Una marea de personas denuncia en Madrid el "timo" de la tregua en Gaza y pide la ruptura total de relaciones con Israel

El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 181 que dictaba la creación de un "Estado judío" y un "Estado árabe" en Palestina. 78 años después, de los dos Estados previstos en esa resolución solo se ha creado uno: Israel. [...] Para conmemorar esta fecha, este sábado ha salido a la calle una vez más el movimiento propalestino en Madrid con una manifestación de miles de personas desde Atocha a la Gran Vía, convocada a las 18.00 horas.

Batallitas #1 Batallitas
Como de grande debió de ser la manifestación que no hablan de cifras sino de "una marea", y han tenido que poner la foto de "una movilización propalestina" genérica en lugar de una del la manifestación en cuestión.
2
#3 imaginateca
#1 Para lo que son las manifestaciones en Madrid, cuatro gatos. He estado por allí a esas horas.
1
Pertinax #4 Pertinax *
#3 #1 No sé si serían cuatro gatos o cinco, lo cierto es que eran gatos con buen criterio.

Los mejores gatos, los de Madrid.
6
Batallitas #5 Batallitas
#1 Disclaimer: no interpretéis esto como muestra de apoyo a Israel, a mí lo que me jode es que los medios nos intenten tomar el pelo.
1
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
#5 Je, je, pero si esa es su principal función.
0
suppiluliuma #7 suppiluliuma
Aaaaaah, ahora ya entiendo por qué a los Zazis de MNM les encanta tanto el "plan de paz" de Trump para Ucrania.
0
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Quien esperase otra cosa de los sionistas, es muy, pero que muy ingenuo.
0

