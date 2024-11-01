edición general
La UE sanciona por primera vez a un periodista por informar sobre Gaza [EN]

Dogru es el primer ciudadano de la UE que vive dentro de la UE y que enfrenta sanciones extrajudiciales impuestas por Bruselas, privándolo de derechos civiles y humanitarios fundamentales.

“Ya no se me permite vivir, ni cubrir las necesidades básicas de mis hijos”, explicó en The Electronic Intifada Podcast esta semana.

“No puedo pagar el alquiler, no puedo pagar a mis abogados y sí, ni siquiera puedo aceptar comida, agua ni medicinas de terceros”.

Técnicamente, eso incluye incluso a su propia esposa.

Sentencia de muerte socioeconómica

A.more #1 A.more
Menuda dictadura fascista
#9 miraqueereslinda *
#1 pues por aquí hay mucho defensor de la censura.

Pero esto es lo que tiene la censura, que el que la apoya lo hace pensando en cerrar la boca a los demás, pero no se da cuenta de que la censura puede acabar cerrando también la suya.
cocolisto #6 cocolisto
Aquí la entrevista. Por lo que se ve en votos negativos , hay mucho desalmado que quiere mantener la censura.
www.meneame.net/m/actualidad/sancion-censura-periodistas-union-europea
Gry #7 Gry
Mucho más efectivo poner sanciones administrativas en lugar de molestarse con juicios y cosas de esas que usan los países democráticos. :-P

Además para defenderte tienes que depender de la caridad porque no puedes ni sacar tu dinero del banco para contratar un abogado.
security_incident #4 security_incident
Las sanciones bloquean todas las propiedades de Dogru y le prohíben viajar.
En teoría, le permiten retirar 600 dólares al mes de su propia cuenta, pero en la práctica su banco sí lo ha hecho repetidamente bloqueado incluso esto.

En cualquier caso, 600 dólares no es mucho dinero en una ciudad cara como Berlín. Dogru y su familia han tenido que hacer recortes severos para intentar sobrevivir.

Ojo. Esto es lo que le han hecho a Francesca Albanese desde hace un año. De hecho parece ser que si haces una transferencia a cualquier persona (o a tu gato) y en el concepto escribes Francesca Albanese, el banco lo bloquea automáticamente. No lo he probado pero lo voy a hacer.
security_incident #3 security_incident
Traducción:

En enero, una publicación que vi en Twitter/X me sorprendió.
“URGENTE: A partir de ahora, no tengo acceso a ningún dinero” Hüseyin Dogru escribió. “No puedo proporcionar comida a mi familia, incluidos dos recién nacidos, debido a las sanciones de la UE”

Dogru es un periodista, ciudadano alemán que vive en Berlín.

Después de leer su publicación, le envié un mensaje privado ofreciéndole pedir alimentos y enviarlos a su casa.

La respuesta me sorprendió aún más. “Desafortunadamente,…   » ver todo el comentario
#5 candonga1
El Mundo Libre tiene sus cositas.
porquiño #2 porquiño
Vergüenza de que seamos nosotros quien hace semejantes faltas a la decencia, humanidad...
Mauro_Nacho #10 Mauro_Nacho
La UE pone sanciones administrativas que crean indefensión. Se están utilizando en asuntos políticos y eso es algo para lo que la UE está extralimitandose de sus funciones. Son los estados los que tienen que actuar sobre sus ciudadanos.
#8 dclunedo
Mira, esto es lo que en España se permite a Tebas y que Perro quiere convertir en ley. El gobierno (en este caso la EU) te califica de propagador de desinformación (Infringir Copyright en el caso de Tebas) -Perro lo llama fachoesfera o Bulos- y sin ninguna garantía judicial te chapa el quiosco te impone las sanciones que le parece bien......:troll:
