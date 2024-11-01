·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14505
clics
Rufián define con una palabra lo que está ocurriendo en Venezuela y es de lo más difundido del día
8181
clics
Primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos
6497
clics
La invasión
4596
clics
Todo el mundo está hablando de estos dos minutos de José Mota en su especial en TVE: "Está molestando"
4871
clics
¿Recordáis el paper sobre agujeros negros que llegó a portada? He programado una simulación
más votadas
567
Donald Trump anuncia la captura de Nicolás Maduro tras bombardear Caracas
605
Pablo Iglesias: "Bombardean para robarles el petróleo e imponerles un gobierno títere”
341
México condena intervención militar en Venezuela
454
El presidente de Brasil denuncia el "inaceptable" ataque de EEUU y la captura de Maduro
453
Marine Le Pen critica ataque de Estados Unidos a Venezuela
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
17
meneos
38
clics
Balance trágico: al menos 40 muertos durante ataque terrorista de EEUU a Venezuela
A pesar de que el Pentágono calificó la misión como una operación de "precisión", los bombardeos en zonas densamente pobladas dejaron víctimas fatales.
|
etiquetas
:
trump
,
eeuu
,
venezuela
,
maduro
,
terrorismo
17
0
0
K
177
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
17
0
0
K
177
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
termopila
*
A por el Nobel oooooe!!
A por el Nobel oooooe!!
A por el Nobel oooooe!!
A por el Nobel oooooe oooooeeee!!
3
K
51
#8
AlaarLowe
*
Y las muertes que ha evitado???
Cuántos asesinatos por motivos políticos ha habido durante el régimen de Maduro en Venezuela?
No existe un número exacto y consensuado de asesinatos estrictamente por motivos políticos (como ejecuciones selectivas de opositores, líderes políticos o disidentes identificados) durante el régimen de Nicolás Maduro (desde 2013).
Las cifras varían según las fuentes, y muchas incluyen muertes en contextos de represión de protestas o ejecuciones
…
» ver todo el comentario
4
K
-21
#9
Tkachenko
#8
ya se ha incorporado nuestro amigo, el multicuentas nafo. Bon dia'!
0
K
11
#10
dunachio
#8
Ya ves, Trump es el salvador. Ojalá que haga lo mismo en España, que venga y se lleva a Perro Sánchez y su mujer y, por fin, acabe con la ETA.
0
K
11
#1
dunachio
Premio Fifa de la Paz
3
K
50
#6
YSiguesLeyendo
titular mejorable: muertos no, asesinados, por un ataque terrorista... no se han muerto solitos ellos sin más, los han matado!
1
K
26
#2
Spirito
¿Cómo se califica esto en Derecho Internacional?
1
K
20
#3
josete15
#2
bota de oro
4
K
72
#5
Cehona
#2
Esta reunido de urgencia el COI y la FIFA
Van a suspender la Copa del Mundo 2026 por la invasión a Venezuela.
Según el reglamento de la misma FIFA por el bombardeo unilateral y el secuestro de un presidente, EEUU no podría realizar el mundial y su selección debería ser vetada de todas las competiciones internacionales.
5
K
76
#7
javi618
Si lo dice aporrea.org será verdad, sin duda. Sólo por contrastar, ¿algún medio más que de esa cifra? Un medio más contrastado, si puede ser...
0
K
10
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
A por el Nobel oooooe!!
A por el Nobel oooooe!!
A por el Nobel oooooe oooooeeee!!
Cuántos asesinatos por motivos políticos ha habido durante el régimen de Maduro en Venezuela?
No existe un número exacto y consensuado de asesinatos estrictamente por motivos políticos (como ejecuciones selectivas de opositores, líderes políticos o disidentes identificados) durante el régimen de Nicolás Maduro (desde 2013).
Las cifras varían según las fuentes, y muchas incluyen muertes en contextos de represión de protestas o ejecuciones
… » ver todo el comentario
Van a suspender la Copa del Mundo 2026 por la invasión a Venezuela.
Según el reglamento de la misma FIFA por el bombardeo unilateral y el secuestro de un presidente, EEUU no podría realizar el mundial y su selección debería ser vetada de todas las competiciones internacionales.