edición general
8 meneos
102 clics
Una furgoneta conduce con un repartidor de Glovo en el capó al que atropelló en la carretera A-7 de Algeciras

Una furgoneta conduce con un repartidor de Glovo en el capó al que atropelló en la carretera A-7 de Algeciras  

Surrealismo en las carreteras del Campo de Gibraltar. A los continuos accidentes, atascos y colapsos en las principales vías de la comarca, este sábado se ha sumado un episodio que riza el rizo: una furgoneta ha sido grabada conduciendo por la A-7 a la altura del término de Algeciras con un repartidor de Glovo en el capó del vehículo. Según ha informado el 112, el repartidor era un motorista que fue atropellado por este coche en la incorporación a la autovía junto al Centro Comercial Puerta Europa.

| etiquetas: furgoneta , repartidor , globo , campo de gibraltar , cádiz , algeciras
8 0 0 K 92 actualidad
6 comentarios
8 0 0 K 92 actualidad
Torrezzno #1 Torrezzno
¿Tanto tardó en llevar el reparto?
0 K 20
calde #5 calde
El repartidor se merece una medalla! Que lo proclamen "Sir"! Nunca más un paquete de Amazon fuera de plazo!

:-O
0 K 12
Kantinero #2 Kantinero
Yo sigo con lo mío, como especie nos quedan tres telediarios.

De los buenos, de TVE
0 K 9
alcama #3 alcama
A ver , yo llevo un San Pancracio en el salpicadero.
0 K 6
Picho #4 Picho
Entiendo que esto es intento de asesinato no?
Espero que el conductor disfrute de su vida ennprision
0 K 6
#6 Tiranoc
#4 Yo así lo entiendo pero hace poco salió una noticia en la que un hombre reconocía que quería rajar a un doctor y creo que le cayó solo 1,5 años de 6 que le pedían.
0 K 7

menéame