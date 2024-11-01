edición general
La invasión  

Viñeta de Ferran Martín para Diario Red del 3 de enero de 2026.

#1 Indiana.Collons
Por lo que sea no hicieron el mismo chiste cuando Putin invadió Ucrania. Y aquello sí que fue una invasión de verdad, no como la operación quirúrgica de los USA para llevarse al dictador genocida y juzgarle
linspire #2 linspire
#1 La verdad es que están mirando por Maduro pero no se dan cuenta que con 4 bombas y un secuestro la población no esta descontenta.
Barney_77 #3 Barney_77
#1 Tampoco dijeron nada cuando Maduro robó las elecciones
Es más, el gilipollas de monedero se paso semanas dando excusas y diciendo que la actas las publicarían y que todo era un montaje yanki y nazi.
taSanás #5 taSanás
#3 anda, como en menéame, todo nazi xD
#6 k-loc
#3 El problema actual es darle voz a los gilipollas y sus gilipolleces. Hay mucho crédulo que les hace caso y, para cuando se dan cuenta que son unos vendefarolas, suele ser tarde.
Quel #4 Quel
#1 Per es que hay dictaduras buenas y dictaduras maaaalas.
QRK #7 QRK
#1 Pero si en diario red han puesto a parir a Putin desde que empezó la invasión.

¿Que me estás contando? ¿Tenían que haber hecho también una tira cómica para que el fachatieso no eche espuma por la boca?

No me extraña que suba tanto la extrema derecha. Si esto está lleno de unga bungas.
Barney_77 #9 Barney_77
#7 ¿Que han puesto a parir a Putin? Joder, yo no he visto nd de eso...
QRK #11 QRK *
#9 Si no ves diario red es lo que tiene.
Dene #8 Dene
#1 USA no tiene ningún derecho para esto... y nada de lo que haga va a ser juzgado en USA porque sus tribunales no tienen legitimidad para juzgarlo
Esto es un simple robo disfrazado de palabras bonitas
#13 Vindicta
#8 Bueno, pero hay que desescalar el conflicto, llegar a un acuerdo que interese a todos aunque haya que ceder, aunque haya que hacer concesiones ¿O no es la paz lo que todos queremos?
jacm #12 jacm
Algo parecido hizo Hitler en 1938. Un año después comenzó la 2 guerra mundial.
Ante un hecho tan grave como el bombardeo de un país por una potencia extranjera nos pongamos a ver si los chistes eran más o menos ecuánimes me preocupa mucho.
