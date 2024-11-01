Una furgoneta conduce con un repartidor de Glovo en el capó al que atropelló en la carretera A-7 de Algeciras  

Surrealismo en las carreteras del Campo de Gibraltar. A los continuos accidentes, atascos y colapsos en las principales vías de la comarca, este sábado se ha sumado un episodio que riza el rizo: una furgoneta ha sido grabada conduciendo por la A-7 a la altura del término de Algeciras con un repartidor de Glovo en el capó del vehículo. Según ha informado el 112, el repartidor era un motorista que fue atropellado por este coche en la incorporación a la autovía junto al Centro Comercial Puerta Europa.