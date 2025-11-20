El dominio al que las balizas V-16 envían datos no pertenece a la DGT, sino a un misterioso usuario particular

Los más de 30 millones de balizas V-16 que tendrán que adquirir los propietarios de vehículos para cumplir con la normativa que entra en vigor el 1 de enero, no están programadas para llamar directamente a los sistemas de la DGT cuando se activan para señalizar la detención de un vehículo.
No creo, sería una chapuza demasiado gorda.
EL director de la DGT debería dimitir 20 veces. Puto incompetente
No, eso es una horrible gestion, llevan semanas dando la tabarra con el tema de la baliza y no han dedicado ni un minuto a saber a donde van los datos.
Es dimision y despues ante el juez
Como pueden hacer esto con un servicio público obligatorio sin comprobar que los datos van a la dgt y no a cualquier sitio?
pero en esos casos nadie va ir con su baliza cada vez que coge uno de esos coches, cada uno de esos coches tendra su propia baliza en la guantera y listo.
Aparte, España es un pais donde vienen muchos turistas y hay muchos coches matriculados que pertenecen a agencias de alquiler
Que maravilla...