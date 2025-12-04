edición general
RTVE confirma que España no participará en Eurovisión 2026 tras la votación que permite participar a Israel

RTVE se reafirma en su decisión y se marcha del certamen de la canción después de casi 65 años como uno de sus concursantes estrella, siendo miembro del 'Big Five'. Países Bajos se suma a España y tampoco participará

#2 Con dos cojones. A tomar por culo los sionazis y sus coleguitas.
#2 Leon_Bocanegra
Con dos cojones. A tomar por culo los sionazis y sus coleguitas.
95 K 769
Gry #18 Gry
#2 ¡Y Eurovisión! :-D
24 K 221
#23 Leon_Bocanegra
#18 eurovisión para mi ha sido siempre algo tan sumamente irrelevante que me la suda. He visto tantos minutos de eurovisión en mi vida como del campeonato esloveno de balonmano de tercera división.
Simplemente me alegro que la televisión que representa a España no mezcle a mi país con una piara de genocidas y sus colegas.
9 K 94
#23 AMEN a eso.

Q hagan un concurso paralelo
#23 AMEN a eso.

Q hagan un concurso paralelo
2 K 33
#109 dsj
#90 se pueden apuntar a la versión Euroasiática de rusia, eso sí sería un puntazo y un desafío geopolítico...
2 K 25
#90 la OTI
#90 la OTI
2 K 29
#105 Eukherio
#23 Pero el mérito es que cancelen después de las audiencias del último año. No sé si sale a pagar, pero en audiencia arrasa.
1 K 18
bubiba #132 bubiba *
#18 pues si. Teniendo hispanoamerica deberíamos potenciar festivales donde podamos cantar en español sin meter estribillos cutres en inglés para ganar el voto de los sajones
2 K 41
jonolulu #38 jonolulu *
#27 ¿Qué sugieres? ¿Bombardear Tel Aviv? ¿O quizá mirar para otro lado?
1 K 19
Tarod #61 Tarod
#43 #38 sugiero como mínimo expulsar embajada, cortar todo comercio con Israel e impedir entrada de israelís en España.
Eso sería hacer algo mínimamente decente por parte de nuestro gobierno.
No hacer el paripé con rtve
2 K 42
oceanon3d #77 oceanon3d
#61 Ya ... seguro es lo que quieres.

xD xD xD xD xD xD xD xD
3 K 33
#79 Leon_Bocanegra
#61 #67 que si, que mañana mismo el consejo directivo de rtve cierra embajadas y embarga cuentas bancarias de israelís en España.
3 K 17
#112 javi618
#79 No entiendes que RTVE sigue órdenes del gobierno?
0 K 10
#38 No seria mal comienzo :roll:
#38 No seria mal comienzo :roll:
0 K 10
#43 Leon_Bocanegra
#27 RTVE no tiene ni potestad ni mucho menos capacidad de parar un genocidio.
Cada uno hace lo que está en su mano. Y eso es lo que hace RTVE. Lo que está en su mano.
18 K 170
#67 javi618
#43 Lo que hace RTVE lo decide el gobierno, y ese sí puede hacer más de lo que hace. Pero no todos los gestos salen tan "baratos" como este de Eurovisión.
3 K -9
Thony #122 Thony
#67 Lo que hace RTVE lo decide su director. Votado por mayoría en el Congreso. A parti de ese momento, posee autonomía de decisiones.

En su historial está ser director durante 13TV durante 6 años. También estuvo en Telemadrid y Onda Madrid.
Por si dudas de su pluralidad.
3 K 33
#71 z1018
#27 se te ve muy entendido, ¿suscriptor de OK Diario Mongolo?
1 K 14
oceanon3d #75 oceanon3d *
#27 Esto es lo que es; un gesto importante.

"En un comunicado, la cadena pública confirma que nuestra salida del certamen implica además que RTVE no emitirá la próxima edición de Viena 2026, ni la final del 16 de mayo ni las semifinales previas, que se realizarán los días 12 y 14"

Sin acritud, das lastima.
7 K 81
frg #93 frg
#27 Sinceramente estoy más orgulloso de ser Español por esta decisión que porque España gane el mundial. Claro que puedes seguir sólo con el fútbol. Pensar cansa.
3 K 36
#138 JanSolo
#27 Siempre será mejor que nada. Lo contrario no ayuda y si perjudica.
2 K 28
ostiayajoder #162 ostiayajoder
#27 España, Irlanda, Eslovaquia y Hollanda, como paises, se van de donde esta Israel.

Y todo gracias AL PERRO.

Demosle las gracias; tiene mas dignidad q tu.
0 K 8
#163 MPPC
#27 vete a la mierda
0 K 11
#2 y dinero que se ahorran.
#2 y dinero que se ahorran.
4 K 39
#30 Que nos ahorramos!
#30 Que nos ahorramos!
0 K 9
#41 MADMax2
#2 Por desgracia tiene una segunda lectura más importante. Que el resto de países (o la mayoría) han votado a que Israel participe. Es decir, o son unos vendidos o .. no sé
11 K 124
haprendiz #50 haprendiz
#41 Es decir, o son unos vendidos o .. no sé

¿A eso le llamas segunda lectura "más importante"? Puf... :-/
0 K 11
#54 MADMax2
#50 lo importante no es que España no participe, es que los demás siguen respaldando a Israel. Esa es la segunda lectura.
6 K 62
ostiayajoder #144 ostiayajoder *
#41 #54 por depronto, ya, eslovenia e Irlanda se van

Ahora lo q tienen q hacer es organizar algo alternativo y se vendran mas.
1 K 15
tul #56 tul
#41 noticias frescas, te enteras ahora de que este jardin europeo es una putita de los gringos y los sionistas?
1 K 29
#74 MADMax2 *
#56 No me entero ahora. España despertó muchas simpatías y apoyos tras la vuelta ciclista. Sirvió para que muchos se enterasen.
pero había países que ya tenían una postura marcada, como Bélgica, que no emitió la actuación de Israel el año pasado,
y parecía que se estaban movilizando sensibilidades. Tenía que haber sido un efecto dominó
1 K 22
ostiayajoder #146 ostiayajoder
#74 Irlanda y Eslovenia ya han dicho q tampoco van...

Domino...
1 K 18
bubiba #133 bubiba
#41 no han votado. No ha habido votación. Se ha eludido votar.
0 K 10
Niessuh #53 Niessuh
#2 Espero que tambien dejen de dar dinero. Si ya abandonan la UER sería apoteósico
1 K 23
#62 Leon_Bocanegra *
#2 me cuelgo de mi mismo para cantar


youtu.be/IK8fVHNk0oM?si=O7V4X9746p1wdeVA



Auf wiedersehen miss Merkel
You are not my friend
When I tell you merhaba
You don't understand

Cantare Berlusconi
Prostitution story
His libido running country
Taking all the glory

If you wanna meet me
Mister Sarkozy
You will have to learn my language
Parle-vouz gipsy

Don't want to be annoying
Please don't get me wrong
I'm sick of being european just on eurosong

Just on eurosong!

This is a winning…   » ver todo el comentario
0 K 11
mono #142 mono
#2 en vez de retirarnos, deberíamos exigir la expulsión, creo que sería mucho más justo
0 K 11
knzio #150 knzio
#2 yo iba igual, pero llevaba un cantante palestino cantando en árabe
0 K 10
jonolulu #3 jonolulu
Estamos en el lado digno de la Historia.

Bien por España. Orgullo
72 K 542
Lenari #51 Lenari
#3 Absolutamente. Después de los cantantes que ha mandado España los últimos años, alguien tenía que tomar la decisión de no hacer sufrir más a los europeos con nuestras canciones ¬¬

A ver si vuelve Rusia, que suele enviar música bastante decente, y con Rusia e Israel en la competición y España ausente, la calidad media subiría bastante :-)
9 K 11
#94 Leon_Bocanegra *
#51 joder con los patriotas, como sois!
1 K 21
frg #98 frg
#51 Ya puedes buscar una televisión extranjera para verlo, porque aquí no lo vas a ver.
0 K 11
bubiba #134 bubiba
#51 pero si los rusos ganaron con una canción cutrisima con Plusehnko habiendo el gili en una mini pista de hielo
0 K 10
#78 usuarioeliminado
#3 Solo lo estamos a ratos. Desgraciadamente, solo cuando interesa.
0 K 6
makinavaja #159 makinavaja
#3 De las pocas veces que uno puede sentirse orgulloso de ser español....
0 K 12
nemeame #12 nemeame
Enhorabuena a los nazis ganadores, Alemania e Israel. Ya podéis chuparos la polla unos a otros genocidas de mierda. Desde el lado correcto de la historia España os dice: que os follen :peineta: :peineta: :peineta:
15 K 149
maria1988 #121 maria1988
#12 Y Austria, no te olvides de ellos, que también han apoyado a Israel desde el principio.
0 K 10
Battlestar #4 Battlestar
A mira, yo que Israel iba a participar lo sabia.
Pero estaba convencido de que España se iba a rajar y participar igualmente. Me alegra ver que no (de momento).
12 K 110
#4 y tengo la sensación que detrás va Irlanda
#4 y tengo la sensación que detrás va Irlanda
8 K 97
Cyllanita #66 Cyllanita
#11 Irlanda, Países Bajos y Albania tampoco participan
4 K 51
#123 atabey
#66 Albania no, Eslovenia.
0 K 10
maria1988 #115 maria1988 *
#39 #11 Creo que Bélgica también dijo que se retiraría.
0 K 10
Ze7eN #16 Ze7eN
Honor a España y Países Bajos.
11 K 106
frankiegth #39 frankiegth *
#16 #0. España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia no participarán en 2026 en Eurovisión. Lo acaban de decir en RTVE canal 24H. No pierdo la esperanza de que se acabe ampliando esa lista de países valientes.
12 K 116
Ze7eN #46 Ze7eN
#39 ¿Lo de Irlanda y Eslovenia está confirmado? Pues me das una alegría.
4 K 63
Thony #64 Thony
#16 #39 Sería fantástico que estos países se asociaran para organizar su propio certámen, y mandar a tomar por culo a los filonazis que organizan Eurovisión.

A ver si más países se unen el mundo empieza a dejar de lado a Israel. País que nunca debió haber participado en este evento europeo.
2 K 31
NoMeTapesElSol #70 NoMeTapesElSol
#39 Eslovenia es el único de esos 4 donde no he estado. Un punto a favor para mi próximo viaje.
2 K 30
#104 kilokilo
#70 pues es precioso
2 K 28
Meneanauta #126 Meneanauta *
#70 Eslovenia tiene de todo y a pocos kilómetros. En una hora pasas de la costa a valles verdísimos y de ahí a paisajes alpinos.
Prefiero que no se publicite su visita. Que los eslovenos mantengan su esencia y no esté petado ni vivan arrodillados al turismo es su mayor encanto.
1 K 27
duende #14 duende
No me parece mal, pero oye, ¿Porqué de la competición musical nos vamos pero de las del futbol no?

elpais.com/deportes/futbol/2025-10-02/la-uefa-y-la-fifa-aparcan-la-exp

¿Un poco de hipocresía tal vez?.
5 K 86
Gry #24 Gry
#14 Prioridadades.

Primero está el Fútbol y después los Derechos Humanos.

Por eso La Liga tiene carta blanca para bloquear Internet cuando hay partido o para espiar a los usuarios de su app.
2 K 48
josete15 #25 josete15
#14 deberían salir de todos los eventos el los que participen los hijos de puta estos, pero algo es algo. A ver si esto es un antes y un después.
3 K 38
Ze7eN #36 Ze7eN
#14 Salir de una competición como un mundial de fútbol acarrea sanciones y consecuencias para muchos jugadores, Clubs y federaciones, y puede afectar a más secciones y categorías. Es bastante más complicado que esto.
3 K 55
#83 usuarioeliminado
#36 Más complicado lo tenían los muertos de Gaza seguro.
1 K 19
Ze7eN #103 Ze7eN
#83 ¿Qué tenían complicado?
0 K 20
#120 fliper
#36 Tu razonamiento implica que las consecuencias son las que deben dictar los actos, no la coherencia, la integridad o la moral.
No tiene nada de complicado.
1 K 16
Derko_89 #84 Derko_89
#14 Lo cierto es que los equipos de fútbol israelíes son irrelevantérrimos en las competiciones de la UEFA. Ahora bien, otra cosa es el baloncesto, y triste espectáculo están dando los equipos israelíes en las competiciones europeas, jugando de locales en campos neutrales, y de visitantes en pistas cerradas por las protestas que desatan allá donde van.

Eso sí, la selección israelí de fútbol debería de estar excluida de las competiciones FIFA y UEFA, tal y como lo está la selección rusa.
1 K 19
#84 debería como mucho competir en Asia
#84 debería como mucho competir en Asia
0 K 13
chemari #128 chemari *
#14 quizá por que son distintas personas las que toman la decisión? Distintos contratos? Hipocresía de quién? De un ente?
0 K 10
wata #13 wata
Bien hecho!
Todos los participantes son cómplices de dar cobertura a un estado genocida.
7 K 83
nemeame #33 nemeame
#17 Claro que si, Eurovisión la inventó Franco y nos ha comprometido a pagar 100 años de royalities. Tu debes ser asesor de la NASA o algo
7 K 64
#42 pozz
#33 Lo que dejas claro, es que no tienes ni la menor idea de lo que es la UER ni como funciona. xD
0 K 8
frg #102 frg
#42 ¡Yo lo tengo claro! Son una panda de blanqueadores de sionazis.
0 K 11
Desideratum #20 Desideratum
¿Fanatismo? Se llama dignidad y coherencia. Algo que para un profascista suena a chino mandarín.
5 K 60
Malinois #32 Malinois
Ésta RTVE mola. Aplausos de pie
4 K 59
#37 konde1313
#17 Quienes están incumpliendo sus propios estatutos son la UER. Y no es un asunto político es un genocidio.

Tengo muy claro que con PP/Vox le habríamos comido el rabo a Netanyahu.

Bravo por el gobierno de Sánchez.
5 K 59
#86 pozz
#37 Y cuales son esos estatutos? :roll:
Puedes citarme alguno? :roll:
0 K 8
#117 konde1313
#86 Los estatutos:
datos.bne.es/edicion/BNE19975410178.html

Cosas que incumple Israel de los mismos por los que debería ser expulsada como lo fue Rusia.
www.eldiario.es/vertele/analisis/no-solo-genocidio-gaza-infracciones-k

¿Necesita algo más el señor?

Ayudar a un incapacitado. Check. Mira, Gracias a ti ya he hecho mi buena acción del día.
3 K 38
Ze7eN #40 Ze7eN
#15 So ya ha dicho que no va a retransmitirlo, no tiene sentido que tenga que pagarlo.
2 K 50
#34 josejon
#17 Se impone la dignidad.
4 K 49
tableton #73 tableton
#34 lleva razon, ocurre cuando el fanatismo sionista se impone el sentido comun
0 K 9
jacm #26 jacm
Aplaudo a RTVE. Mantenemos la dignidad de España.
2 K 43
Naiyeel #29 Naiyeel
Mis diez, que el sucio dinero manchado con la sangre de niños pague a otros.
3 K 42
#28 alkalin
Hace años que no entiendo porqué perdemos dinero en un certamen que ni es "Euro" ni es justo que gane el que contrate más bots para que les voten.
3 K 40
#89 blacar
#17 Cuando a la dignidad se le llama "fanatismo" ... ese es el nivel de indecencia moral.
3 K 40
josete15 #22 josete15
A ver lo que tardan las ratas de las cadenas privadas en intentar comprar los derechos.
2 K 39
#116 Mikeien
#22 Uf, esa no la he visto venir.

Eurovisión en antena 3 presentado por el de los informativos y la mujer de ferreras... terrible.
0 K 9
angelitoMagno #65 angelitoMagno
Si se acaban saliendo más países, deberían juntarse los que no vayan y organizar un festival de "Música por la paz" en la misma fecha.
2 K 38
#19 Grahml *
Y probablemente nadie se de cuenta de la ausencia de España.

Es a eso a lo que se refería Sánchez hará unos meses con que España no tendrá "la fuerza" de otras naciones para "influenciar" a las demás,

x.com/Osint613/status/1966067249686495369

pero al menos moralmente España está en el lado correcto de la historia.
2 K 38
#48 MADMax2
#19 Esperemos que si que se den cuenta.
Y que no sea solo no participar, sino de que hablen de por qué España no participa.
1 K 20
ostiayajoder #166 ostiayajoder
#19 Ni Irlanda ni Eslovrnia ni Holanda.

Por ahora.
0 K 8
humono #5 humono
¿Seremos los únicos?, no lo creo. A mí me parece muy bien.
2 K 36
#35 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#5 Los primeors Países Bajos. Pero vamos tienen cantera los del concurso:

España fuera, entra Rumania
Países Bajos fuera, entra Bulgaria
Irlanda fuera, entra Moldavia
Eslovenia fuera, entra Kazajastán
.
.
.
4 K 55
bubiba #135 bubiba *
#35 será cantera pero el bajón económico es de órdago

Además que esos audes ya estaban
0 K 10
Ze7eN #44 Ze7eN
#5 No, Países Bajos ya ha confirmado también que no participan. Y estoy seguro de que habrá más países, en olirsr, que lo anunciarán en breve.
0 K 20
#60 gyllega
España, Holanda, Irlanda, Eslovenia... A veces el cambio empieza en lugares insospechados
2 K 31
#82 Tunguska08Chelyabinsk13
#60 Bélgica, Islancia y Finlandia que eran críticos con la presencia de Israel, tiene que comunicar su postura tras las medidas aprobadas hoy. Pero vamos el respaldo de 4 de 5 de los grandes financiadores, más el pricipal patrocinador que es una empresa israelí, dicen que el pan y circo, continua.
0 K 18
Tarod #1 Tarod
El próximo año volverán...
2 K 29
Cehona #165 Cehona
#1 El próximo año es precisamente cuando no van.
0 K 13
#31 MakiMurcia
Es la decisión más acertada que se podía tomar. Chapo
2 K 27
#72 chavi
Bien hecho
1 K 25
#52 pascuaI
#17 ¿Esto que afirmas con tanta seguridad es igual que cuando hace un año decías que "Avdiivka jamás va a caer en manos rusas"?
1 K 24
JuanMexEsp #47 JuanMexEsp
A mí lo que me da más asco es que Alemania y otros países hayan ganado. Finalmente España se retira dignamente, pero el certamen continúa con la propaganda sionista y tenemos que soportar esto dentro de Europa.
2 K 20
NoMeTapesElSol #100 NoMeTapesElSol
De verdad que esta es una buena razón para que no haya cambio de gobierno. En nombre del buen gusto musical y la decencia.
1 K 20
#87 j3j3j3j3
orgulloso de RTVE!!! :hug: :hug: :hug: :hug:
1 K 19
#45 jorgeesc
Bravo. Es más, yo saldría definitivamente, hasta que se vaya Israel.
1 K 17
angeloso #92 angeloso *
Fanatismo no apoyar un genocidio. Tú no pierdas oportunidad de mostrarnos tu calidad humana.
Para #_17.
1 K 17
Atusateelpelo #21 Atusateelpelo
Marrrrdito Perro Sanche!!!

(Firmado: los fans de ese engendro llamado Eurovision)
0 K 17
LaLaLari #97 LaLaLari
#21 Yo soy muy Eurofan y me siento muy orgullosa de que mi país no participe ahora.
1 K 24
Atusateelpelo #101 Atusateelpelo
#97 El año pasado tuvo una audiencia superior a los 5M.

Ojala no seas la excepcion que confirma la regla.
0 K 17
cosmonauta #6 cosmonauta
¿TVE pagará los derechos, pero no los usará?
0 K 15
jonolulu #10 jonolulu
#6 No, nos ahorramos 350.000€
1 K 18
cosmonauta #15 cosmonauta *
#10 Eso espero, porque lo más ridículo sería pagar la fiesta pero no aprovecharla. Decían en la radio ahora mismo que la contribución de TVE es bastante importante.
0 K 15
alfon_sico #49 alfon_sico
#10 mas el coste de la previa en Benidorm y las promociones previas etc
0 K 9
jonolulu #63 jonolulu
#49 Que no es poco, aunque el Benidorm Fest se emitió y desarrolló normalmente
0 K 12
#91 pablogfdez
#10 Mas bien 600.000. 350.000€ ya se iban sólo en los derechos de retransmisión. A eso hay que sumarle el resto de costes.
0 K 6
#17 pozz
#6 Claro que los pagará, detras hay contratos firmados desde hace años, si España decide incumplir por temas politicos, el problema es nuestro, pero la pasta se sigue poneindo. :roll:
Esto es igual que lso contratos rescindidos con empresas israelies, perdemos la pasta y el producto, Israel gana la pasta y nuevos productosp ara vender a otro comprador. Estas cosas pasan cuando el fanatismo se impone al sentido comun.
11 K -8
angelitoMagno #59 angelitoMagno
Que irónica queda la foto de Melody en la entradilla. Me recuerda al pokemon de la bandera
0 K 13
angelitoMagno #76 angelitoMagno
¿Cuantos han dicho ya que no? Al final se van a quedar Israel y Alemania
0 K 13
#88 pozz
#76 Unicamente Belgica, Irlanda y Eslovenia han votado junto a España en contra de Israel, el resto pasa olimpicamente de nosotros.
0 K 8
ur_quan_master #8 ur_quan_master
Libre...como el viento entre las nubes
yo soy libre
Cómo el mar. {0x1f3b5}
0 K 11
Elanor #57 Elanor
Que Israel se meta el pinkwashing por el ojete. Me alegro de que nos retiremos, aunque sea simbólico, algo es.
0 K 10
#69 guillersk
Pues no sé qué problema hay, si ya hay paz
0 K 10
zogo #58 zogo
España siendo referente de humanidad, aunque sea en un pequeño detalle.

Lástima que no se continúe con sanciones a ese estado terrorista y no democrático.
0 K 9
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
Hasta el día 10 a ver...
0 K 8
CharlesBrowson #55 CharlesBrowson
Solo queda ver los complices y fans de los genocidas que aceptan compartir espacio fisico con ellos, y eh!! verlo por youtube cuenta!
0 K 7
karaskos #85 karaskos
Hasta luego horteras genocidas!!

{0x1f4a9} Euromierdón {0x1f4a9}
0 K 7
frg #113 frg
#85 No, el euromierdón es ese impuesto directo camuflado de sorteo donde tienes muchas más probabilidades de morir de una muerte rara y ridícula, como por ejemplo que te caiga un rayo, antes que te toque.
0 K 11
#68 Yqsyo
Tanta paz se lleve Eurovisión como tranquilidad nos deja
0 K 6
Jeron #95 Jeron
Con el complejo de culpa de Alemania y siendo Moroccanoil el principal patrocinador está claro que Israel iba a participar, lo que no esperaba es que RTVE se mantuviera firme.
0 K 6
#99 Joseee
Con el fútbol no lo hacen porque no le daría votos al gobierno, se los quitaría

Esa es la gran hipocresía del gobierno q tenemos
0 K 6
El_Jevi #81 El_Jevi
Ahora habría que montar un Eurovisión paralelo... con casinos... Y con furcias...
0 K 6
#130 androcles
#81 Es más, paso de Eurovisión
0 K 9
#80 Anarquista40
Deberían ir más allá y cerrar RTVE en señal de protesta
1 K 5
Meneador_Compulsivo #7 Meneador_Compulsivo
Deberían decirle a José Pablo que esto no va a tapar nada.
5 K -12
tetepepe #96 tetepepe
#7 No se trata de tapar nada, se trata de actuar correctamente.
Genocidas no, please.
3 K 42
