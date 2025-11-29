·
más visitadas
9612
clics
Escolar, Menéame y la pluralidad de los medios
9018
clics
Trump es un puto desequilibrado (aunque todos lo sabemos hace tiempo)
4336
clics
El dominio al que las balizas V-16 envían datos no pertenece a la DGT, sino a un misterioso usuario particular
2361
clics
Qué hacer si te ataca un oso: momentos de ataques captados en cámara
3411
clics
Hazte tu propio NAS: edición 2026 [eng]
más votadas
387
El grupo de narcos que precipitó la investigación del caso mascarillas en Almería tenía guardias civiles a sueldo
322
La Inspección de Trabajo sanciona a Prosegur por jornadas de trabajo diarias de hasta 21 horas
233
Escolar, Menéame y la pluralidad de los medios
237
El equipo de Mazón pidió a Salomé Pradas que no le molestase durante la comida con Vilaplana en El Ventorro
288
El magistrado emérito del Supremo, Martín Pallín, afirma que el breve fallo contra el Fiscal General del Estado contiene dos violaciones del principio de legalidad
publicadas
en cola
17
meneos
46
clics
Una nueva manifestación tras la dana pide que Mazón deje las Corts
Las entidades convocantes critican que continúa estando aforado al mantener su escaño
mazón
dana
aforamiento
14
3
0
307
politica
politica
#1
Esteban_Rosador
La jueza está haciendo una buena investigación. Puede que en una instancia superior le dieran carpetazo.
0
20
#2
Asimismov
si cierra bien el proceso y dan por probado todo lo que ocurrió, va a ser muy difícil que den carpetazo en el TSJV, quedando siempre la opción de recurrir a la Sala 2ª del TS.
0
12
#3
Grahml
Como una lapa el tío.
Ni con aguarrás nos quitamos de encuma al picha brava este.
0
20
#4
Antipalancas21
Han puesto a otro que es igual que el.
0
20
#5
Tecar
Estas manifestaciones recuerdan a las de la primavera árabe del 2010-2012, gente manifestándose contra una oligarquía que mantienen gobiernos autoritarios carentes de principios democráticos.
La diferencia es que en aquél caso tenían un trasfondo antigubernamentales a favor de una democracia inexistente.
Resulta irónico que en este caso habiendo elecciones no resulten manifestaciones efectivas a favor de una repetición electoral sino en contra de una persona en concreto, supongo que por una…
0
7
