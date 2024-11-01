·
Irlanda se retira de Eurovisión 2026
Irlanda, el país con más victorias de la historia del festival, se retira como protesta a la presencia de Israel en el concurso
#4
makinavaja
Mis respetos y admiración a Irlanda!!!!!
3
K
42
#6
Arzak_
A este paso y con la subsiguientes retiradas de otros países, IsraHell va a ganar si o si.
1
K
19
#14
Derko_89
#6
A este paso competirá con Austria (qué remedio), Alemania, Polonia, los caniches bálticos y poco más
0
K
11
#15
Atusateelpelo
#14
Eslovenia ya se ha retirado tambien.
0
K
17
#9
blacar
Tremendo gesto. Marcando el camino.
1
K
15
#11
NoMeTapesElSol
Bravo por los Irlandeses y su buen gusto (musical) y buen criterio.
0
K
9
#7
DayOfTheTentacle
#5
si si, pero tienen hasta el día 10 para ceder a la pre$$ión de israel.
Confio que no cederán pero hasta entonces...
0
K
8
#8
DonaldBlake
Va a ser interesante ver quiénes van quedando. Algunos admiradores del genocidio van a verse obligados a salirse para que la gente no sepa que son admiradores del genocidio.
0
K
8
#13
oceanon3d
"En un comunicado, la cadena pública confirma que nuestra salida del certamen
implica además que RTVE no emitirá la próxima edición de Viena
2026, ni la final del 16 de mayo ni las semifinales previas, que se realizarán los días 12 y 14"
0
K
8
#3
DayOfTheTentacle
a ver si españa hace lo mismo de verdad
0
K
8
#5
ldoes
#3
www.meneame.net/story/rtve-confirma-espana-no-participara-eurovision-2
0
K
8
#1
alcama
Eurovisión como campo de batalla de la izquierda, jajaja
7
K
-76
#2
DayOfTheTentacle
#1
¿de la izquierda? ¿en qué quedamos? muchos me llaman nazi o de ultraderecha por hablar de denuncias (viogen) falsas o por decir que el problema de la vivienda en Barcelona es que mucha gente quiere vivir aquí y no hay suficientes pisos... y ahora que digo que israel está cometiendo un genocidio soy de izquierdas?
0
K
8
#10
blacar
#2
Cuando tanto los de un lado como los del otro te increpan y cuestionan ... es que estás en el buen camino.
Felicidades, aunque lamentablemente no es agradable.
1
K
14
#12
DayOfTheTentacle
#10
Bueno, esto es internet, no la vida real. Que griten o me aplaudan por aquí no importa mucho. Otra cosa sería en la vida real que me tocaran los cojones y nos liaramos a ostias
0
K
7
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
Confio que no cederán pero hasta entonces...
Felicidades, aunque lamentablemente no es agradable.