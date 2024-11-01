Lo que Quequé soltó en los premios de InfoLibre nadie se atrevía a decir  

Cierre explosivo sobre la invitación de Quequé a los premios de InfoLibre y lo que revela sobre la libertad de expresión en España. Una reflexión afilada sobre cómo el humor sigue incomodando a quienes viven anclados al pasado, mientras el periodismo se debate entre el riesgo y la complacencia. Un final que invita a pensar… y a incomodar. Cómo se ha hecho
Abogados cristianos.....
.....me la agarras con la mano.
La ironía y el sarcasmo son la kriptonita de los nostálgicos de la barbarie.
Como dice Quequé, a veces no les molesta el chiste en sí, lo que les jode es que ni siquiera lo entienden.
Ese señor mayor ahí... Buscándose un juicio. ( Le dice abogados cristianos al señor mayor)
