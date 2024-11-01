Estados Unidos «pronto» se anexionará Groenlandia, insinúa la esposa del principal asesor de Trump (EN)  

La exfuncionaria de la administración Trump y esposa del principal asesor de Trump, Stephen Miller, Katie Miller, publicó el sábado en X (antes Twitter) una imagen de Groenlandia cubierta con la bandera de Estados Unidos con el texto "PRONTO".
| etiquetas: imperialismo , trump , eeuu , groenlandia , ue
- Expulsión de EEUU de Eurovisión.
- Se le niega el derecho a participar en la Eurocopa.
- Les compraremos más armas, gas y petroleo, obligándolos así a trabajar más.
- Quitaría las restricciones a Google, apple, etc de operar en Europa (como lo de los DC en Europa) y les quitaría impuestos.
Dinamarca ya lleva avisando hace tiempo que ha sido espiada por EEUU y que no se puede consentir eso de un aliado OTAN
www.meneame.net/story/lider-danesa-dice-no-puede-espiar-aliado-otan-tr