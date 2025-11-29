edición general
Investigan un chat en el que casi 100 hombres compartían imágenes de sus parejas desnudas en Castro Urdiales, Cantabria

La Guardia Civil se encuentra investigando un chat en el que casi 100 hombres intercambiaban imágenes de sus parejas desnudas, por supuesto sin su consentimiento, en Castro Urdiales (Cantabria). Así lo informa en el video Miriam González. Esto ha salido a la luz gracias a varios carteles que colgaron en una plaza del municipio en los que advertían de la existencia de este grupo de WhatsApp. La voz de alarma fue dada por una de las mujeres afectadas.

7 comentarios
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Lo que me preguntó es cuántos chats como este habrá.
#1 exeware
Hay q estar enfermos
#5 tromperri
Pero recordad, la violencia hacia las mujeres es un invento woke. Que mundo.
cosmonauta #3 cosmonauta
Se viene una ola de divorcios por la zona.
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#3 divorcios acompañados de denuncias y espero que fuertes condenas
pazentrelosmundos #7 pazentrelosmundos
#3 y espero que de castigo gordo, divorciarse será una bendición para esas mujeres. Se arejuntaron a cerdos.


para quien no lo sepa o tenga duda, sí está cometiendo un delito de revelación de secretos. La difusión de dicho contenido, señalan en la web de Legálitas, está reflejado en el artículo 197.7 del Código Penal.

El citado texto legal establece penas de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses para aquel individuo que, sin el consentimiento de la persona afectada, "difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros".
pazentrelosmundos #4 pazentrelosmundos
Que putisimo asco... Cerdos de mierda.
