El Gobierno de Ayuso corta la financiación a las Olimpiadas Científicas

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades anula la subvención que llevaba años otorgando. Las olimpiadas llevan celebrándose 50 años y constituyen una clara apuesta por la ciencia en España. Cada año, centenares de estudiantes de Secundaria y Bachillerato madrileños se reúnen en las Olimpiadas Científicas. Pero en la próxima edición, que comenzará a principios de 2026, dejarán de contar con la ayuda autonómica que venían recibiendo de la Comunidad de Madrid. Sin justificación alguna a los afectados, la Consejería de Educación,,,,,,,