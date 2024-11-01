edición general
14 meneos
37 clics
Estados Unidos «pronto» se anexionará Groenlandia, insinúa la esposa del principal asesor de Trump (EN)

Estados Unidos «pronto» se anexionará Groenlandia, insinúa la esposa del principal asesor de Trump (EN)  

La exfuncionaria de la administración Trump y esposa del principal asesor de Trump, Stephen Miller, Katie Miller, publicó el sábado en X (antes Twitter) una imagen de Groenlandia cubierta con la bandera de Estados Unidos con el texto "PRONTO".

| etiquetas: imperialismo , trump , eeuu , groenlandia , ue
12 2 0 K 145 actualidad
3 comentarios
12 2 0 K 145 actualidad
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Si eso pasara europa tomaría medidas contundentes:
- Expulsión de EEUU de Eurovisión.
- Se le niega el derecho a participar en la Eurocopa.
- Les compraremos más armas, gas y petroleo, obligándolos así a trabajar más.
- Quitaría las restricciones a Google, apple, etc de operar en Europa (como lo de los DC en Europa) y les quitaría impuestos.
8 K 81
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Tiene la chorra sacada desde lo de Epstein (bueno creo que desde salir impune por el Asalto al Capitolio), y encima ahora tras saltarse el Derecho Internacional con Venezuela y verse crecido por palmeros… puede que vaya a por todas…

Dinamarca ya lleva avisando hace tiempo que ha sido espiada por EEUU y que no se puede consentir eso de un aliado OTAN
www.meneame.net/story/lider-danesa-dice-no-puede-espiar-aliado-otan-tr
3 K 63
pepel #3 pepel
Por narcoterroristas.
1 K 29

menéame