·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
16001
clics
Mapa en tiempo real de balizas V16 activas en carreteras de España
5854
clics
Rufián define con una palabra lo que está ocurriendo en Venezuela y es de lo más difundido del día
3691
clics
Contra el falso autoritarismo en Menéame como huida hacia adelante
2906
clics
Donald Trump anuncia la captura de Nicolás Maduro tras bombardear Caracas
4041
clics
MALEMÁTICAS CCCVIII: día desastre en los gráficos de El Economista
más votadas
431
Donald Trump anuncia la captura de Nicolás Maduro tras bombardear Caracas
304
Nicolás Maduro declara estado de conmoción exterior tras explosiones de esta madrugada, acusa a EE.UU. y ordena pasar de inmediato a la lucha armada
293
Residentes en Caracas reportan explosiones y aviones sobrevolando la ciudad [ENG]
405
Más de medio millón de personas marchan en Estambul contra el genocidio en Gaza y la ocupación de Cisjordania
445
Angelina Jolie apoya a los palestinos con una gira humanitaria en el cruce de Rafah (árabe)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
18
meneos
347
clics
La invasión
Viñeta de Ferran Martín para Diario Red del 3 de enero de 2026.
|
etiquetas
:
invasión
,
venezuela
,
trump
15
3
3
K
223
politica
13 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
15
3
3
K
223
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Indiana.Collons
Por lo que sea no hicieron el mismo chiste cuando Putin invadió Ucrania. Y aquello sí que fue una invasión de verdad, no como la operación quirúrgica de los USA para llevarse al dictador genocida y juzgarle
9
K
37
#2
linspire
#1
La verdad es que están mirando por Maduro pero no se dan cuenta que con 4 bombas y un secuestro la población no esta descontenta.
2
K
16
#3
Barney_77
#1
Tampoco dijeron nada cuando Maduro robó las elecciones
Es más, el gilipollas de monedero se paso semanas dando excusas y diciendo que la actas las publicarían y que todo era un montaje yanki y nazi.
6
K
51
#5
taSanás
#3
anda, como en menéame, todo nazi
0
K
7
#6
k-loc
#3
El problema actual es darle voz a los gilipollas y sus gilipolleces. Hay mucho crédulo que les hace caso y, para cuando se dan cuenta que son unos vendefarolas, suele ser tarde.
0
K
7
#4
Quel
#1
Per es que hay dictaduras buenas y dictaduras maaaalas.
1
K
17
#7
QRK
#1
Pero si en diario red han puesto a parir a Putin desde que empezó la invasión.
¿Que me estás contando? ¿Tenían que haber hecho también una tira cómica para que el fachatieso no eche espuma por la boca?
No me extraña que suba tanto la extrema derecha. Si esto está lleno de unga bungas.
10
K
102
#9
Barney_77
#7
¿Que han puesto a parir a Putin? Joder, yo no he visto nd de eso...
1
K
24
#11
QRK
*
#9
Si no ves diario red es lo que tiene.
1
K
10
#8
Dene
#1
USA no tiene ningún derecho para esto... y nada de lo que haga va a ser juzgado en USA porque sus tribunales no tienen legitimidad para juzgarlo
Esto es un simple robo disfrazado de palabras bonitas
1
K
23
#13
Vindicta
#8
Bueno, pero hay que desescalar el conflicto, llegar a un acuerdo que interese a todos aunque haya que ceder, aunque haya que hacer concesiones ¿O no es la paz lo que todos queremos?
0
K
7
#12
jacm
Algo parecido hizo Hitler en 1938. Un año después comenzó la 2 guerra mundial.
Ante un hecho tan grave como el bombardeo de un país por una potencia extranjera nos pongamos a ver si los chistes eran más o menos ecuánimes me preocupa mucho.
1
K
23
#10
cocococo
www.youtube.com/watch?v=aUQ592mxw64
0
K
7
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Es más, el gilipollas de monedero se paso semanas dando excusas y diciendo que la actas las publicarían y que todo era un montaje yanki y nazi.
¿Que me estás contando? ¿Tenían que haber hecho también una tira cómica para que el fachatieso no eche espuma por la boca?
No me extraña que suba tanto la extrema derecha. Si esto está lleno de unga bungas.
Esto es un simple robo disfrazado de palabras bonitas
Ante un hecho tan grave como el bombardeo de un país por una potencia extranjera nos pongamos a ver si los chistes eran más o menos ecuánimes me preocupa mucho.