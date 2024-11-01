edición general
Increpan a una periodista de RTVE en la concentración de Ferraz: “Fascistas haciendo cosas de fascistas”

El presidente de RTVE denuncia que la situación a la que se ha enfrentado esta reportera es habitual para los periodistas de la casa. Y todo, dice José Pablo López, por el “clima creado contra la televisión pública”

Asimismov #2 Asimismov *
#_1 quitarle el micrófono a alvise o ndongo y lanzarlo es un acto en defensa propia, yo se lo hago a mi perro.
Amenazar y agredir es fascismo.
6 K 69
Barney_77 #3 Barney_77
Quedas retratado.
1 K 22
#6 pozz *
#3 #1 Justifican la violencia si la hacen los suyos, ellos deciden quien es periodista y quien no, aplauden que se hagan regulaciones a medida para atacar a ciertos periodistas/medios y que luego acaban perjudicando a los suyos... luego se ponen a lloriquear cuando sufren las consecuencias de lo que ellos mismos sembraron.
1 K -12
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones *
#4 #6

Estáis mal de la cabeza justificando lo injustificable. No hacéis más que echar más leña al fuego y elevar la crispación. Vosotros sois la nueva ETA... Incluso algo aún peor.
0 K 12
johel #8 johel *
#1El supremacismo no tiene cabida en la democracia ni en la argumentacion racional. Los comportamientos supremacistas ni se toleran, ni se respetan, vengan de donde vengan.
Tirarle el microfono a ndongo o a alpiste cuando van sembrando odio supremacista y buscando que les partan la cara para luego llorar sus mierdas es practicamente un acto de higiene democratica. Asumir las consecuencias de tener que pagarles los microfonos, un orgullo.
0 K 11
GeneWilder #5 GeneWilder
Cada día un pasito más cerca del enfrentamiento civil. Y la clase política con la colaboración de sus medios afines serán los responsables.
0 K 10
alcama #1 alcama
Lo de acorralar a periodistas de otros medios no de izquierdas y lanzar sus micrófonos , no sé si eso es fascismo ...
9 K 7
Barney_77 #4 Barney_77
#1 Si lo hace uno de izquierdas es sana rebeldía, si lo hace uno de derechas es fascismo y peligrosa crispación. No sé cómo hay que explicarlo.
3 K 9

