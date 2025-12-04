RTVE confirma que España no participará en Eurovisión 2026 tras la votación que permite participar a Israel

RTVE se reafirma en su decisión y se marcha del certamen de la canción después de casi 65 años como uno de sus concursantes estrella, siendo miembro del 'Big Five'. Países Bajos se suma a España y tampoco participará
Simplemente me alegro que la televisión que representa a España no mezcle a mi país con una piara de genocidas y sus colegas.
Q hagan un concurso paralelo
Eso sería hacer algo mínimamente decente por parte de nuestro gobierno.
No hacer el paripé con rtve
Cada uno hace lo que está en su mano. Y eso es lo que hace RTVE. Lo que está en su mano.
En su historial está ser director durante 13TV durante 6 años. También estuvo en Telemadrid y Onda Madrid.
Por si dudas de su pluralidad.
DiarioMongolo?
"En un comunicado, la cadena pública confirma que nuestra salida del certamen implica además que RTVE no emitirá la próxima edición de Viena 2026, ni la final del 16 de mayo ni las semifinales previas, que se realizarán los días 12 y 14"
Sin acritud, das lastima.
Y todo gracias AL PERRO.
Demosle las gracias; tiene mas dignidad q tu.
¿A eso le llamas segunda lectura "más importante"? Puf...
Ahora lo q tienen q hacer es organizar algo alternativo y se vendran mas.
pero había países que ya tenían una postura marcada, como Bélgica, que no emitió la actuación de Israel el año pasado,
y parecía que se estaban movilizando sensibilidades. Tenía que haber sido un efecto dominó
Bien por España. Orgullo
A ver si vuelve Rusia, que suele enviar música bastante decente, y con Rusia e Israel en la competición y España ausente, la calidad media subiría bastante
Pero estaba convencido de que España se iba a rajar y participar igualmente. Me alegra ver que no (de momento).
A ver si más países se unen el mundo empieza a dejar de lado a Israel. País que nunca debió haber participado en este evento europeo.
Prefiero que no se publicite su visita. Que los eslovenos mantengan su esencia y no esté petado ni vivan arrodillados al turismo es su mayor encanto.
elpais.com/deportes/futbol/2025-10-02/la-uefa-y-la-fifa-aparcan-la-exp
¿Un poco de hipocresía tal vez?.
Primero está el Fútbol y después los Derechos Humanos.
Por eso La Liga tiene carta blanca para bloquear Internet cuando hay partido o para espiar a los usuarios de su app.
No tiene nada de complicado.
Eso sí, la selección israelí de fútbol debería de estar excluida de las competiciones FIFA y UEFA, tal y como lo está la selección rusa.
Todos los participantes son cómplices de dar cobertura a un estado genocida.
Tengo muy claro que con PP/Vox le habríamos comido el rabo a Netanyahu.
Bravo por el gobierno de Sánchez.
Puedes citarme alguno?
datos.bne.es/edicion/BNE19975410178.html
Cosas que incumple Israel de los mismos por los que debería ser expulsada como lo fue Rusia.
www.eldiario.es/vertele/analisis/no-solo-genocidio-gaza-infracciones-k
¿Necesita algo más el señor?
Ayudar a un incapacitado. Check. Mira, Gracias a ti ya he hecho mi buena acción del día.
Eurovisión en antena 3 presentado por el de los informativos y la mujer de ferreras... terrible.
Es a eso a lo que se refería Sánchez hará unos meses con que España no tendrá "la fuerza" de otras naciones para "influenciar" a las demás,
x.com/Osint613/status/1966067249686495369
pero al menos moralmente España está en el lado correcto de la historia.
Y que no sea solo no participar, sino de que hablen de por qué España no participa.
Por ahora.
España fuera, entra Rumania
Países Bajos fuera, entra Bulgaria
Irlanda fuera, entra Moldavia
Eslovenia fuera, entra Kazajastán
Además que esos audes ya estaban
Para #_17.
(Firmado: los fans de ese engendro llamado Eurovision)
Ojala no seas la excepcion que confirma la regla.
Esto es igual que lso contratos rescindidos con empresas israelies, perdemos la pasta y el producto, Israel gana la pasta y nuevos productosp ara vender a otro comprador. Estas cosas pasan cuando el fanatismo se impone al sentido comun.
yo soy libre
Cómo el mar.
Lástima que no se continúe con sanciones a ese estado terrorista y no democrático.
Euromierdón
Esa es la gran hipocresía del gobierno q tenemos
Genocidas no, please.