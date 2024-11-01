edición general
Todo lo que el navegador web revela sin que se sepa

Además de las temidas cookies y de que la dirección IP figura en las peticiones que se hacen de páginas web, el navegador revela sin que lo sepas decenas de detalles técnicos que permiten identificar un dispositivo entre miles de millones. La web de Exposed by Default es una demostración práctica, que lista todos esos datos y muestra hasta qué punto estamos «expuestos sin saberlo».

angelitoMagno #2 angelitoMagno
Comentar que si a alguien se le ocurriese usar estos identificadores para rastrear la navegación de los visitantes de una web pensando que "así no hace falta poner el aviso de cookies", pues tendría que poner el aviso igual, porque la norma habla de rastrear e identificar a los usuarios, da igual la tecnología usada.

De hecho, se le llama "ley de cookies" por ser las cookies el sistema más usado (por simple). Pero es un nombre coloquial.
alcama #4 alcama
#2

1. Gracias
2. Ya lo suponíamos
#1 Mustela
Interesante.
alcama #3 alcama
El dato Penis Size : 21cm me ha dejado todo loco.
