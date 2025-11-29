Investigan un chat en el que casi 100 hombres compartían imágenes de sus parejas desnudas en Castro Urdiales, Cantabria

La Guardia Civil se encuentra investigando un chat en el que casi 100 hombres intercambiaban imágenes de sus parejas desnudas, por supuesto sin su consentimiento, en Castro Urdiales (Cantabria). Así lo informa en el video Miriam González. Esto ha salido a la luz gracias a varios carteles que colgaron en una plaza del municipio en los que advertían de la existencia de este grupo de WhatsApp. La voz de alarma fue dada por una de las mujeres afectadas.