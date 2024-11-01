edición general
Balance trágico: al menos 40 muertos durante ataque terrorista de EEUU a Venezuela

A pesar de que el Pentágono calificó la misión como una operación de "precisión", los bombardeos en zonas densamente pobladas dejaron víctimas fatales.

termopila
A por el Nobel oooooe!!
AlaarLowe
Y las muertes que ha evitado???

Cuántos asesinatos por motivos políticos ha habido durante el régimen de Maduro en Venezuela?

No existe un número exacto y consensuado de asesinatos estrictamente por motivos políticos (como ejecuciones selectivas de opositores, líderes políticos o disidentes identificados) durante el régimen de Nicolás Maduro (desde 2013).

Las cifras varían según las fuentes, y muchas incluyen muertes en contextos de represión de protestas o ejecuciones

Tkachenko
#8 ya se ha incorporado nuestro amigo, el multicuentas nafo. Bon dia'!
dunachio
#8 Ya ves, Trump es el salvador. Ojalá que haga lo mismo en España, que venga y se lleva a Perro Sánchez y su mujer y, por fin, acabe con la ETA.
dunachio
Premio Fifa de la Paz
YSiguesLeyendo
titular mejorable: muertos no, asesinados, por un ataque terrorista... no se han muerto solitos ellos sin más, los han matado!
Spirito
¿Cómo se califica esto en Derecho Internacional?
josete15
#2 bota de oro
Cehona
#2 Esta reunido de urgencia el COI y la FIFA
Van a suspender la Copa del Mundo 2026 por la invasión a Venezuela.

Según el reglamento de la misma FIFA por el bombardeo unilateral y el secuestro de un presidente, EEUU no podría realizar el mundial y su selección debería ser vetada de todas las competiciones internacionales.
#7 javi618
Si lo dice aporrea.org será verdad, sin duda. Sólo por contrastar, ¿algún medio más que de esa cifra? Un medio más contrastado, si puede ser...
