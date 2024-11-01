Encuestas y resistencia

(...) el día en que la marina americana atacó su primera lancha de presuntos narcotraficantes, Pete Hegseth, secretario de defensa, dio la orden de bombardearla una segunda vez para asegurarse de que no hubiera supervivientes. Desde hace siglos, la ley del mar dicta que cuando un barco es hundido en alta mar, existe el deber de rescatar a los supervivientes. Los aliados ejecutaron a varios oficiales de submarinos alemanes en Nuremberg por crímenes de guerra por matar a supervivientes de un ataque.