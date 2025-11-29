Investigan un chat en el que casi 100 hombres compartían imágenes de sus parejas desnudas en Castro Urdiales, Cantabria

La Guardia Civil se encuentra investigando un chat en el que casi 100 hombres intercambiaban imágenes de sus parejas desnudas, por supuesto sin su consentimiento, en Castro Urdiales (Cantabria). Así lo informa en el video Miriam González. Esto ha salido a la luz gracias a varios carteles que colgaron en una plaza del municipio en los que advertían de la existencia de este grupo de WhatsApp. La voz de alarma fue dada por una de las mujeres afectadas.
para quien no lo sepa o tenga duda, sí está cometiendo un delito de revelación de secretos. La difusión de dicho contenido, señalan en la web de Legálitas, está reflejado en el artículo 197.7 del Código Penal.
El citado texto legal establece penas de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses para aquel individuo que, sin el consentimiento de la persona afectada, "difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros".