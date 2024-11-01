La UE sanciona por primera vez a un periodista por informar sobre Gaza [EN]

Dogru es el primer ciudadano de la UE que vive dentro de la UE y que enfrenta sanciones extrajudiciales impuestas por Bruselas, privándolo de derechos civiles y humanitarios fundamentales.
“Ya no se me permite vivir, ni cubrir las necesidades básicas de mis hijos”, explicó en The Electronic Intifada Podcast esta semana.
“No puedo pagar el alquiler, no puedo pagar a mis abogados y sí, ni siquiera puedo aceptar comida, agua ni medicinas de terceros”.
Técnicamente, eso incluye incluso a su propia esposa.
Sentencia de muerte socioeconómica
Pero esto es lo que tiene la censura, que el que la apoya lo hace pensando en cerrar la boca a los demás, pero no se da cuenta de que la censura puede acabar cerrando también la suya.
Además para defenderte tienes que depender de la caridad porque no puedes ni sacar tu dinero del banco para contratar un abogado.
En teoría, le permiten retirar 600 dólares al mes de su propia cuenta, pero en la práctica su banco sí lo ha hecho repetidamente bloqueado incluso esto.
En cualquier caso, 600 dólares no es mucho dinero en una ciudad cara como Berlín. Dogru y su familia han tenido que hacer recortes severos para intentar sobrevivir.
Ojo. Esto es lo que le han hecho a Francesca Albanese desde hace un año. De hecho parece ser que si haces una transferencia a cualquier persona (o a tu gato) y en el concepto escribes Francesca Albanese, el banco lo bloquea automáticamente. No lo he probado pero lo voy a hacer.
En enero, una publicación que vi en Twitter/X me sorprendió.
“URGENTE: A partir de ahora, no tengo acceso a ningún dinero” Hüseyin Dogru escribió. “No puedo proporcionar comida a mi familia, incluidos dos recién nacidos, debido a las sanciones de la UE”
Dogru es un periodista, ciudadano alemán que vive en Berlín.
Después de leer su publicación, le envié un mensaje privado ofreciéndole pedir alimentos y enviarlos a su casa.
La respuesta me sorprendió aún más. “Desafortunadamente,… » ver todo el comentario