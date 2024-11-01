edición general
Lo que Quequé soltó en los premios de InfoLibre nadie se atrevía a decir

Cierre explosivo sobre la invitación de Quequé a los premios de InfoLibre y lo que revela sobre la libertad de expresión en España. Una reflexión afilada sobre cómo el humor sigue incomodando a quienes viven anclados al pasado, mientras el periodismo se debate entre el riesgo y la complacencia. Un final que invita a pensar… y a incomodar. Cómo se ha hecho

Comentarios destacados:      
#9 laruladelnorte
Ponerle tres aspas y hacer un molino de enrgía eólica,energía franquista como Iberdrola. :foreveralone:
6
TheIpodHuman #10 TheIpodHuman *
#9 En 5 minutos escasos de monologo suelta varias puyitas que son una joya xD
1
#11 soberao
#9 En una obra de ingeniería civil, pasaría por una torre de alta tensión tranquilamente de los años de la autarquía cuando había escased de acero en España.
1
Desideratum #15 Desideratum *
#9 Casi me deshuevo de la risa. Qué "jrande".

Abogados cristianos.....

.....me la agarras con la mano. xD xD
3
#16 laruladelnorte
#15 Polonia Castellanos me la agarras con las manos. :troll:
2
EldelaPepi #6 EldelaPepi
Es natural que les joda que un payaso les cante las cuarenta.
La ironía y el sarcasmo son la kriptonita de los nostálgicos de la barbarie.
Como dice Quequé, a veces no les molesta el chiste en sí, lo que les jode es que ni siquiera lo entienden.
5
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
Joder, que bueno es el cabrón. xD xD xD
4
escuadron #2 escuadron
Clickbait en titulo, entradilla y miniatura
9
Moderdonia #13 Moderdonia *
#2 -¡Os odio!, ¿por qué me pusisteis este nombre, mamá? -¿Clickbait? -Sí. -La respuesta te sorprenderá.


Ese señor mayor ahí... Buscándose un juicio. ( Le dice abogados cristianos al señor mayor)
5
Malinke #1 Malinke
Dejar mal a la derecha rancia con mucho humor.
3
Castigadordepagascalers #3 Castigadordepagascalers
Ha escocido a un conocido derechoto que vota positivo otros meneos cuando afianzan su sesgo. Por lo tanto, se menea agusto. :-* {0x1f44d}
3
EldelaPepi #4 EldelaPepi
#3
Oye, ahora que no nos lee nadie.
¿Me dices cómo sabes quién y qué vota?

Lo intento yo y no puedo o no sé. :-/
Gracias anticipadas.
0
Cuñado #5 Cuñado
#4 En el desplegable de la derecha, encima de los comentarios.

www.meneame.net/story/queque-solto-premios-infolibre-nadie-atrevia-dec
4
EldelaPepi #7 EldelaPepi *
#5
:shit:
¡Gracias!
1
Priorat #12 Priorat
Si los premios eran de Infolibre lo que nadie se atrevía a decir era dejar mal a la izquierda. Así que tampoco es que se haya arriesgado mucho.
2
#14 Feliberto
Los huevos como cocos, puto amo.
0

