El Gobierno de Ayuso corta la financiación a las Olimpiadas Científicas

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades anula la subvención que llevaba años otorgando. Las olimpiadas llevan celebrándose 50 años y constituyen una clara apuesta por la ciencia en España. Cada año, centenares de estudiantes de Secundaria y Bachillerato madrileños se reúnen en las Olimpiadas Científicas. Pero en la próxima edición, que comenzará a principios de 2026, dejarán de contar con la ayuda autonómica que venían recibiendo de la Comunidad de Madrid. Sin justificación alguna a los afectados, la Consejería de Educación,,,,,,,
| etiquetas: gobierno , ayuso , deja sin financiación , olimpidas , científicas
Son las Olimpiadas cientificas o EDATV de Negre
diariosocialista.net/2025/11/24/el-pp-destino-681-420-euros-publicos-a