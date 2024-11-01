La UE sanciona por primera vez a un periodista por informar sobre Gaza [EN]

Dogru es el primer ciudadano de la UE que vive dentro de la UE y que enfrenta sanciones extrajudiciales impuestas por Bruselas, privándolo de derechos civiles y humanitarios fundamentales.



“Ya no se me permite vivir, ni cubrir las necesidades básicas de mis hijos”, explicó en The Electronic Intifada Podcast esta semana.



“No puedo pagar el alquiler, no puedo pagar a mis abogados y sí, ni siquiera puedo aceptar comida, agua ni medicinas de terceros”.



Técnicamente, eso incluye incluso a su propia esposa.



Sentencia de muerte socioeconómica