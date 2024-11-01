edición general
Putin cuestiona rol de EEUU en Venezuela: ¿Tiene Rusia derecho a secuestrar a Zelensky y gobernar Ucrania hasta una transición segura?

Putin cuestiona rol de EEUU en Venezuela: ¿Tiene Rusia derecho a secuestrar a Zelensky y gobernar Ucrania hasta una transición segura?

Donald Trump afirma que su país “gobernará Venezuela hasta que pueda hacerse una transición segura, adecuada y juiciosa”. A través de su cuenta en X, Putin planteó una interrogante directa: si Estados Unidos se atribuye ese rol en Venezuela, ¿tendría entonces Rusia derecho a capturar al presidente de Ucrania y gobernar ese país bajo el mismo argumento?

Comentarios destacados:                    
ACEC
zasca
sotillo
sotillo #13 sotillo
#3 Yo creo que ha preferido que siga, que es muy fácil, si le eliminan, encontrar otro que sea peor para sus intereses
0 K 10
AntiTankie
#13 En realidad lo que dejaría la muerte o captura de Zelenski es a Ucrania sin la figura de un interlocutor válido, interna e internacionalmente reconocido, para negociar los términos de la paz/rendición. Creo que por desgracia eso es algo que pronto veremos en Venezuela, con Trump dándole un espaldarazo a Delcy Rodríguez, mientras Corina Machado declara desde Europa a Edmundo González como presidente desde ya.
1 K 17
AntiTankie #28 AntiTankie
#23 sobra gente capaz en ucrania que pueden hacer el trabajo de zelenski igual o mejor, zelenski no es un caudillo como putin solo la voz cantante de la mayoria de ucrania, ya dijo que cuando pueda se retira de la politica, que no quiere seguir
0 K 6
#32 Kalandraka125
#28 Será o no, pero lo que quiere Putin es un liderazgo lo menos discutido posible para que luego no le vengan con que no era legítimo. De hecho, ese es el motivo principal por el que lleva desde hace año y pico o dos años poniendo como una de las condiciones para la paz que se celebren elecciones en Ucrania, entiendo que desde un punto de vista político le preocupe que si Zelenski como presidente con un mandato prorrogado firma la rendición o la paz, en tres años un sucesor suyo diga que no acepta los términos de la misma.

En el caso de Venezuela, el liderazgo es y será muy discutido por gente armada y peligrosa.
0 K 7
AntiTankie
#32 a putin la democracia se la suda pero que muy mucho, Bielorrusia es un ejemplo
0 K 6
#54 Kalandraka125
#34 Lo que no se la suda es la gobernabilidad de un territorio. Si conviertes a Ucrania en tu estado títere, pero tienes a doce insurgencias volando oleoductos, poco has conseguido.
1 K 16
#56 notanexpert
#34 Es más. En mas de una ocasión ha mencionado que no le gusta negociar con países demócratas porque firman una cosa y a los 4 años viene otro y quiere lo contrario. Siempre ha dicho que él prefiere personas que estén en el poder a largo plazo.
0 K 9
#75 FooDev
#3 Capturar al presidente de Ucrania, dice. Eso ya es pasarse por dios. Anexionarse territorio por la fuerza a la vez que se mata a civiles inocentes no, eso entra dentro de lo admisible.
0 K 6
#2 Mk22
Lo intentó pero no fue capaz.
15 K 141
#11 wai
#2 Gracias a la intervención de la inteligencia usana.

Pero si, lo dijo la tacones.
3 K 36
#63 guillersk
#2 los delta force enseñando como se hace una operación militar especial de 3 horas
0 K 10
manuelpepito
No, Putin no forma parte del mundo libre que se acoge al derecho internacional
12 K 96
acido303
#1 Lo es Trump?
6 K 68
manuelpepito
#4 El máximo exponente
9 K 87
acido303
#5 jajajaja. Sigue así campeón! xD xD xD
2 K 23
#27 Dav3n
#14 Trump representa al imperio, es decir, a occidente, es decir, al "mundo libre" que tanto mentaban los NAFO.

No hay mucho más que añadir salvo que lo de "mundo libre" es una broma de mal gusto, como bien sabe cualquiera con dos putos dedos de frente, igual que el inexistente "derecho internacional", que no es otra cosa más que un supuesto marco legal para que occidente tenga excusas con las que asaltar otros países.

Obviamente, #1 está siendo sarcástico.
12 K 141
acido303
#27 uhh yo ya no sé qué es sarcasmo y qué no.
1 K 15
redscare
#47 Me pasa lo mismo.
0 K 9
Mathrim
#5 y lo dices sin ponerte colorado?
0 K 7
tableton
#4 el sarcasmometro se te ha quedado sin batería
1 K 19
sotillo
#1 Además es ruso de toda la vida, ni siquiera es de una familia de inmigrantes
1 K 22
Aokromes
#1 > del mundo libre que se acoge al derecho internacional

has podido escribir eso sin reirte?
0 K 10
NinjaBoig
#66 Revisa tu sarcasmómetro...
0 K 9
Verdaderofalso
#17 ni pruebas de lo contrario además de ser un delito rematarlos como lo hicieron
6 K 90
tdgwho
#21 Ya, claro, si yo digo que son narcobarcos, y tu no lo niegas... blanco y en botella.
0 K 10
Verdaderofalso
#60 narcobarcos como armas de destrucción masiva?
O esta vez es la buena? Es que uno ya no sabe.

Justificas eso para saltarse el derecho internacional?
0 K 20
tdgwho
#62 Que si, repito, si yo te acuso de algo y tu no lo niegas, estás aceptando.

Una persona inocente no deja que la acusen en falso.
0 K 10
Verdaderofalso
#65 a vale, que funciona así ahora la cosa.

Negaban lo de las armas de destrucción masiva y aún así :roll:

Vamos que les importa tres cojones si lo niegas o no
0 K 20
tdgwho
#69 Estás espesito este año eh?

Venga, tercera vez.

Si te acuso de algo y no lo niegas, lo estás reconociendo.

Si no te queda claro, hazme el favor y vuelve a leer desde arriba.
0 K 10
Verdaderofalso
#71 te repito que aunque no lo niegues no te permite el derecho a rematar a civiles como han hecho y por lo que han sido abiertamente criticados dentro y fuera de eeuu
0 K 20
tdgwho
#77 también se criticó abiertamente a Sócrates, a copérnico...

A veces hay que hacer cosas que se salen de los límites para poner orden.

Muy diferente a entrar militarmente (si, militarmente) en un país ajeno, y matar civiles a diestro y siniestro solo porque ese país quiere arrejuntarse con europa y EEUU.
0 K 10
Verdaderofalso
#79 a vale, entonces saltarle el derecho internacional está bien… si me interesa a mi… cojonudo xD

Cada intento de justificar es más patetico

Cada intento de justificar es más patetico
0 K 20
tdgwho
#83 patético será tu padre.

Maduro se ha entregado. Pensar por un instante que 4 tios han entrado en un país y que ni su ejército ni los guardaespaldas de Maduro han hecho nada, y que EEUU ni ha tenido que desenfundar....

Y llamar a eso "secuestro", jajajaja
0 K 10
#9 chavi
Hombre, no será por no haberlo intentado.... xD xD xD xD xD

Lo que pasa es que a ellos les salió mal..... (probablemente gracias a la ayuda de EEUU)
5 K 64
NATOstrófico
#9 Siiiiii, cuentame más.

BULO

BULO
2 K 39
#22 chavi *
#19 ¿ Bulo ?

No había mandado Rusia a Kiev fuerzas especiales en el inicio de la invasión? ¿ para qué crees que eran ?
2 K 30
#29 Dav3n
#22 Para secuestrar al moñeco seguro que no... Pero eh, no dejes de inventar que es gratis.
0 K 9
#35 chavi
#29 Era para hacer exactamente lo mismo que ha hecho Trump. Poner un gobierno títere.
0 K 12
AntiTankie
#22 unas cuantas veces
1 K 17
pandacolorido
#9 Ellos tenían a Yanukovich, no les hacía falta secuestrar a nadie. Salió mal.
0 K 10
#43 chavi
#38 ¿?
No, a Yanukovich lo hicieron huir por patas y pusieron a Zelenski.
0 K 12
pandacolorido
#43 Pues eso es lo que estoy diciendo, que Rusia ya tenía el control de Ucrania y lo perdieron.
0 K 10
#73 chavi
#51 Ya. Por eso intentaron volverlo a recuperar haciendo lo mismo que acaba de hacer Trump.

EEUU / UE se hizo el control con una especie de "Primavera" de esas que tan bien fueron en el mundo árabe, con unas consecuencias similares.

"No se podía saber".
0 K 12
pandacolorido
#73 Con una especie de 15M, diría yo.
0 K 10
Supercinexin
Vladimir, los Gobiernos los cambia quien puede y no quien quiere. Menuda cara de tonto se te ha debido quedar, a ti y a Xi, al ver por enésima vez lo facilito que es para USA, para Occidente Capitalista de hecho, porque el resto no somos más que sucursales de USA, quitar y poner Presidentes mientras que los demás "superpotencias" os las veis y os las deseáis para no ser tiroteados y echados a patadas de vuestros propios dominios para poner acto seguido desde Washington a otros de la cuerda.
5 K 61
#59 manuelnw
#24 Esa cuenta de X no es de Putin.
0 K 10
#64 Mustela
#24 Pero Rusia en el S. XX hizo algo excepcional que EEUU no, y es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Yo creo que algo se puede cambiar y creo que el socialismo es la mejor opción (pero el de verdad, no el que vende el PSOE).
0 K 11
vicvic
No serà porque no ha querido hacerlo, otra cosa es que los ucranianos no le dejan y eso es lo que le disgusta, al igual que a algunos fans que tiene por aquí.

¿Tiene derecho Putin a meter sus fascistas y asesinas manos en Ucrania para invadir y robar a los ucranianos y Ucrania ? Fue a hablar el menos indicado....

Que hable con su amigo en privado, que decir esto es hacer el ridículo y hacerse un auto zasca, como dicen algunos.
4 K 40
#31 Dav3n
#25 Joer, y que ésto lo digáis los que apoyáis a EEUU desde el día uno, los mismos que apoyáis que invirtamos en 5% del PIB en la OTAN, órgano bajo control absoluto de EEUU...

Al final os dará un ictus de tanta pirueta mental xD xD xD
5 K 72
Verdaderofalso
#25 #31 el que tiene los huevos como calderos es Netanyahu a dar el visto bueno a lo que acaba de hacer eeuu xD
0 K 20
#61 manuelnw
#25 Putin no ha dicho eso. Esa cuenta de X no es suya.
0 K 10
Verdaderofalso
#61 tiene el check azul. Esta verificada no? O vamos a cuestionar a Musk también
0 K 20
#84 manuelnw
#74 Entiendo que lo dices irónicamente, pero en estos tiempos que corren …
0 K 10
ixo
¿Si me cargo al zanahorio, puedo reclamar California y parte del sur de EEUU, prometiendo mucho, mucho, mucho democratizar la región? Es pa' un amigo. :troll: :troll: :troll:

Tal y como están las cosas, si solo es de pedir... :popcorn: :popcorn: :popcorn:

Tal y como están las cosas, si solo es de pedir... :popcorn: :popcorn: :popcorn:
2 K 33
suppiluliuma
Según los Zazis de MNM, la respuesta a la pregunta del titular es un rotundo SÍ.
2 K 28
#68 manuelnw
#40 Independientemente de la pregunta del titular, esa cuenta no es de Putin. Y el post de X tiene al menos un error gramatical grave.
0 K 10
#20 Tecar
¿Se puede hacer lo mismo con Netanyahu?
:troll:
3 K 26
#67 guillersk
#20 Antisemita!!!!
0 K 10
El_Tio_Istvan #76 El_Tio_Istvan
#20 Se debería. De hecho suele pasar con su avión oficial semana sí, semana no sobre espacios aéreos de varias naciones que reconocen la CPI. Naciones que tienen cazas... Yo ahí lo dejo. :roll:
0 K 11
#36 magnoberto
Putin no debería ni estar legitimizado ni para gobernar Rusia xD
1 K 17
#45 Adam22
Putin lleva años librando la guerra mas grande en Europa desde la IIGM para intentar recuperar el control político de Ucrania e imponer los intereses rusos en "su patio trasero", con decenas de miles de muertos y millones de afectados.

Manda huevos que haya gente lo suficientemente desconectada de la realidad para ver este titular y creer que esta "basado". xD
1 K 17
ClonA43 #48 ClonA43
Jajajaja. Si pudieran ya lo habría hecho. Qué devuelvan a los niños antes de rajar.
2 K 16
#52 manuelnw
Esa no es la cuenta de X de Putin.
1 K 13
Veelicus #55 Veelicus
EEUU nunca ha respetado el derecho internacional, me hace gracia la gente que parece que lo descubre ahora
0 K 12
Mauro_Nacho #26 Mauro_Nacho
EE.UU. siembra el caos en todo, no tiene la más mínima posibilidad de salir bien la operación en Venezuela, claro que deja atónito a Putin, con el está negociando la paz de Ucrania, pero Trump también deja muy mala su imagen de a la UE y al Sur Global. El único que lo felicita y le da todo su apoyo es Israel.
0 K 11
pip #33 pip
La diferencia principal está en el color de los huevos. Los huevos rusos son blancos y los huevos americanos son naranjas.
0 K 11
avalancha971 #46 avalancha971
Si Rusia hubiera podido hacerse con Ucrania secuestrando a Zelensky hubiera sido mucho mejor que hubiera hecho eso en lugar de lo que está haciendo.

Pero quitando a Zelensky no iba a conseguir controlar el país.
0 K 11
#37 BurraPeideira_
Si Venezuela se defendiera igual que Ucrania no lo haría?
Para #_7 que me tiene bloqueado, que lo le debido insultar o algo...
0 K 10
NATOstrófico #42 NATOstrófico
unos cuantos bulos.
Pero como os gusta mentir. Debe de ser por la costumbre que tenéis de tragar BULOS
0 K 10
Brill #80 Brill
Pero si seguramente ya lo habrá intentado...
0 K 10
#53 benkenube
De igual forma, nadie va a sancionar a EEUU. Secuestrar sus activos financieros o impedirles participar en competiciones internacionales... Y porque no le ha dado por participar en Eurovisión...
0 K 9
Febrero2034 #16 Febrero2034
Por ahora, Putin se cree con derecho de enviar cientos o miles de misiles de crucero contra la población civil y asesinarlos sin compasión.
No creo que Putin sea un referente moral de absolutamente nada.
9 K 9
Verdaderofalso #72 Verdaderofalso
#16 ni Putin, ni Trump, ni Netahanyu y ya ves cómo está la situación xD
0 K 20
#8 Chuache_cientifico
No, no tienen derecho, pero si no lo han hecho no ha sido por ese motivo.
0 K 7
#12 chavi
#8 Bueno, dicho de otro modo, tienen el MISMO derecho que EEUU.

Ninguno.
9 K 89
#41 Horkid *
Conciben a EEUU como un país, pero sus gobiernos no lo representan. Lso gobiernos de EEU tienen abandonda a la población: no disponen de sanidad educación publicas de calidad. Los gobiernos americanos no representan al pueblo americano, sino que a grandes empresas, los gobiernos americanos no son el gobierno de un país, sino de un conglomerado de grandes empresas que elijen a los gobernantes; y disponen de un ejercito para saquear países y destrozar competidores.
Y de hecho, en EEUU mismo ha habido protestas por la agresión: www.meneame.net/m/actualidad/fotos-videos-ola-solidaridad-internaciona
0 K 6
#82 Xoche *
"transición adecuada". Después de desencriptar el texto nos quedaría: "Nosotros somos tus amigos, todos los demás son tus enemigos. Queda claro?"
0 K 6
#86 Butterstoch *
???? deja lo que te estes metiendo…
Edito: si has sido sarcástico es que soy un Sheldon
0 K 6
tdgwho #7 tdgwho
Ha matado a miles Trump y su ejército para ello?

A ver si no va a ser la misma situación..
15 K -45
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#7 miles no, pero los de las embarcaciones rematados… algunos cayeron muertos
6 K 85
tdgwho #17 tdgwho
#10 no he visto a nadie de Venezuela diciendo que fuesen embarcaciones de recreo...
1 K 21
frankiegth #18 frankiegth *
Para #_7. www.meneame.net/story/balance-tragico-menos-40-muertos-durante-ataque-

Y esos 40 asesinados fueron solo en el día de ayer. Súmale el centenar de ejecuciones extrajudiciales en embarcaciones en alta mar, y puedes sumarle otra infinidad de asesinatos indirectos y continuos en Oriente Medio.
(CC #10)
6 K 86
#49 benkenube
#7 Miles no. Cientos de miles...
0 K 9
tdgwho #57 tdgwho
#49 venga, enumera, y hablo concretamente de su detención eh? No te vayas a la epoca de los reyes godos
0 K 10
Elektr0 #50 Elektr0
#7 ¿Entonces vale secuestrar al gobernante o dictador que me interese para adueñarme de los recursos naturales de su país en función del coste en vidas o cómo va eso?
2 K 37
tdgwho #58 tdgwho
#50 Si realmente crees que sin disparar una sola bala han entrado en su casa o donde estuviese, sin que ningún miembro de su guardia personal hiciese nada... eres muy inocente.

Esto estaba mas que pactado.
0 K 10

