Es hora de admitir la verdad: el Brexit ha sido un fracaso económico absoluto (IN)

Salir de la UE ha reducido el PIB de Gran Bretaña hasta en 8pc, según un devastador estudio estadounidense

ur_quan_master #1 ur_quan_master
Un éxito absoluto para los aliados trasatlánticos.
