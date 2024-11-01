Una marea de personas denuncia en Madrid el "timo" de la tregua en Gaza y pide la ruptura total de relaciones con Israel

El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 181 que dictaba la creación de un "Estado judío" y un "Estado árabe" en Palestina. 78 años después, de los dos Estados previstos en esa resolución solo se ha creado uno: Israel. [...] Para conmemorar esta fecha, este sábado ha salido a la calle una vez más el movimiento propalestino en Madrid con una manifestación de miles de personas desde Atocha a la Gran Vía, convocada a las 18.00 horas.