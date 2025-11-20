edición general
15 meneos
205 clics
El dominio al que las balizas V-16 envían datos no pertenece a la DGT, sino a un misterioso usuario particular

El dominio al que las balizas V-16 envían datos no pertenece a la DGT, sino a un misterioso usuario particular

Los más de 30 millones de balizas V-16 que tendrán que adquirir los propietarios de vehículos para cumplir con la normativa que entra en vigor el 1 de enero, no están programadas para llamar directamente a los sistemas de la DGT cuando se activan para señalizar la detención de un vehículo.

| etiquetas: dgt , baliza
12 3 0 K 274 actualidad
24 comentarios
12 3 0 K 274 actualidad
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Le dijeron a algún trabajador "oye, registra el dominio para lo de las balizas" y cuando el registrador le pidió los datos pondría los suyos y a correr {0x1f605}

No creo, sería una chapuza demasiado gorda.
3 K 55
Dene #8 Dene
Pero que puta chapuza es esta???
EL director de la DGT debería dimitir 20 veces. Puto incompetente
3 K 46
#9 Cuchifrito
#8 ¿El director de la DGT debe dimitir por un error técnico? de verdad...
0 K 12
Veelicus #11 Veelicus
#9 error tecnico es no controlar la proteccion de datos masiva de todas las balizas?
No, eso es una horrible gestion, llevan semanas dando la tabarra con el tema de la baliza y no han dedicado ni un minuto a saber a donde van los datos.
Es dimision y despues ante el juez
0 K 11
#14 Cuchifrito
#11 Claro que sí hombre, ve cursando la denuncia
0 K 12
Dene #13 Dene
#9 pues si. Es su responsabilidad
Como pueden hacer esto con un servicio público obligatorio sin comprobar que los datos van a la dgt y no a cualquier sitio?
0 K 12
#2 DenisseJoel
Yo no me creo nada hasta que no lo vea en EMT.
2 K 33
#6 asgard_gainsborough
Un poco de protección de datos que se va a la mierda... pero me imagino que aquí no va a pasar nada...
1 K 23
vilujo #15 vilujo
#6 Ni protección de datos ni pollas... Primero deberían asociar cada baliza a un vehículo o a un titular. Ahora mismo los que tenemos baliza realmente tenemos una linterna que avisa a la DGT. Estoy seguro que si la enciendo (vivo al lado de calle concurrida) no va a pasar trafico o la policía a ver que ha pasado.
0 K 7
Mildranx #22 Mildranx *
#15 Eso ya existe, todos los coches nuevos traen el ecall desde 2018
1 K 22
Potemkin_ #10 Potemkin_
Que haya 30 millones de vehículos registrados, no quiere decir que tengan que comprarse 30 millones de balizas. Yo tengo 4 vehículos y sólo voy ha tener una, ya que será la que meta en la guantera cada vez que utilice uno de esos vehículos y exceptuando la motocicleta.
1 K 21
Veelicus #12 Veelicus
#10 entiendes que tu caso es excepcional?, que el 90% de las personas o mas solo tiene un vehiculo?
0 K 11
Potemkin_ #18 Potemkin_
#12 Pues no creo que sea excepcional, haz cuentas de personas que tienen carnet en España y verás que hay más porcentaje de personas con más de un vehículo. Porque 30 millones de vehículos con una población total de 47 millones de habitantes, quitando menores de 18 años y mayores que no superan el psicotecnico, más los que aun siendo mayores de 18 años no tiene carnet de conducir. Esto es más de un 10% con más de un vehículo.
1 K 21
Veelicus #20 Veelicus
#18 No, lo que pasa que hay vehiculos profesionales, caminoneros, furgonetas, coches de alquiler, etc...
pero en esos casos nadie va ir con su baliza cada vez que coge uno de esos coches, cada uno de esos coches tendra su propia baliza en la guantera y listo.
Aparte, España es un pais donde vienen muchos turistas y hay muchos coches matriculados que pertenecen a agencias de alquiler
0 K 11
#24 EISev
#12 yo voy a hacer lo mismo con los tres vehículos de casa, mi coche, mi moto y el coche de mi mujer
0 K 12
ElRelojero #16 ElRelojero *
#10 A mí me han comentado que cada baliza va con un coche porque tienes que darla de alta. Yo la verdad, me compré una, y no me acuerdo ya si hice eso o no.
0 K 13
txutxo #17 txutxo
#16 ¿Darla de alta, dónde? Es la primera vez que lo oigo.
0 K 7
Potemkin_ #21 Potemkin_
#16 La misma baliza te vale para cualquier coche, la puedes hasta vender si quieres, no tiene registro ninguno. Incluso no necesita tener las pilas puestas si no la estas usando. Y el único dato que transmite es la posición cuando la enciendes.
0 K 9
#3 Marisadoro *
"... su titular es un misterioso usuario particular"

¿Iker eres tu?
0 K 17
Urasandi #5 Urasandi *
#3 Ivan  media
2 K 32
Veelicus #1 Veelicus
Que mal huele todo...
0 K 11
KoLoRo #7 KoLoRo
Datos del dominio

Dominio: cmobility30.es
Estado: ok
Fecha de creación: 30/01/2019
Fecha de expiración: 30/01/2026
Agente registrador: GANDI


Titular

ID: 1221BE3-ESNIC-F5
Nombre: Ivan Vega

Contacto administrativo

ID: 177807F-ESNIC-F5
Nombre: Ivan Vega

Contacto técnico

ID: 1221BE5-ESNIC-F5
Nombre: Ivan Vega

Servidores DNS

ns-223.awsdns-27.com
ns-951.awsdns-54.net
ns-1386.awsdns-45.org
ns-2007.awsdns-58.co.uk



Que maravilla...
0 K 7
Kirchhoff #23 Kirchhoff
El hecho de que expire en enero del año que entra la obligación me indica que ese dominio pasará a la administración. Está hecho con toda la intención. No sé, llamadme Sherlock si queréis, pero me parece absurdo el tema.
0 K 6

menéame