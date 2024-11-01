·
32
meneos
64
clics
Aznar presume de herencia franquista: "No condenaré algo de lo que formó parte mi padre"
El expresidente es parte de una familia que se enriqueció y fue parte importante del franquismo
|
aznar
franquismo
familia
27
5
1
K
335
actualidad
24 comentarios
#3
guuilesmiz
Sorpresa en Las Gaunas...
7
K
97
#2
JackNorte
Tu padre claro , tu no, mientras tu lo defiendas justifiques y encubras , no solo es tu padre, tu aparte de eso has hecho otras aportaciones memorables como mentir a todo un pais antes de unas elecciones y seguir haciendolo y defendiendolo hasta ahora.
3
K
54
#1
HeilHynkel
*
¿Y lo de su abuelo en el PNV?
es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Aznar_Zubigaray
. En diciembre de 1914 se estrenó en el teatro Campos Elíseos de Bilbao su drama El jardín del mayorazgo, calificado por Indalecio Prieto de «furibundamente antiespañol», si bien contó con el apoyo de periódicos conservadores y monárquicos como La Tarde o El Pueblo Vasco
2
K
45
#15
johel
*
#1
Manuel Aznar Acedo le hubiese metido una ostia de tal calibre que lo hubiese dejado cazando ballenas.
1
K
22
#17
HeilHynkel
#15
Será al revés, que era su padre.
0
K
20
#19
johel
*
#17
Agh, me cole con el apellido al copiarlo de la wiki
1
K
30
#20
HeilHynkel
#19
Pero yo creo que el bisabuelo (del bigotes) les media el lomo a todos con la cachava.
0
K
20
#5
fareway
Ni tú ni los votantes de tu partido, gañan.
2
K
38
#22
MiguelDeUnamano
#5
Luego les llaman franquistas y tenemos a todos los simpatizantes de la dictadura soltando "les llamáis franquistas por pensar diferente".
1
K
27
#9
XtrMnIO
Era de esperar en esta rata.
1
K
22
#7
Veelicus
Aznar, la mayor rata que que ha parido mujer española muchos años.
1
K
21
#8
meroespectador
#7
Fue defecado no parido.
0
K
7
#6
Grahml
El nicho electoral está ahí y no lo quieren perder.
0
K
20
#4
BertoltBrecht
Como lo hizo mi padre, es bueno. Anzar himself.
1
K
19
#10
alfre2
Nunca debió salir de Valladolid
0
K
12
#13
ipanies
Ya hasta se sienten orgullosos de la herencia de sus padres golpistas y asesinos. Que bonito!! Esto no lo decía cuando se presentó para presidente el muy cobarde. Imagino que en aquel entonces sí que se avergonzaba de su padre o por lo menos traicionaba si memoria.
0
K
11
#18
johel
*
#13
Ten en cuenta que Aznar ha crecido en una zona de españa donde a los rojos se les hacia desaparecer hasta los primeros dias de la transicion y se les pegaba hasta bastante despues. No creo que se haya avergonzado ni un par de segundos en toda su vida, mas si tenemos en cuenta que va escribiendo/negreando que Dios le ha hablado y que es el elegido divino para salvar españa.
0
K
10
#12
Troylanas
La clave de todo está en "enriquecido". Si se habla claramente de lo que supuso el franquismo en términos de expolio y robo de riqueza para que los listos de turno se enriquecieran, mucha gente se iba a dar cuenta que la mayoría de los que presumen de posición social no son más que piratas y ladrones. Y hasta se podrían plantear indemnizaciones y restitución de patrimonio, etc.
No, los herederos de los ladrones y piratas no quieren que se sepa de dónde vienen sus patrimonios.
0
K
10
#11
Troll_hunter
*
Algún día cambiará el sentimiento político y ahora que se van cayendo las caretas, quizás podamos ver gentuza entre rejas, donde deberían estar.
0
K
10
#16
Bravok1
Que ha dicho el asesino en masa de niños iraquies hoy....?
0
K
7
#24
Olepoint
NO ha pedido perdón por asesinar a 500.000 civiles iraquies, niños, mujeres e inocentes, va a pedir perdón por su padre...
0
K
7
#21
encurtido
No entiendo por qué se critica, si por aquí las respuestas tipo a estas cuestiones son:
- Bien por él que se puso a hacer política. Mientras está entretenido con cosas de partidos no está enterrando a nadie en una cuneta.
- Yo es que condeno todo tipo de violencia.
- Que mal sacar un tema ya pasado.
- Las batucadas a sus asesinos favoritos son un tema privado de su familia y sus vecinos.
0
K
7
#23
Feindesland
#21
www.meneame.net/m/Artículos/franco-mano-divina-maradona
0
K
18
#14
desastrecolosal
Aznar puede decir lo que quiera, el PP condenó el franquísmo.
Habría que preguntarle a otros conocidos y adorados por aquí como es que no solo no condenan sino que apoyan otros regímenes totalitarios y golpistas. O dan palmaditas en la espalda a su adorado Putin.
Recordatorio: 30 años por mandar un whatsapp a una madre en Venezuela
www.meneame.net/story/venezuela-30-anos-medica-critico-maduro-whatsapp
0
K
6
Ver toda la conversación (
24
comentarios)
