El Gobierno de Ayuso corta la financiación a las Olimpiadas Científicas

El Gobierno de Ayuso corta la financiación a las Olimpiadas Científicas

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades anula la subvención que llevaba años otorgando. Las olimpiadas llevan celebrándose 50 años y constituyen una clara apuesta por la ciencia en España. Cada año, centenares de estudiantes de Secundaria y Bachillerato madrileños se reúnen en las Olimpiadas Científicas. Pero en la próxima edición, que comenzará a principios de 2026, dejarán de contar con la ayuda autonómica que venían recibiendo de la Comunidad de Madrid. Sin justificación alguna a los afectados, la Consejería de Educación,,,,,,,

sempregalaico
Fieles al "Muera la Inteligencia "
Furiano.46
No me extraña. Todo lo que sea mostrar inteligencia, se declara asintomática
comadrejo
Está demostrado científicamente que esas olimpiadas son comunistas. :troll: :troll:
#7 diablos_maiq
#2 científricamente
Veelicus
Espero que ese dinero se dedique a la tauromaquia, algo que sin duda hara mucho mas bien por EssssssPaña que incentivar el intelecto
#4 dclunedo
Eldiario debería cambiar el nombre por elayuso o kkayuso o algo parecido... :troll:
Cehona
Cuestion de prioridades.
Son las Olimpiadas cientificas o EDATV de Negre
diariosocialista.net/2025/11/24/el-pp-destino-681-420-euros-publicos-a
pitercio
Lo necesita para tauromancia.
