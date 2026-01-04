edición general
China llevaba un año comprando petróleo a Venezuela sin usar el dólar como moneda de pago

Washington veía en peligro el ciruito de los petrodólares, otros países podían imitar a China.

emmett_brown #3 emmett_brown
Se repite el patrón de la invasión de Irak y Libia: atreverse a vender petróleo en no-dólares.
33 K 331
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
E aquí un motivo
19 K 196
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#1 Es lo que en el mundo libre se viene llamando "narcoterrorismo".
24 K 247
manuelpepito #5 manuelpepito
#1 Y los chinos están callados. Los yanquis son unos hijos de puta pero cuidado con los chinos que se las traen pero son mucho más discretos. A ver por dónde salen y como responden a esto.
9 K 86
#7 NoMeVeas
#5 De momento lo máximo que han hecho ha sido responder con una prohibición de exportación de materias primas que, creo, luego echaron para atrás porque el mono naranja se echo para atrás con unos aranceles.
Para mi China, como Rusia, no van a mover un dedo. Estamos solos.
2 K 28
#8 pirat
#5 Asia va a desconectarse en buena parte de la hipocresía de occidente tras la acumulación de deshonestidades y supremacismo.
3 K 39
#12 chavi
#8 A Trump se le puede acusar de muchas cosas. Pero de disimular o ser poco claro no es una de ellas.

Ha dejado clarísimo en la rueda de prensa por qué ha secuestrado a Maduro. Por el petróleo. Punto.
4 K 53
#11 chavi
#5 Y los chinos están callados.
De momento.
Ojo que si Trump se hace con bienes o intereses que los Chinos consideren que son un compromiso..... EEUU tiene mucha industria en China.
A ver si las plantas de Tesla en China y demás empresas EEUU pasan a ser Chinas al 100%
1 K 24
#18 Nobodyatall
#5 Y que van a hacer contra el maton del patio? Meterse en una guerra?
Porque eso es precisamente lo que busca EEUU
0 K 6
#23 guillersk
#5 hayyy que viene fu man chu
0 K 10
#6 groucha
#1 Eeeeee
1 K 19
#13 chavi
#9 Y con Gadafi.
5 K 56
#10 chavi
#1 Bueno, uno más.
Hacerse con el petróleo es el mas importante. Eso solo fué un incentivo extra.
2 K 35
#17 Suleiman
#1 Y pensar que la mayoría piensa que se la sopla lo que haga Trump mientras haya sacado de encima a Maduro... No ven mas allá de sus narices.
5 K 52
#25 JimmyTM *
#17 Las personas con baja capacidad crítica siempre empatizan con el abusador.
Maduro les importa un huevo. La clave es que se identifican con Trump y apoyan lo mismo que ellos harían.
0 K 13
#30 casicasi
#25 El fascista siempre está a favor del de arriba y en contra del de abajo. Así se les distingue.

Sota, caballo, rey.
0 K 11
slepo #26 slepo
#17 es que en esto hay muchas capas y una no elimina a la otra.
0 K 7
SRAD #27 SRAD
#1 Ahora empezamos a hablar en serio, y no las patochadas de narcotráfico y armas de destrucción masiva.
EEUU necesita imperiosamente que su moneda sea la divisa hegemónica en los intercambios comerciales, para poder sostener sus inmensos déficit por cuenta corriente sin devaluarse y encarecer su financiación, como le pasaría a cualquier otra moneda. Es una cuestión esencial: si el USD pasa a ser otra moneda más, la gigantesca deuda (pública+privada) que tienen acumulada con el resto del mundo…   » ver todo el comentario
0 K 11
#28 chavi
#1 Otro motivo.

El principal es simplemente Petróleo.
0 K 12
Dene #2 Dene
Si USA no saca tajada, ataca
7 K 88
#16 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#2 Eso es así desde que bombardeaban los puertos japoneses, por el 'libre comercio', que venía a ser, o me compras a mi y solo a mi lo que yo te diga o te bombardeo. Bueno empezó ántes por Sudamérica en el siglo XIX.

es.wikipedia.org/wiki/Diplomacia_de_cañonero
5 K 66
Mathrim #15 Mathrim
Y esta, señores, es la causa. Nada de derrocar a un tirano ni llevar la democracia a nadie...

Pero aplaudan os con las orejas porque creo que Trump es de mi cuerda...
6 K 70
SRAD #31 SRAD
#15 ¿Derrocar a un tirano? Podemos dudar de si Maduro ha ganado o no las últimas elecciones, más o menos la sociedad venezolana está polarizada al 50%, y los resultados son muy ajustados. Pero... ¿qué elecciones ha ganado por ejemplo Mohamed bin Salman? Quiero decir... ¿a qué elecciones se ha presentado? Incluso ¿quién se ha atrevido a sugerir la posibilidad de que haya elecciones? Y es uno de los principales aliados de EEUU, de hecho fue la primera visita de Estado que hizo Trump en su primera…   » ver todo el comentario
0 K 11
karakol #24 karakol
Aquí, la premio Nobel de la Paz, con una cara desencajada de villana de opereta, abogando por invadir su propio país y el saqueo de todos sus recursos naturales frente al America Business Forum.

www.reddit.com/r/CringeTikToks/comments/1pqxw0l/nobel_peace_prize_winn

Desde petróleo, por supuesto, gas o minas hasta el "desarrollo" de los 2,800 kilómetros de costa prístina caribeña. Todo está listo para, según sus propias palabras, "una privatización masiva".

Todo el país para vosotros. 1.7 billones de dólares en recursos listos para saquear.
2 K 42
#29 chavi
#24 A ver que opina ahora si la dejan fuera del saqueo...
0 K 12
Or3 #21 Or3
Ha dicho un prohombre aquí en Menéame que no es por el petróleo. A ver si os vais enterando de una puta vez.
2 K 22
#19 AlexGuevara
USA (como Israel) es un peligro para todos los demás países porque está dispuestos a morir matando. Con a agresión a Venezuela están cavando su propia tumba. Perdiendo a marchas forzadas su hegemonía, ligada al dolar como moneda de reserva. Cada vez menos paises confían en él y se ponen del lado BRIC.
1 K 17
Mathrim #20 Mathrim
Y aclaremos una cosa, hoy, nadie lamenta la detención de Maduro.

Lo que se lamenta, es que este derrocamiento, como ya hemos visto antes, no va a cambiar nada.

EEUU ponfra un gobierno títere, hará lo que quiera con los recursos naturales de Venezuela, y luego dejará el país en manos delas fuerte, como ha pasado en Irak, o Afganistán.
1 K 17
#22 Horkid
Para Trump y sus secuaces, se trata de negocios: disponen de todo un ejercito pagado por los americanos, para saquear cualquier país, para beneficio de las empresas cuyos intereses defienden. America y los americanos les importan un pepino; si realmente importarán lo primero que dispondrían sería una sandiad publica de calidad. Si los ciudadanos americanos importaran a sus gobernantes les ofrecerían un wellfare con los impuestos que pagan no el warfare actual
1 K 16

