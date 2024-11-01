edición general
¡Así se hunde lo público! El negocio detrás del colapso sanitario

¿Y si la saturación de la sanidad pública en España no fuera un accidente… sino un modelo perfectamente funcional para algunos?

A ver, el modus operandi es siempre el mismo desde hace muchos años:

Haces que el sector publico de mal servicio.

La gente echa pestes de el.

Lo privatizas.

Asi lo hicieron con RTVE (es el mas flagrante que se me ocurre aunque querian cerrarla para que las privadas se llevasen el chollo...pero la han revitalizado ahora y el PP esta que echa chispas quejandose de las audiencias), con AENA (y los controladores), lo hicierion con Telefonica (creo que hay pocas compañias mas odiadas en España) y lo estan haciendo con la Sanidad y la Educacion.

No se porque se sorprende la gente.
Más bien cada vez mayor parte de los presupuestos va a pensiones y por tanto toca recortar en TODOS los demás lados.
Eso está cantado. Lo que no está claro es cómo conseguir que todos los vecinos de este país se enteren, porque hay muchos que no lo ven aunque les hagas un croquis.
Se hunde aumentando la población en casi 3,5 millones de personas en 7 años.
Esto ya se sabe desde hace mucho tiempo. Lo mismo que si todo se privatiza, al final va a haber demasiada gente para menos hospitales que sólo buscan ganancias, o si esas empresas crean más hospitales, se van a llevar más dinero que el que ahora se gasta en sanidad pública con peores servicios, pues la ganancia es lo primero.
