6
Si quieres que haga política real y "se manche" prueba a darle tu voto.
No votarle y quejarse de que no ha gobernado es de traca.
5
K
45
#49
ahoraquelodices
#6
¿Qué es hacer política real? Nos ilustras con ejemplos?
3
K
25
#53
BM75
#6
nunca hecho política real
¿Nos puedes definir a qué te refieres con esto? Es que no quiero pensar que eres de soltar palabrería para ganar karma y luego esconder la mano...
4
K
24
#32
chavi
*
#_23
Creo que admiten voluntarios.
Crees que deberíamos enviar al ejército para defender a Venezuela de USA ?
0
K
12
#34
chavi
#_24
Dilo tú, que por lo visto si lo sabes.
0
K
12
#84
JackNorte
Yo empezaria a tener miedo , sobre todo si soy presidente de Americ del sur o central con algun recurso interesante para USA y si no soy de su cuerda, o me agacho y hago la reverencia adecuada ante el rey.
0
K
11
#85
TodasHieren...
manipulador y mentiroso, que no te guste un gobierno no te da legitimidad ninguna para invadir un país y secuestrar a su presidente. Lo que acabo de decir ni me convierte en bolivariana ni en comunista, así que termina con tu falacia basurera
0
K
9
#28
Febrero2034
No veo ninguna palabra. Veo mucho uso de temas internos usándolos de ataque a algo externo.
0
K
7
#71
cybermouse
#61
Menudo argumento
Diciembre 2025...estaba más que claro
Al ignore directo
0
K
7
#77
QRK
Totalmente. Qué vuelva Franco dicen los mermaos. Vaya tontería.
0
K
7
#31
Natxelas_V
Otro que estaría feliz de que en España tuvieramos un dictador, si fuera de izquierdas. Qué bueno que se caigan las caretas y salgan todos retratados.
0
K
6
#66
Selection
Bulo no es, mal que te pese.
0
K
6
#79
Natxelas_V
Ad hominem ridículo. Defiende tu postura y no ataques la fecha de creación de mi cuenta. Eso es de cobardes.
0
K
6
#80
Natxelas_V
Defiende tu postura como un hombre, en vez de parapetarte detrás de una fecha. Eso es de cobardes.
0
K
6
#58
Natxelas_V
Rufián:
3
K
-1
#13
CharlesBrowson
El mundo paralizado por lo que diga el rufián
5
K
-6
#56
BM75
*
#13
Y muchos de vosotros escociditos por lo que diga el Rufián...
¿No te llega ni para darte cuenta de caes en lo que intentas criticar?
cc
#30
1
K
10
#63
Macnulti_reencarnado
#56
rufián me puede comer los huevos.
1
K
-6
#97
CharlesBrowson
#56
escociditos? eh, creo que no te estas enterando
0
K
7
#2
javierchiclana
*
Maduro es un dictador-golpista. Los que le defiendan que no esperen mi voto.
resultadosconvzla.com/
51
K
-24
#7
Herumel
#2
Mejor votemos a estos tan democráticos:
32
K
299
#60
javierchiclana
#7
Bin Salmán es otro dictador como Maduro. Trump, mal que nos pese, es un presidente legítimo. Vivo en España, a ninguno de ellos podré votar.
3
K
32
#83
Herumel
#60
Trump es un golpista también, como Maduro, solo que uno de ellos es un chapuzas.
1
K
18
#72
krogan
#7
No entiendo a donde quieres llegar
2
K
30
#95
BiRDo
#72
Se nota. ¿Cuántos dictadores dices que ha secuestrado Pedro Sánchez por el mero hecho de ser dictadores?
Ya me parecía.
0
K
11
#82
pirat
#7
El tritura-periodistas de la barba ya lleva casi a persona ejecutada al día este pasado año.
Del anaranjao ni sabemos la cuenta.
1
K
19
#8
Mltfrtk
#2
Reportado por bulo.
12
K
10
#33
escuadron
#8
reportado por bulo a ti
7
K
31
#48
Mltfrtk
#33
Que no me hables, limitado.
7
K
6
#10
sorrillo
*
#2
Cuando van los de antiokupa a echar a palos a los okupas y se critica a los antiokupa no se está defendiendo a los okupas.
EEUU no tiene ninguna autoridad ni legal, ni ética ni moral para actuar como actúa. Con independencia de si un acto en concreto coincidiría con el que decidiríamos a través de cauces que sí fueran legítimos y éticos.
35
K
335
#14
Verdaderofalso
*
#2
mientras los que defienden el genocidio de Gaza y las sanciones de eeuu a jueces y fiscales por investigarlo si merecen tu voto?
Porque ahí está la cuestión de todo esto. La hipocresía de Trump y EEuU u no a vez más. Y ojo que hasta ahora no me meto con las sanciones a jueces brasileños por investigar a un golpista como Bolsonaro
14
K
130
#65
javierchiclana
#14
No se lo merecen... no votaré a quien defienda injusticias... pero es que en este envío se habla de Maduro.
0
K
19
#17
Javi_Pina
#2
Según Trumpo cuando perdió las elecciones también era un amaño, luego era lícito según tú invadir EEUU y secuestrar a Biden y su mujer.
13
K
126
#21
SeñorPresunciones
#2
No defiende a un dictador, defiende el derecho internacional que se están cargando todos estos cabezahucas. Esto, Palestina y Ucrania, abre las puertas al medievo. Ahora se puede agredir y bombardear cualquier país, la diplomacia ya no importa. Si un país quiere algo de otro, se lo hará saber con bambas.
13
K
116
#26
chavi
#2
Decir la verdad no es defender a nadie, por si va por las palabras de Rufian.
4
K
47
#27
calde
#2
No te olvides que no había sólo 2 candidatos. Otro candidato también denunció manipulación, pero por parte de la candidatura apoyada por Corina Machado.
Y recuerda también la cantidad de intentos de golpe de estado, bloqueos y otras interferencias de eeuu en Venezuela. También con los últimos robos de petróleo. Quizá algo tienen que ver con que sea un gobierno tan militarizado.
Contémoslo todo, por favor.
3
K
38
#35
javierchiclana
*
#27
Enrique Márquez fue candidato progresista a la presidencia y dijo lo contrario:
youtu.be/YbcWPzrAgHs?si=HQnMGvUEyffIUrjZ
LLeva 1 año encarcelado.
1
K
38
#62
anarion321
#27
¿No te referirás a este caso donde se afirmó que la oposición había mostrado actas manipuladas poniendo una de ejemplo no?
x.com/cesarbaezc/status/1820840242795999270
El único caso donde se ha probado manipulación de un acta en elección, porque el tipo que lo denunció es tan garrulo que se le olvidó manipular el QR y cualquiera puede comprobar que la única acta manipulada, es la que presenta él como "prueba"
0
K
8
#40
ahoraquelodices
*
#2
Dos cosas malas no se convierten en algo bueno.
0
K
7
#46
Natxelas_V
*
#2
Esto te honra javierchiclana. Se puede ser de izquierdas y estar en contra de las dictaduras. De hecho, eso es lo normal. Pero aquí en la cámara de eco de menéame, una idea tan evidente hace explotar cabezas.
www.elmundo.es/papel/2025/12/21/69443b8fe9cf4a5c778b45a9.html
1
K
25
#59
cybermouse
#46
¿Y lo de EEUU no es una dictadura?
¿Poder elegir solo entre susto o muerte es democracia?
A ti si que te va a explotar la maceta
0
K
7
#61
Natxelas_V
#59
Esto ...
5
K
-13
#55
cybermouse
#2
¿Quien te pide tu voto para Maduro alma candida?. Venga, tira al rincón de pensar
0
K
7
#68
konde1313
#2
Y Donald Trump y Netanyahu unos criminales de guerra. Tengo mucha curiosidad por saber a quién piensas votar.
1
K
25
#75
javierchiclana
*
#68
¿Qué Trump y Netanyahu sean criminales de Guerra hacen que Maduro no sea un dictador? Siempre he votado a la izquierda del PSOE: IU, Podemos y Sumar... en las próximas elecciones ya veremos, pero votaré, eso seguro.
0
K
19
#86
konde1313
#75
No, a mí no me apena lo que me pase a Maduro, pero estoy seguro de que Trump no piensa en qué es mejor para los venezolanos sino en qué es mejor para él. Este tipo de acciones son la típica maniobra para ganar popularidad, ahora que lo están acorralando por el caso Epstein, y, de paso, pagar favores con las concesiones de extracción de petróleo; es evidente que el petróleo y los recursos de Venezuela son el verdadero motivo del ataque.
Pero todos los partidos políticos en España tienen sus esqueletos en el armario. Sí debemos votar en función de sus alianzas internacionales vamos a tener un problema.
0
K
10
#76
quepunquepan
#2
El problema es la hipocresía infinita. Que digan que van a por los recursos y, como ellos tienen la fuerza (algunos lo llaman "legalidad internacional"), pues cogen lo que quieren.
Pero llenarse la boca cada dos minutos con "dictadores", "regímenes" y "democracias" para justificar sus expolios es un insulto a la inteligencia.
En Arabia Saudí (por poner un ejemplo) creo que no son el primer puesto en la lista de democracias libres, y ahí no solo no preocupa lo que ocurra, sino que se van a jugar torneos internacionales, incluso nacionales.... y nadie baraja "liberar la tierra de la opresión". Así que por favor, dejad de querer hacer idiota a la gente.
2
K
24
#30
Macnulti_reencarnado
El payaso charnego y su payasada de año nuevo.
7
K
-34
Ver toda la conversación (
98
comentarios)
