Una nueva manifestación tras la dana pide que Mazón deje las Corts

Una nueva manifestación tras la dana pide que Mazón deje las Corts  

Las entidades convocantes critican que continúa estando aforado al mantener su escaño

mazón , dana , aforamiento
Esteban_Rosador
La jueza está haciendo una buena investigación. Puede que en una instancia superior le dieran carpetazo.
Asimismov
#1 si cierra bien el proceso y dan por probado todo lo que ocurrió, va a ser muy difícil que den carpetazo en el TSJV, quedando siempre la opción de recurrir a la Sala 2ª del TS.
Grahml
Como una lapa el tío.

Ni con aguarrás nos quitamos de encuma al picha brava este.
Antipalancas21
#3 Han puesto a otro que es igual que el.
Tecar
Estas manifestaciones recuerdan a las de la primavera árabe del 2010-2012, gente manifestándose contra una oligarquía que mantienen gobiernos autoritarios carentes de principios democráticos.
La diferencia es que en aquél caso tenían un trasfondo antigubernamentales a favor de una democracia inexistente.
Resulta irónico que en este caso habiendo elecciones no resulten manifestaciones efectivas a favor de una repetición electoral sino en contra de una persona en concreto, supongo que por una…   » ver todo el comentario
