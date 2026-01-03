·
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
85
meneos
3158
clics
Primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos
Revelada la primera foto de Nicolás Maduro tras ser capturado, en la imagen se observa al exmandatario esposado junto a militares de Estados Unidos.
|
etiquetas
:
nicolás maduro
,
venezuela
,
estados unidos
51
34
0
K
508
actualidad
88 comentarios
51
34
0
K
508
actualidad
Comentarios destacados:
#6
SECUESTRO. Hay que llamar a las cosas por si nombre.
relacionadas
#6
Peka
SECUESTRO. Hay que llamar a las cosas por si nombre.
34
K
322
#10
Amoniaco
#6
si sacan pruebas en un juicio de narcotrafico (lo negaré is por fanatismo) entonces tienen todo el derecho.
7
K
-22
#15
txelin
#10
las sacaran, no lo dudes, de donde es lo de menos ¿te imaginas que le juzgan y sale inocente? Sería épico
3
K
43
#16
Peka
#10
Espero que haga lo mismo con Freijoo, conexiones claras con el narcotráfico están demostradas. Helicópteros hasta la Moncloa y que le detengan.
Por cierto, ¿primero son las detenciones y después las pruebas?
8
K
94
#18
Amoniaco
#16
ojalá. Si se demuestra que feijoo es parte de un cartel de droga y estados unidos, a pesar que no les afecta a ellos por lejanía, deciden capturarlo y juzgarlo yo mismo le doy el sueldo de ese mes íntegro a cualquier estado unidense.
0
K
6
#21
Peka
#18
Estás fatal.
Por cierto, no quieren a Maduro, quieren el petróleo y un gobierno titere. Los mayores narcotraficantes están en EEUU, pero eso no los detienen.
5
K
57
#24
Amoniaco
#21
si hacen eso y no se muestras las actas para saber quien ganó las elecciones o no se convocan elecciones entonces te daré la razón, si no no te la daré
0
K
6
#80
jaipur
*
#16
no las necesitan ni las han necesitado nunca...y si las necesitan las fabrican..cuando reúnes todo el poder del mundo en tus manos, te crees con derecho a lo que te salga de los...
0
K
9
#23
sliana
#10
que derecho exactamente?
3
K
37
#33
Eukherio
#10
No, este tipo de acciones se justifican a posteriori. Es como si yo ahora digo que hay indicios sobrados para secuestrar a Trump por pederastia debido a que era amiguísimo de Epstein, ha hecho chistes sobre el tema, y tiene un montón de fotos con jovencitas. No se secuestra a alguien y después se mira si tienen algo para condenarlo, y menos cuando ese alguien es el presidente de otro país.
0
K
8
#43
CerdoJusticiero
#10
¿Tienen derecho a invadir un país extranjero para detener a alguien? Felicidades , has escrito una de las cosas más ignorantes que he leído hoy por aquí.
1
K
30
#57
escuadron
#43
A petición del gobierno de Venezuela, te ha faltado decir. Y cuando hablo del gobierno hablo de que salió de las elecciones cuyas actas se comió el perro. Lo ha dicho la propia Corina Machado.
Así que derecho, aunque sea poco ortodoxo, sí lo tienen.
0
K
13
#75
CerdoJusticiero
#57
Deja de hacer el ridículo, por favor.
O al menos hazlo rimando.
0
K
11
#86
NoseriusLose
#43
¿Es una invasión o una operación militar especial?
0
K
7
#49
johel
*
#10
¿Desde cuando los paises democraticos entramos por la fuerza de las armas en otros paises para llevarnos a aquellos que tenemos en busqueda y captura? Narcotrafico, trata de blancas o corrupcion, la acusacion es irrelevante y el juicio no tiene ningun valor desde el momento en el que han entrado por la fuerza en otro pais saltandose todas las leyes internacionales.
Si nos follamos las leyes, nos podemos follar los juicios.
0
K
10
#60
Bapho
*
#10
y desde cuando la legislación de eeuu es válida en venezuela?
Ahora los jueces federales tienen jurisdicción en otros países?
Lo que hay que leer.
No me entiendas mal. Maduro es un dictadorzuelo que es posible que tengas contextos con el narcotrafico. Igual que habrá mandado matar a montones de personas. Pero la justicia de eeuu no aplica si no hay órdenes de extradiccion, acuerdos, etc.
Y desde luego en todo caso debería ser un tribunal de la corte internacional, no un juez de Trump
0
K
12
#73
jonolulu
#10
Todo el derecho tan gordo como el izquierdo
0
K
12
#39
Peazo_galgo
#6
más o menos como lo que pasó en Panamá con el general Noriega en 1989 mandado por Bush padre, aunque en este caso "curiosamente" pasó de ser casi de la noche a la mañana "dictador bueno" o "malvado jefe narco" igualmente...
2
K
27
#76
jaipur
*
#39
como Bin laden, Gadafi. Sadam...etc..segun les interesa ahora son buenos y sin cuestionan mis intereses pasan a ser malos..colo señalaba chomsky EEUU es el perfecto ejemplo de pais mafioso con un comportamiento típicamente de la mafia.
0
K
9
#48
javi618
#6
Entonces la cárcel debe estar llena de "secuestrados", eh?
0
K
10
#1
pozz
Se puede estar en contra o a favor de esta captura, lo que no quita que haya sido una operación militar ejecutada de una forma asombrosamente magistral.
22
K
158
#7
Amoniaco
#1
5 horas ha durado la captura.....
0
K
6
#62
Beltenebros
*
Me cuelgo de
#7
pero va para
#_1
:
Se podrá estar de acuerdo o no con tu trolentario, pero no hay duda de que es muy burdo, y aún así vas con ello.
1
K
30
#25
pedrario
#1
La verdad es que sí
12
K
133
#27
kurroman
#1
o pactado.
"Te nos vas vivo de Venezuela con tus millones a una isla caribeña y nos dejas meter un gobierno menos afín a China".
Ahí va mi conspiranoia.
2
K
23
#32
krogan
*
#27
Pero eso se haría fingiendo una ejecución, no arrestándolo y llevándolo a juicio junto a su mujer e hijo.
Que podría acabar absuelto y como tú dices, pero EEUU quedaría mal con ese acuerdo si no hay condena alguna. Y de haberla, Maduro comerá muchos años.
Para conspirar yo prefiero pensar en algún general infiltrado que quiere medrar o algo con un cambio de gobierno.
0
K
9
#37
kurroman
#32
Cadena perpetua, hagan juego señores!
1
K
13
#54
Eibi6
#32
o lo indultan como hicieron con el de Honduras hace 15 días, no se todo esto es muy raro, lo normal hubiera sido prender algún ministro más o alto cargo del ejército para forzar un cambio de régimen... Por qué yo hasta ahora lo que entiendo es que va quedar Delcy o Diosdado como nuevo presidente
1
K
19
#68
Sacronte
#54
El de honduras era amigacho hombre
1
K
21
#59
MariaRosarioKaren
#32
La recompensa por maduro era de 50 millones de dolares, bien puede estar cobrandola alguien, bien Maduro ha llegado a un acuerdo paripe porque sabe que mañana, pasado, al otro alguien la cobrará
0
K
6
#85
ewok
#59
Igual la cobra Trump.
0
K
11
#34
obmultimedia
#27
Como hicieron con Bashar al-Ásad en Siria.
1
K
19
#36
mariommoreno
#27
eso o te hacemos un Gadafi/Husein
0
K
6
#41
MacMagic
Huele a:
- Operación pactada con Maduro como dijo
#27
.
- Militares venezolanos han negociado por él.
Porque lo de las explosiones suena más a generar ruido que otra cosa, la operación tuvo resistencia 0.
3
K
36
#87
ewok
#41
¿Entonces no se murió nadie, MacMagic?
0
K
11
#88
MacMagic
#87
¿Hay reporte de cifras? No tengo el dato ni el gobierno de Venezuela ha dicho nada.
0
K
10
#66
antesdarle
#27
o traicionado
1
K
20
#81
balancin
*
#27
#9
raro no.
Aquí aún pensáis en clave de que el chavismo cuenta con apoyo.
María Corina ha entrado y salido y hecho lo que ha querido. Las actas que recolectó, seguramente eran legítimas de militares que deben estar hasta los huevos del régimen.
Si en España muchas veces os quejáis del estado de las ffaa, Imagínate en Venezuela donde un trabajador público gana unos dólares al mes. Y tienen una cantidad desproporcionada de generales sin ningún tipo de mérito y con bajo conocimiento técnico.
A mí no me extraña nada.
Un país que se ha dedicado a ir de bocazas. Los han silenciado en pocas horas.
Trump va ganar sus midterms.
0
K
10
#31
elsnons
*
#1
fácil con la de infiltrados que previamente reportaban si Maduro estaba en el WC o bailando reagetton en su sótano .
Ya está navegando en el USS Iwo Jima hacia algún lugar de los eeuu presuntamente Nueva York
2
K
32
#40
ed25519
#1
la peli de la captura con segal, ese es mi voto
1
K
16
#71
elmileniarismovaallegar
#40
positivo por hacerme imaginar a Seagal caracterizado de Maduro...
0
K
7
#79
ed25519
#71
torrente me pega mas con maduro....
0
K
9
#58
jmav
#1
Cualquier país que no esté en la vanguardia de estrategia y defensa queda aislado del poder más fuerte.
Lo que hay que pensar es en el por qué. ¿Puede pasar igual con Groenlandia? ¿Puede actuar así porque sí? ¿Va a dar explicaciones?, etc.
1
K
17
#63
Don_Pixote
#1
suena a que Putin ha vendido a Maduro y ya veremos que significa para Ucrania..
1
K
19
#74
pozz
#63
Tengo serias dudas de que Putin tenga capacidad de vender a nadie, con la nefasta situacion que tienen en Ucrania, y los aliados del Kremlin cayendo como moscas... Igual el siguiente en caer son los ayatolas
1
K
17
#69
napsco
*
#1
Con mucha ayuda interna, sino imposible. Y financiado por la oposición fijo.
Aún así traduzco titular que no se entiende bien así, está muy escorado: Primeras imágenes tras la invasión del régimen de EEUU a Venezuela y la captura de su presidente.
Así está bien puesto el titular, objetivamente. A ver si USA va a hacer lo que le sale de los eggs en el resto de países, y cuando lo hace Rusia o Israel si tenemos que castigarles todos. Esto crea un mal precedente. EEUU está poniendo en peligro al mundo.
0
K
6
#78
davidvsgoliat
#1
Toda la razón. Pasa como con los uniformes nazis, que eran muy bonitos. Independientemente de la ideología que tenga cada uno.
0
K
12
#82
MickTerwilliger
#1
Es muy difícil de creer que haya habido la mínima resistencia.
O trato o traición interna.
0
K
8
#2
Alakrán_
Vamos ya al grano. ¿No han hecho tremendamente fácil esto de capturar a Maduro
y a su mujer
? No hay datos cifra de muertos, ni vídeos de fuertes combates, ni ná de ná...
Abro debate.
13
K
150
#3
guillersk
#2
por qué por aquí decían noseque de misiles rusos y drones chinos...
2 pasadas de b52 , y a tomar por culo las defensas y el ejército.
Helicópteros en linea como en un desfile
6
K
62
#8
Alakrán_
#3
Me imagino que Maduro tenía un bunker cerca si no descansaba directamente en él.
No es razonable una captura de Maduro sin muchísima colaboración venezolana.
4
K
57
#13
Tertuliano_equidistante
#8
O unas fuerzas especiales y servicios secretos de pandereta
3
K
41
#28
kevers
#13
de república bananera más bien.
0
K
11
#42
_219
*
#8
Os recomiendo la novela de Mario Vargas Llosa "Tiempos recios". Con un trabajo profundo de documentación, narra la intervención norteamericana en la Guatemala de los años 50 por puros intereses empresariales. Latinoamérica siempre ha sido el patio trasero de Estados Unidos.
0
K
10
#51
neotobarra2
*
#2
#3
#9
Yo ya soy un poco mayorcito para creer en conspiranoias, y pienso simplemente que esto destapa una incompetencia tremenda del ejército venezolano. A saber cómo de alerta estaban o con qué medios de detección contaban, pero han bastado unos cuantos bombardeos para distraerlos y colar helicópteros hasta la misma residencia del presidente.*
Y lo de la mujer, manda cojones que la excusa para ir a por Maduro sea el narcotráfico y que EEUU actúe justo como lo hacen los peores narcos: usando…
» ver todo el comentario
1
K
0
#4
escuadron
#2
Le han hecho un Viriato, aunque éste acabó peor.
4
K
58
#9
Peka
#2
No resistencia, no combate, llegan hasta la capital sin ser detectados,... No disparan misiles a los helicópteros,...
Muy raro.
17
K
188
#22
Amoniaco
#9
muy raro dice.... No hay ni dios que de un paso por ese tío, nadie. No me extrañaría que su mujer colaborará con los areicanos para librarse
1
K
-4
#72
themarquesito
#9
Tiene pinta de que los han entregado, tal vez sea cosa de Cabello
1
K
27
#29
crypto_padre
#2
Sospechoso, sí. Y justo ahora que acaban de anunciar que estaban a un pasito de fabricar chips como los de Nvidia.
¿Se han cagado los americanos con la competencia en tech que les venía encima.?
2
K
28
#38
Garbns
#29
y la tecnología de drones desarrollada por venezuela el rammax
0
K
10
#47
Maki_Hirasawa
#29
"¿Se han cagado los americanos con la competencia en tech que les venía encima.?"
Si es una broma que alguien introduzca las risas de lata
0
K
10
#77
Zarangollo
#47
.......
0
K
10
#55
Ukchay
#2
Como dices, el presidente esta amenazado, se acumulan tropas frente a Venezuela, entiendo que el dispositivo de seguridad que tenía sería bastante fuerte... pero no parece que este dispositivo haya ofrecido ninguna resistencia.
En cualquier caso con la recompensa que se estaba ofreciendo, unido a una oposición interna, es facil que haya gente que le haya traicionado.
0
K
13
#11
ehizabai
¿Se puede estar a a favor o en contra? Después de años dando la turra con la invasión de Ucrania, ahora ¿se puede estar a favor o en contra?
11
K
110
#20
Pertinax
*
#11
Se puede estar en contra. Yo soy un ejemplo, condeno ambas. Es muy sencillo cuando no eres un binario ideológico. Y mira que he dado la turra con el puto Superbigote y con el fascio putinista.
4
K
48
#46
Jacusse
#20
en la cueva no hay grises.
No lo pueden entender.
0
K
9
#56
ehizabai
#20
Ya ya, me refiero al primero que ha hablado, que le tiene ignorado, y que no es tan flexible cuando se trata de opinar sobre Ukrania.
Curioso que te des por aludido.
0
K
10
#61
Pertinax
#56
No me he dado por aludido.
0
K
18
#44
BloodStar
Esa es fake.
Ésta viene de trump:
truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115832088990838303
5
K
51
#5
MariaRosarioKaren
La primera es esta, antes de quitarse la chaqueta
ibb.co/VrGGckW
3
K
33
#12
pozz
#5
Se dice por algunas fuentes que es una imagen generada por IA....
3
K
42
#14
MariaRosarioKaren
#12
puede ser, pero es la que han puesto en tv
x.com/santiuribedel10/status/2007398135904252080/photo/1
0
K
6
#17
pozz
#14
Tiene poco sentido esa imagen, sale un agente de la DEA¿?, y detras aparece un avion tipo jet privado¿? esos dos detalles a mi me rechinan. Al dictador este lo trincaron militares de las operaciones especiales en una residencia aparentemente medio blindada, y lo extrajeron en helicoptero al buque de asalto anfibio cercano en la costa....
1
K
17
#30
MariaRosarioKaren
#17
ciertamente lo del avión parece extraño, a ver si nos enteramos como ha sido la operación realmente, lo del cartel de la DEA no tanto. Aunque esta claro que la operación esta realizada por personal de operaciones especiales EEUU quiere recalcar al mundo que lo están deteniendo por narco... y que les cuesta poner una pegata de la DEA.
0
K
6
#83
jaipur
*
#30
era claro que lo mas sensato era una intervención dirigida por los servicios especiales de la CIA antes que una guerra abierta (su "modus operandi" siempre es el mismo y un ejemplo que me viene a la cabeza es el de Jacobo Arbenz en Guatemala: presionó el Dpto de Estado norteamericano al propio Jacobo y al no ceder éste, presiono al ejercito guatemalteco que se finalmente se alineó con los intereses de Eeuu y lo derroco por la fuerza; y aun, y si eso hubiera fallado porque no…
» ver todo el comentario
0
K
9
#26
progreame
Te secaste Maduro, TE SECASTE.
1
K
20
#65
Jatetu
#26
0
K
6
#35
tricionide
yo tengo otra
1
K
19
#45
Jacusse
Se sabe que es pactado porque se han llevado también a su mujer y su hija.
0
K
9
#67
tricionide
#45
eso pienso yo que sea pactado, muy rapido y facil todo
0
K
9
#53
DAVO
Lo de Estados Unidos es una put.. vergüenza. Es un secuestro ostia, te guste o no que ese tio esté en el Gobierno de Venezuela pero esto es inadmisible.
0
K
6
#64
Jatetu
Dos vídeos:
www.youtube.com/watch?v=4xvvmvmGgcA
(ven a por mí, cobarde!)
www.youtube.com/watch?v=XU3Y0iG42PQ
(poneos a llorar, aprendices de Monedero de Menéame)
0
K
6
#70
Jatetu
*
Siempre me ha dado asco la ingerencia en la escena internacional por parte de EEUU. Pero en este caso, me alegro. Que lo juzguen y metan en la cárcel a todos los mamporreros de la narcodictadura, Monedero, Iglesias y su corresponsal de Machu Pichu incluídos.
0
K
6
#19
Amoniaco
Ojalá nos enteremos que tenía el equipaje que pillo abalos.
0
K
6
#52
JGG
*
#19
Más de uno estará preocupado por motivos similares a ese. A ver qué información acaba saliendo de todo esto ...
0
K
12
#50
Joseantonionino
Copia y pega:
A continuación tienes un esquema sintético de algunas de las principales intervenciones o injerencias de Estados Unidos en otros países durante los siglos XX-XXI, junto con los intereses estratégicos y económicos más frecuentemente señalados por historiadores y analistas (recursos, seguridad, influencia geopolítica).
Es un resumen orientativo, no exhaustivo.
⸻
????️ Intervenciones e intereses principales
Guatemala (1954)
• Forma: golpe…
» ver todo el comentario
1
K
-1
#84
fingulod
#50
Yo en todas esas apartaría la primera guerra del Golfo, en la que se mantuvo el gobierno existente...
... bueno, robaron las posesiones de Kuwait, pero ahí sí se puede hablar de respuesta a una invasión.
0
K
8
Ver toda la conversación (
88
comentarios)
