El terrible experimento Universo 25: Un paraíso para ratones convertido en infierno

«Hablaré sobre todo de ratones, pero mis pensamientos se refieren al ser humano, a la curación, a la vida y a su evolución». Así comienza el artículo que John Calhoun publicó en la revista científica Proceedings of the Royal Society of Medicine. En él, relata los métodos y conclusiones de un experimento en el que, en solo 2 años, el paraíso para ratones que había creado en su laboratorio se había transformado en un escenario dantesco.