Putin cuestiona rol de EEUU en Venezuela: ¿Tiene Rusia derecho a secuestrar a Zelensky y gobernar Ucrania hasta una transición segura?

Donald Trump afirma que su país “gobernará Venezuela hasta que pueda hacerse una transición segura, adecuada y juiciosa”. A través de su cuenta en X, Putin planteó una interrogante directa: si Estados Unidos se atribuye ese rol en Venezuela, ¿tendría entonces Rusia derecho a capturar al presidente de Ucrania y gobernar ese país bajo el mismo argumento?
| etiquetas: putin , trump , maduro , zelensky , ucrania , eeuu , venezuela
En el caso de Venezuela, el liderazgo es y será muy discutido por gente armada y peligrosa.
Pero si, lo dijo la tacones.
No hay mucho más que añadir salvo que lo de "mundo libre" es una broma de mal gusto, como bien sabe cualquiera con dos putos dedos de frente, igual que el inexistente "derecho internacional", que no es otra cosa más que un supuesto marco legal para que occidente tenga excusas con las que asaltar otros países.
Obviamente, #1 está siendo sarcástico.
has podido escribir eso sin reirte?
O esta vez es la buena? Es que uno ya no sabe.
Justificas eso para saltarse el derecho internacional?
Una persona inocente no deja que la acusen en falso.
Negaban lo de las armas de destrucción masiva y aún así
Vamos que les importa tres cojones si lo niegas o no
Venga, tercera vez.
Si te acuso de algo y no lo niegas, lo estás reconociendo.
Si no te queda claro, hazme el favor y vuelve a leer desde arriba.
A veces hay que hacer cosas que se salen de los límites para poner orden.
Muy diferente a entrar militarmente (si, militarmente) en un país ajeno, y matar civiles a diestro y siniestro solo porque ese país quiere arrejuntarse con europa y EEUU.
Cada intento de justificar es más patetico
Maduro se ha entregado. Pensar por un instante que 4 tios han entrado en un país y que ni su ejército ni los guardaespaldas de Maduro han hecho nada, y que EEUU ni ha tenido que desenfundar....
Y llamar a eso "secuestro", jajajaja
Lo que pasa es que a ellos les salió mal..... (probablemente gracias a la ayuda de EEUU)
BULO
No había mandado Rusia a Kiev fuerzas especiales en el inicio de la invasión? ¿ para qué crees que eran ?
No, a Yanukovich lo hicieron huir por patas y pusieron a Zelenski.
EEUU / UE se hizo el control con una especie de "Primavera" de esas que tan bien fueron en el mundo árabe, con unas consecuencias similares.
"No se podía saber".
SOE).
¿Tiene derecho Putin a meter sus fascistas y asesinas manos en Ucrania para invadir y robar a los ucranianos y Ucrania ? Fue a hablar el menos indicado....
Que hable con su amigo en privado, que decir esto es hacer el ridículo y hacerse un auto zasca, como dicen algunos.
Al final os dará un ictus de tanta pirueta mental
Tal y como están las cosas, si solo es de pedir...
Manda huevos que haya gente lo suficientemente desconectada de la realidad para ver este titular y creer que esta "basado".
Pero quitando a Zelensky no iba a conseguir controlar el país.
Para #_7 que me tiene bloqueado, que lo le debido insultar o algo...
Pero como os gusta mentir. Debe de ser por la costumbre que tenéis de tragar BULOS
No creo que Putin sea un referente moral de absolutamente nada.
Ninguno.
Y de hecho, en EEUU mismo ha habido protestas por la agresión: www.meneame.net/m/actualidad/fotos-videos-ola-solidaridad-internaciona
Edito: si has sido sarcástico es que soy un Sheldon
A ver si no va a ser la misma situación..
Y esos 40 asesinados fueron solo en el día de ayer. Súmale el centenar de ejecuciones extrajudiciales en embarcaciones en alta mar, y puedes sumarle otra infinidad de asesinatos indirectos y continuos en Oriente Medio.
(CC #10)
Esto estaba mas que pactado.