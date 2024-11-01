·
main action
más visitadas
Mapa de evolución de la guerra de Ucrania desde 2022 hasta hoy. Un pequeño análisis
¿Son los LLM un simple predictor estadístico de palabras?
La verdad que esconde la foto de familia del jefe del Pentágono: "Describe a la derecha perfectamente"
Las técnicas de sexo anal que gustan a las mujeres, según un amplio estudio
Ponen un teléfono móvil a la mano de un ángel de la fachada de la Catedral de Murcia
¡Así se hunde lo público! El negocio detrás del colapso sanitario
¿Y si la saturación de la sanidad pública en España no fuera un accidente… sino un modelo perfectamente funcional para algunos?
politica
5 comentarios
#2
Atusateelpelo
A ver, el modus operandi es siempre el mismo desde hace muchos años:
Haces que el sector publico de mal servicio.
La gente echa pestes de el.
Lo privatizas.
Asi lo hicieron con RTVE (es el mas flagrante que se me ocurre aunque querian cerrarla para que las privadas se llevasen el chollo...pero la han revitalizado ahora y el PP esta que echa chispas quejandose de las audiencias), con AENA (y los controladores), lo hicierion con Telefonica (creo que hay pocas compañias mas odiadas en España) y lo estan haciendo con la Sanidad y la Educacion.
No se porque se sorprende la gente.
#3
Findeton
Más bien cada vez mayor parte de los presupuestos va a pensiones y por tanto toca recortar en TODOS los demás lados.
#1
Y_digo_yo
Eso está cantado. Lo que no está claro es cómo conseguir que todos los vecinos de este país se enteren, porque hay muchos que no lo ven aunque les hagas un croquis.
#4
Meneador_Compulsivo
Se hunde aumentando la población en casi 3,5 millones de personas en 7 años.
#5
Malinke
Esto ya se sabe desde hace mucho tiempo. Lo mismo que si todo se privatiza, al final va a haber demasiada gente para menos hospitales que sólo buscan ganancias, o si esas empresas crean más hospitales, se van a llevar más dinero que el que ahora se gasta en sanidad pública con peores servicios, pues la ganancia es lo primero.
