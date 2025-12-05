edición general
Empleados del Hospital de Torrejón ( Comunidad Autónoma de Madrid, gobernada por el PP de Ayuso) recibieron la orden de reutilizar material sanitario de un solo uso para aumentar beneficios

Una de las instrucciones para aumentar beneficios en el Hospital de Torrejón, público de gestión privada, fue la reutilización de productos sanitarios de un solo uso. Así lo denunciaron en el canal ético interno los directivos que fueron despedidos y así consta en documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS, aunque una portavoz del Grupo Ribera Salud, empresa que gestiona el hospital, niega que esta práctica se realice.

Graffin
Votar a la derecha mata.
tierramar
#1 Estan privatizando en comunidades el PPSOE y otros partidos, servicio a servicio, sin que la población se de cuenta
WcPC
#3 Como si el PSOE no fuera derecha, lo que ocurre es que el PP es extrema derecha y los medios del PP los llaman "centro"..
Si el "centro" está tan a la derecha, el PSOE puede parecer izquierda, pero no lo es.
Kantinero
#1 Hay que decirlo bien alto en RRSS
Supercinexin
Lo Privado siendo lo Privado. Cero sorpresas.
frg
Si hacen ésto con el material, no me quiero imaginar como tratan a los trabajadores. A los enfermos ya ha quedado claro que son tratados peor que el ganao.
reithor
"no se preocupe, ahora los tubos de los enemas vienen color marrón"
anasmoon
A ver si se animan trabajadores de otros hospitales, me temo que no será el único en el que se lleven a cabo negligencias similares.
Ovlak
#4 Doy fe de que no. Esto concretamente ya se lo he oído que es habitual a un auxiliar que trabaja en el centro de esterilización de un hospital.

Edit: hay que decir también que hay material y material y hay que analizar cada caso. No es lo mismo reutilizar una aguja que es lo que tenemos en mente que material debidamente esterilizado donde los riesgos son mínimos.
frg
#8 ¿Qué hospital? ... Puedes enviárselo al autor del artículo para que rasque y haga otro ...
